Πόσα λεφτά πήρε η Ελένη Κρίτα για το «Παρά Πέντε»; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

Με μια ματιά Η Ελένη Κρίτα αποκάλυψε ότι πήρε 800 ευρώ για την πρώτη σεζόν του «Παρά Πέντε».

Η ηθοποιός δέχτηκε τον ρόλο της Μαριλένας γιατί ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Η προηγούμενη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο ήταν καθοριστική για την επιλογή της.

Η Κρίτα δεν διαπραγματεύτηκε την αμοιβή της, πιστεύοντας στη δουλειά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Παρά Πέντε» παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές σειρές όλων των εποχών, με τους πρωταγωνιστές του να συνεχίζουν μέχρι σήμερα να μοιράζονται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε η Ελένη Κρίτα, η οποία υποδύθηκε τη χαρακτηριστική Μαριλένα και αποκάλυψε λεπτομέρειες τόσο για το πώς εξασφάλισε τον ρόλο όσο και για την αμοιβή που έλαβε. Οι δηλώσεις της προκάλεσαν αίσθηση, αφού παραδέχτηκε πως τα χρήματα που πήρε ήταν πολύ λιγότερα από όσα θα περίμενε κανείς για μια τόσο επιτυχημένη σειρά. Παρ’ όλα αυτά, όπως εξήγησε, δεν δίστασε στιγμή να αποδεχτεί την πρόταση.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1», η ηθοποιός εξήγησε πως εκείνη την περίοδο επιθυμούσε έντονα να επιστρέψει στην τηλεόραση. Όταν ενημερώθηκε για τον ρόλο και διάβασε μέρος του σεναρίου, κατάλαβε αμέσως ότι ήθελε να γίνει κομμάτι της σειράς. Έτσι, άφησε προσωρινά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Κρήτη και ταξίδεψε στην Αθήνα για να συναντήσει τους δημιουργούς. Όπως είπε, η απόφαση ήταν σχεδόν αυθόρμητη, αφού πίστεψε από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη δουλειά.

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Η Ελένη Κρίτα αποκάλυψε ότι η συμμετοχή της στο «Safe Sex» λίγους μήνες νωρίτερα αποδείχθηκε καθοριστική. Εκεί είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο, ο οποίος φαίνεται πως τη θυμήθηκε όταν ξεκίνησε η αναζήτηση ηθοποιών για το «Παρά Πέντε».

Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στην Κρήτη για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης «Ερωφίλη», όμως δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μόλις ενημερώθηκε για τον χαρακτήρα της Μαριλένας, ταξίδεψε στην Αθήνα για να συζητήσει τη συμμετοχή της.

«Πήρα πολύ λίγα χρήματα»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η αμοιβή της για την πρώτη σεζόν της σειράς ήταν μόλις 800 ευρώ, χαρακτηρίζοντάς τη ιδιαίτερα χαμηλή. Παρόλα αυτά, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς εκείνη την περίοδο προτεραιότητά της ήταν να επιστρέψει στην τηλεόραση και να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη παραγωγή.

Όπως εξήγησε, ο ρόλος την κέρδισε από την πρώτη στιγμή και δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία εξαιτίας οικονομικών συζητήσεων. Πρόσθεσε ακόμη ότι στη συνέχεια οι αμοιβές των συντελεστών αυξήθηκαν, ενώ ακολούθησαν και νέες επαγγελματικές προτάσεις.

Η Μαριλένα παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες

Παρότι έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από την πρεμιέρα του «Παρά Πέντε», η σειρά εξακολουθεί να αγαπιέται από το κοινό και να αποκτά συνεχώς νέους fans μέσα από τις επαναλήψεις και τα social media. Οι αποκαλύψεις της Ελένης Κρίτα έδωσαν μια διαφορετική εικόνα για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες, υπενθυμίζοντας πως πολλές φορές οι ηθοποιοί επιλέγουν έναν ρόλο όχι για τα χρήματα, αλλά γιατί πιστεύουν πραγματικά σε αυτόν. Η ιστορία της Μαριλένας είναι ακόμη μία απόδειξη ότι οι πιο εμβληματικοί τηλεοπτικοί χαρακτήρες δεν δημιουργούνται πάντα κάτω από ιδανικές συνθήκες. Και όπως φαίνεται, το «Παρά Πέντε» συνεχίζει να έχει πολλές ιστορίες να αποκαλύψει, ακόμη και δύο δεκαετίες μετά.

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