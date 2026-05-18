Celeb World 18.05.2026

«Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου για τα γενέθλια του γιου της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε τα 18α γενέθλια του γιου της, Αλέξανδρου Βασιλειάδη, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media
Πόπη Βασιλείου

Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε την ενηλικίωση του γιου της, Αλέξανδρου Βασιλειάδη, την Κυριακή 17 Μαΐου, όταν εκείνος έκλεισε τα 18 του χρόνια. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την απεριόριστη αγάπη και τον θαυμασμό της προς το παιδί της.

https://www.instagram.com/ellikokkinou/
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Για την Έλλη Κοκκίνου, ο Αλέξανδρος αποτελούσε ανέκαθεν την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. Ο πατέρας του, Παναγιώτης Βασιλειάδης, με τον οποίο η τραγουδίστρια διατηρεί καλές σχέσεις, είναι επιχειρηματίας. Η Έλλη Κοκκίνου επιλέγει συνειδητά να κρατά την προσωπική ζωή του γιου της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας αναρτήσεις κυρίως σε ξεχωριστές περιστάσεις, όπως η ημέρα των γενεθλίων του.

Maestro: Το συγκινητικό «αντίο» της Κλέλιας Ανδριολάτου στους Παξούς

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την παιδική ηλικία του Αλέξανδρου, αναδεικνύοντας τη διαδρομή του μέχρι την ενηλικίωση. Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισε ήταν εκείνο που απεικόνιζε την τραγουδίστρια να κρατά τον γιο της στους ώμους της όταν ήταν μικρός. Με χιούμορ και τρυφερότητα, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε πλέον να συμβεί, αλλά τη χαροποιεί το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί το αντίθετο.

https://www.instagram.com/ellikokkinou/
https://www.instagram.com/ellikokkinou/
https://www.instagram.com/ellikokkinou/
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Έλλη Κοκκίνου έγραψε χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ…Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου».

https://www.instagram.com/ellikokkinou/
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Έλλη Κοκκίνου είχε αναφερθεί στο διαζύγιο των δικών της γονέων και τον τρόπο που είχε διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση, γεγονός που ίσως διαμόρφωσε και τη δική της προσέγγιση σε θέματα οικογενειακής ζωής και δημοσιότητας.

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΟΣ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

18.05.2026
Επόμενο
«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο

«Emily in Paris» με «άρωμα» Ελλάδας – Ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα στην Μύκονο

18.05.2026

Δες επίσης

«Charlie’s Angels»: Η θρυλική επανένωση των Jaclyn Smith και Kate Jackson που συγκίνησε το Hollywood
Celeb News

«Charlie’s Angels»: Η θρυλική επανένωση των Jaclyn Smith και Kate Jackson που συγκίνησε το Hollywood

18.05.2026
«Call Her Daddy»: Η μεγάλη αποκάλυψη της Alex Cooper – Έγκυος στο πρώτο της παιδί
Celeb News

«Call Her Daddy»: Η μεγάλη αποκάλυψη της Alex Cooper – Έγκυος στο πρώτο της παιδί

18.05.2026
Survivor: Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος μέσα από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα
Celeb News

Survivor: Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος μέσα από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα

18.05.2026
Maestro: Το συγκινητικό «αντίο» της Κλέλιας Ανδριολάτου στους Παξούς
Celeb News

Maestro: Το συγκινητικό «αντίο» της Κλέλιας Ανδριολάτου στους Παξούς

18.05.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα – Όλες οι λεπτομέρειες

18.05.2026
Βρήκαν το ελιξίριο της νεότητας; 7 Έλληνες stars που δε λένε να μεγαλώσουν
Celeb News

Βρήκαν το ελιξίριο της νεότητας; 7 Έλληνες stars που δε λένε να μεγαλώσουν

18.05.2026
YFSF: Ο viral χορός της Μαρίας Μπεκατώρου που έγινε σήμα-κατατεθέν στη βαθμολογία
Celeb News

YFSF: Ο viral χορός της Μαρίας Μπεκατώρου που έγινε σήμα-κατατεθέν στη βαθμολογία

17.05.2026
Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral
Celeb News

Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral

15.05.2026
Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»
Celeb News

Throwback στη Eurovision 2006: Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο της Άννας Βίσση πριν το «Everything»

15.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία