Η Carrie Bradshaw επέστρεψε: Η Sarah Jessica Parker παρουσιάζει τη νέα Baguette της Fendi

Με μια ματιά Η Sarah Jessica Parker, ως Carrie Bradshaw, παρουσιάζει τη νέα τσάντα Baguette του οίκου Fendi.

Η τσάντα Baguette, που πρωτοεμφανίστηκε το 1997, παραμένει σύμβολο στυλ και επιρροής.

Η αναβίωση της τσάντας μέσω του "And Just Like That…" αύξησε σημαντικά τις διαδικτυακές αναζητήσεις.

Η Parker συνεργάζεται ξανά με τη Fendi, σχεδιάζοντας νέα μοντέλα, όπως αυτό με μοτίβο ζέβρας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sarah Jessica Parker, η ηθοποιός που ενσάρκωσε την αγαπημένη Carrie Bradshaw, επιστρέφει στο προσκήνιο για να γιορτάσει την ολοκαίνουργια εκδοχή της τσάντας Baguette του οίκου Fendi. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τη διαχρονική επιρροή του χαρακτήρα της Bradshaw και την αδιαμφισβήτητη θέση της Baguette ως σύμβολο στυλ.

Η Baguette, που έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1997 στη σειρά Sex and the City, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξεσουάρ στην ιστορία της μόδας. Η πρόσφατη αναβίωσή της, ειδικά μέσα από το reboot της σειράς And Just Like That…, όπου η Carrie Bradshaw υιοθέτησε νέα μοντέλα, οδήγησε σε «κολοσσιαία αύξηση» των διαδικτυακών αναζητήσεων για την εμβληματική τσάντα.

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Δημιουργημένη το 1997 από τη Silvia Venturini Fendi, η τσάντα Baguette επέστρεψε δυναμικά στην πασαρέλα για την επίδειξη Spring/Summer 2019. Μάλιστα, η ίδια η Sarah Jessica Parker είχε προσκληθεί να σχεδιάσει μια ειδική εκδοχή της για την περίσταση. Η ηθοποιός είχε επίσης φωτογραφηθεί με την Baguette στα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του And Just Like That… το 2021. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της προβολής του τρίτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν, όπου η Carrie Bradshaw εμφανίστηκε με μια ροζ, λαμπερή, περιορισμένης έκδοσης Baguette, οι αναζητήσεις στο Pinterest για το συγκεκριμένο μοντέλο εκτοξεύτηκαν κατά 170%.

Τρία χρόνια μετά την εμφάνισή της στα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του And Just Like That…, η Sarah Jessica Parker συνεργάζεται ξανά με τον οίκο Fendi για να γιορτάσει τη νέα Baguette, την οποία σχεδίασε η Maria Grazia Chiuri. Η Chiuri ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του ιταλικού οίκου το 2025. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκαν η ηθοποιός και η μάρκα, η Parker εμφανίζεται να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της την Baguette 26424. Το μοτίβο ζέβρας της νέας τσάντας θα μπορούσε κάλλιστα να προκαλέσει τη ζήλια της ίδιας της Carrie Bradshaw.

Μέσα από το Sex and the City, που προβλήθηκε τη δεκαετία του 1990, η Carrie Bradshaw κατάφερε να γοητεύσει και να εμπνεύσει χιλιάδες θαυμαστές παγκοσμίως με το μοναδικό της στυλ. Το μότο της; Να συνδυάζει vintage κομμάτια με δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών. Η Νεοϋορκέζα κατάφερε να επαναφέρει ξεχασμένες τάσεις, από τα γυαλιά ηλίου Wayfarer της Ray-Ban μέχρι την εμβληματική Gucci Bamboo Bag. Είναι λοιπόν λογικό ότι οι επιλογές της στη μόδα συνεχίζουν να προκαλούν το ενδιαφέρον των φανατικών της θαυμαστών και να επηρεάζουν τις τάσεις ακόμη και σήμερα.

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