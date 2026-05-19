Celeb News 19.05.2026

«Παρά Πέντε»: Η επική αναβίωση του camping που έγινε αμέσως viral

Η Αγγέλα, η Ζουμπουλία, η Ντάλια, ο Σπύρος και ο Φώτης σμίγουν ξανά στην παραλία,προσφέροντας στιγμές καλοκαιρινής νοσταλγίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τη μεγάλη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό που προκάλεσε το reunion της παρέας τον περασμένο Δεκέμβριο, η επιστροφή των πέντε αγαπημένων ηρώων συνεχίζεται με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Γνωστή εταιρεία παγωτών έκανε το απόλυτο restart του καλοκαιριού, φέρνοντας ξανά στις οθόνες τη θρυλική παρέα του «Παρά Πέντε», η οποία αυτή τη φορά αναβιώνει μία από τις πιο εμβληματικές και αστείες στιγμές της σειράς: την περίφημη απόδραση για camping!

Το διαφημιστικό σποτ είναι γεμάτο νοσταλγία, γέλιο και άρωμα καλοκαιριού, με το σκηνικό να στήνεται ξανά από την αρχή και τους ηθοποιούς να ενσαρκώνουν τους ρόλους τους σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Αγγελική Λάμπρη, πιστή στον δυναμικό χαρακτήρα της Αγγέλας, βρίσκεται στο γήπεδο του beach volley, δίνοντας τα πάντα για τη νίκη και ξεσηκώνοντας την παραλία με την ενέργειά της. Την ίδια ώρα, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ως Ζουμπουλία εμφανίζεται στην παραλία για ηλιοθεραπεία, προσφέροντας στιγμές απείρου κάλλους με το δικό της, μοναδικό στυλ.

Από την άλλη πλευρά, η Σμαράγδα Καρύδη φέρνει ξανά τη μοναδική Ντάλια στο προσκήνιο, η οποία βρίσκεται στο τοπικό μπακάλικο . Τέλος, ο Γιώργος Καπουτζίδης ως Σπύρος και ο Αργύρης Αγγέλου ως Φώτης έχουν αναλάβει το πιο δύσκολο έργο, καθώς προσπαθούν απεγνωσμένα να στήσουν τη σκηνή στο camping, με τα γνωστά ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Αφού ολοκληρώνεται το δημιουργικό χάος της ημέρας, η παρέα επιτέλους σμίγει. Καθισμένοι όλοι μαζί και απολαμβάνοντας τα αγαπημένα τους παγωτά, οι πρωταγωνιστές αρχίζουν να συζητούν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέσα από τα πειράγματα και τα γέλια, η συζήτηση καταλήγει σε ένα διαχρονικό μήνυμα: ότι δεν έχει καμία σημασία το πού βρίσκεται κανείς ή ποιος είναι ο προορισμός, αλλά το να είναι μαζί με τους ανθρώπους του.

Το κοινό party της Ρίας Ελληνίδου και του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά τους

«Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ» – Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη σχέση του με την Σμαράγδα Καρύδη

