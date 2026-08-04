Μουσική 04.08.2026

Το pop reunion της χρονιάς είναι γεγονός: Dua Lipa και Katy Perry μαζί στο stage

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Το Sunny Hill Festival επέστρεψε με μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής με τις Dua Lipa και Katy Perry να κλέβουν την παράσταση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa και η Katy Perry συναντήθηκαν στο Sunny Hill Festival στην Πρίστινα.
  • Η κοινή τους εμφάνιση και οι φωτογραφίες τους έγιναν viral στα social media.
  • Η Katy Perry ήταν καλεσμένη και η Dua Lipa οικοδέσποινα του φεστιβάλ.
  • Το Sunny Hill Festival, που δημιουργήθηκε από τη Dua Lipa, φέρνει μεγάλα ονόματα στην Πρίστινα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

To Sunny Hill Festival χάρισε στους fans μία από τις πιο δυνατές pop στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Η Dua Lipa και η Katy Perry βρέθηκαν μαζί στην Πρίστινα, με τη συνάντησή τους να γίνεται αμέσως viral στα social media. Οι δύο superstars πόζαραν χαμογελαστές, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που οι λάτρεις της pop μουσικής περίμεναν καιρό να δουν. Μέσα σε λίγες ώρες, οι φωτογραφίες τους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

Η Dua Lipa απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σικελία με τον Callum Turner, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό.
https://www.instagram.com/dualipa/

Η παρουσία της Katy Perry αποτέλεσε ένα από τα highlights της εναρκτήριας βραδιάς, καθώς ανέβηκε στη σκηνή του φεστιβάλ και ξεσήκωσε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της. Από την άλλη, η Dua Lipa, ως οικοδέσποινα της διοργάνωσης, φρόντισε να υποδεχθεί την pop star με τον πιο θερμό τρόπο. Το κοινό αποθέωσε τη στιγμή που οι δύο τραγουδίστριες βρέθηκαν μαζί, ενώ το backstage reunion τους έγινε αμέσως θέμα συζήτησης. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήταν μία από τις πιο iconic εικόνες του φετινού festival.

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Το Sunny Hill Festival δεν είναι ένα ακόμη μουσικό φεστιβάλ. Δημιουργήθηκε από τη Dua Lipa και τον πατέρα της, Dukagjin Lipa, με στόχο να φέρει στην Πρίστινα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και να αναδείξει το Κόσοβο ως μουσικό προορισμό. Χρόνο με τον χρόνο η διοργάνωση μεγαλώνει, φιλοξενώντας καλλιτέχνες που πρωταγωνιστούν στα charts και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

katy_perry_poua_set
https://www.instagram.com/katyperry/

Dua Lipa και Katy Perry έδωσαν το απόλυτο pop moment

Η κοινή τους εμφάνιση μπορεί να κράτησε λίγα μόνο λεπτά, όμως ήταν αρκετή για να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της ημέρας. Οι fans δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, σχολιάζοντας ότι δύο από τις μεγαλύτερες pop stars της εποχής βρέθηκαν επιτέλους στο ίδιο frame. Οι εικόνες από το backstage και τη σκηνή κατέκλυσαν τα social media, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχουν και οι δύο καλλιτέχνιδες.

Το Sunny Hill Festival απέδειξε από την πρώτη κιόλας ημέρα γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις της περιοχής. Η παρουσία της Katy Perry, σε συνδυασμό με τη φιλοξενία της Dua Lipa, χάρισε στους fans μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχάσουν. Το φεστιβάλ συνεχίζει να προσελκύει κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, ενισχύοντας τη θέση του στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Και αν η αρχή έγινε με ένα τόσο iconic pop reunion, η συνέχεια αναμένεται ακόμη πιο εντυπωσιακή.

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dua lipa Katy Perry Sunny Hill Festival
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