«Με την Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ» – Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για τη σχέση του με την Σμαράγδα Καρύδη

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» τη Δευτέρα 18 Μαΐου, όπου μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά σχετικά με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγους μήνες μετά την είδηση που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2025, η οποία υποστήριζε ότι οι δύο ηθοποιοί δεν ήταν πλέον μαζί έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας και βαθιάς συναισθηματικής σύνδεσης.

Ο ίδιος ο Θοδωρής Αθερίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του, τονίζοντας με έμφαση ότι η λέξη «χωρισμός» δεν ειπώθηκε ποτέ μεταξύ τους και πως η Σμαράγδα Καρύδη θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ζωής του, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που μπορεί να έχει φέρει ο χρόνος.

Μίλησε επίσης για την καθημερινότητά τους, εξηγώντας ότι εξακολουθούν να έχουν επαφές, να συναντιούνται και να περνούν ουσιαστικό χρόνο μαζί, αφού για εκείνον η έννοια του χωρισμού δεν ταυτίζεται με μια απόλυτη διακοπή σχέσης.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού για την κοινή πορεία

Πιο αναλυτικά, ο Θοδωρής Αθερίδης δήλωσε: «Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη «χωρίζουμε» εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό ότι δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Με ανθρώπους που έχουν ζήσει 20 χρόνια, τι σημαίνει χωρισμός; Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είμαι Σμαράγδα; Αν πει κάποιος χωρίζουμε και πού το είπες, τι έγινε; Με τη Σμαράγδα βγαίνουμε, τρώμε, κάνουμε γιορτές μαζί. Κανένας δεν έφτιαξε τη ζωή του παρακάτω. Ποτέ δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτά. Δεν θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα. Με τη Σμαράγδα δεν θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ».

Η είδηση για το τέλος της 23χρονης κοινής πορείας των δύο ηθοποιών έγινε γνωστή στις 23 Δεκεμβρίου του 2025. Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη, η σχέση τους διατηρείται σε φιλικό κλίμα, με τους δύο να έχουν καλές σχέσεις και να περνούν χρόνο μαζί. Μάλιστα, πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2026, οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μαζί στο Instagram, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη συνέχεια της καλής τους επικοινωνίας.

Ο Θοδωρής Αθερίδης ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ επίσημος χωρισμός με την κλασική έννοια του όρου, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που τους ενώνουν μετά από τόσα χρόνια.

