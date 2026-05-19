Το κοινό party της Ρίας Ελληνίδου και του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά τους

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου αποφάσισαν να γιορτάσουν τα γενέθλιά τους με ένα αξέχαστο κοινό πάρτι, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου. Το αγαπημένο ζευγάρι κάλεσε φίλους και συνεργάτες για να μοιραστεί μαζί τους αυτή τη διπλή χαρά, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη γιορτινό κλίμα και όμορφα συναισθήματα. Η γιορτή τους άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς συνδύασε κομψότητα, ζεστασιά και μια διάθεση αληθινής celebration που ενθουσίασε όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι εντυπώσεις από τη βραδιά δεν άργησαν να αποτυπωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς τόσο ο Δημήτρης όσο και οι καλεσμένοι μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που αποκάλυψαν στιγμές γεμάτες χαμόγελα και συγκίνηση. Το σκηνικό της γιορτής ήταν προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια: χρωματιστά μπαλόνια, λαμπερές διακοσμήσεις και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα συνέθεταν μια μαγική εικόνα, ιδανική για ένα τόσο σημαντικό γεγονός.

Το ζευγάρι, εμφανώς ευδιάθετο και γεμάτο ενέργεια, έκλεψε την παράσταση με την παρουσία του. Ο Δημήτρης, ως πρώην μοντέλο με έντονη τηλεοπτική παρουσία, και η Ρία, με το λαμπερό χαμόγελο και τη γλυκιά αύρα της, υποδέχτηκαν τους καλεσμένους τους με αγάπη και ενθουσιασμό, κάνοντας όλους να νιώσουν οικεία και ευπρόσδεκτοι. Οι δυο τους έμοιαζαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή αυτής της κοινής γιορτής, που πέρα από τα γενέθλια συμβόλιζε και την όμορφη σχέση που τους ενώνει.

Οι στιγμές της γιορτής και το μήνυμα του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς ήταν όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου έσβησαν μαζί τις δύο τούρτες τους, συμβολίζοντας την κοινή τους πορεία και την αγάπη που τους ενώνει. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους παρευρισκόμενους, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «Δύο γενέθλια, μία βραδιά και άπειρη αγάπη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, σας ευχαριστούμε».

Το γιορτινό κλίμα επισφραγίστηκε με μια τρυφερή στιγμή που έγινε γνωστή μέσα από τα stories των καλεσμένων: ο Δημήτρης Αλεξάνδρου φίλησε τη Ρία Ελληνίδου με πάθος, αμέσως μετά το σβήσιμο των κεριών. Αυτή η κίνηση αγάπης αναδείχθηκε ως μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς, δείχνοντας τη δυνατή σχέση του ζευγαριού και την ευτυχία τους.

