Αντίστροφη μέτρηση του Top 10 των Billboard Hot Latin Songs – Ο Bad Bunny στην κορυφή για 64η εβδομάδα

Ο Bad Bunny παραμένει στην κορυφή της λατινικής μουσικής, κατακτώντας για ακόμη μία εβδομάδα την κορυφή του Billboard Hot Latin Songs

Με μια ματιά Ο Bad Bunny παραμένει στην κορυφή του Billboard Hot Latin Songs για 64η εβδομάδα με το τραγούδι «DTMF».

Το «Baile Inolvidable» βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το «Nuevayol» ανεβαίνει στην τρίτη.

Το τραγούδι «Koko» επέστρεψε στο Top 10, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση.

Η κυριαρχία του Bad Bunny στο chart συνεχίζεται, με τους ανταγωνιστές να δυσκολεύονται να τον απειλήσουν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αυτή την εβδομάδα, όλα τα βλέμματα της λατινικής μουσικής βιομηχανίας ήταν στραμμένα στη λίστα Billboard Hot Latin Songs, η οποία συνεχίζει να αποτυπώνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τις πιο σημαντικές τάσεις της ισπανόφωνης μουσικής σκηνής. Για ακόμη μία φορά, ο Bad Bunny επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του, διατηρώντας το τραγούδι του «DTMF» στην κορυφή του chart για 64η συνεχόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα που ελάχιστα τραγούδια στην ιστορία των λατινικών charts έχουν καταφέρει να πλησιάσουν, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη στο παγκόσμιο κοινό.

Η εβδομάδα της 20ής Ιουνίου 2026 δεν έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις, ωστόσο υπήρξαν αρκετές αξιοσημείωτες κινήσεις που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φίλων της λατινικής μουσικής. Κάποια τραγούδια κατέγραψαν μικρή άνοδο, άλλα υποχώρησαν ελαφρώς, ενώ δεν έλειψαν και οι δυναμικές επιστροφές στο Top 10. Ξεχωριστή ήταν η επιστροφή του Omar Courtz στη δεκάδα, γεγονός που ενίσχυσε τις συζητήσεις γύρω από το ποιοι καλλιτέχνες θα μπορούσαν στο μέλλον να απειλήσουν την κυριαρχία του Bad Bunny.

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Αναλυτικά το Top 10 της εβδομάδας

Νο. 1 – «DTMF» – Bad Bunny

Στην κορυφή για 64η συνεχόμενη εβδομάδα βρίσκεται το «DTMF», ένα τραγούδι που έχει εξελιχθεί σε πραγματικό φαινόμενο της λατινικής μουσικής. Η τεράστια απήχησή του στις ψηφιακές πλατφόρμες, οι εκατομμύρια ακροάσεις κάθε εβδομάδα και η διαρκής υποστήριξη των θαυμαστών του Bad Bunny έχουν μετατρέψει το κομμάτι σε ένα από τα πιο επιτυχημένα της σύγχρονης εποχής.

Νο. 2 – «Baile Inolvidable»

Λίγο πριν από την κορυφή, το «Baile Inolvidable» διατήρησε τη 2η θέση και παραμένει ο πιο άμεσος διεκδικητής του Νο. 1.

Νο. 3 – «Nuevayol»

Η ανοδική πορεία του «Nuevayol» συνεχίστηκε, με το τραγούδι να εδραιώνεται πλέον ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

Νο. 4 – «Eoo»

Το «Eoo» συνέχισε να κρατάει γερά την 4η θέση, παραμένοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της περιόδου.

Νο. 5 – «Si Antes Te Hubiera Conocido»

Χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, το τραγούδι διατήρησε τη θέση του στην πρώτη πεντάδα, αποδεικνύοντας τη σταθερή δημοτικότητά του.

Νο. 6 – «Voy a Llevarte Pa PR»

Ένα ακόμη τραγούδι που παρέμεινε σταθερό, συνεχίζοντας να απολαμβάνει την υποστήριξη των ακροατών σε όλη τη Λατινική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νο. 7 – «Ayúdame»

Το τραγούδι διατήρησε τη θέση του και εξακολουθεί να καταγράφει σταθερές επιδόσεις σε streaming και ραδιοφωνική μετάδοση.

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Νο. 8 – «Daño»

Το «Daño» σημείωσε άνοδο και συνέχισε να κερδίζει έδαφος, δείχνοντας ότι η δυναμική του δεν έχει εξαντληθεί.

Νο. 9 – «De Lejitos» – Jay Wheeler

Έπειτα από μια σταθερή πορεία τις προηγούμενες εβδομάδες, το τραγούδι του Jay Wheeler υποχώρησε κατά μία θέση. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του chart.

Νο. 10 – «Koko»

Το «Koko» επέστρεψε στην πρώτη δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στις προτιμήσεις του κοινού και στις πλατφόρμες streaming.

Η απόλυτη κυριαρχία του Bad Bunny

Η παρουσία του Bad Bunny στην κορυφή του Billboard Hot Latin Songs για περισσότερο από έναν χρόνο αποδεικνύει την τεράστια επιρροή που ασκεί στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ δεν αποτελεί απλώς έναν επιτυχημένο καλλιτέχνη, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που συνεχίζει να καθορίζει τις εξελίξεις στη λατινική μουσική.

Με το «DTMF» να παραμένει αμετακίνητο στο Νο. 1 και τους ανταγωνιστές να δυσκολεύονται να πλησιάσουν την κορυφή, το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτό το εντυπωσιακό σερί. Προς το παρόν, όλα δείχνουν ότι η βασιλεία του Bad Bunny στο Billboard Hot Latin Songs απέχει πολύ από το τέλος της.

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