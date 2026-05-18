«Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου για τα γενέθλια του γιου της

Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε την ενηλικίωση του γιου της, Αλέξανδρου Βασιλειάδη, την Κυριακή 17 Μαΐου, όταν εκείνος έκλεισε τα 18 του χρόνια. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τες με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την απεριόριστη αγάπη και τον θαυμασμό της προς το παιδί της.

Για την Έλλη Κοκκίνου, ο Αλέξανδρος αποτελούσε ανέκαθεν την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. Ο πατέρας του, Παναγιώτης Βασιλειάδης, με τον οποίο η τραγουδίστρια διατηρεί καλές σχέσεις, είναι επιχειρηματίας. Η Έλλη Κοκκίνου επιλέγει συνειδητά να κρατά την προσωπική ζωή του γιου της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας αναρτήσεις κυρίως σε ξεχωριστές περιστάσεις, όπως η ημέρα των γενεθλίων του.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την παιδική ηλικία του Αλέξανδρου, αναδεικνύοντας τη διαδρομή του μέχρι την ενηλικίωση. Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισε ήταν εκείνο που απεικόνιζε την τραγουδίστρια να κρατά τον γιο της στους ώμους της όταν ήταν μικρός. Με χιούμορ και τρυφερότητα, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε πλέον να συμβεί, αλλά τη χαροποιεί το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί το αντίθετο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Έλλη Κοκκίνου έγραψε χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι πέρασαν τα χρόνια και πήγες 18! Από εκεί που σε άντεχαν οι ώμοι μου τώρα ούτε να το σκεφτώ…Μπορείς όμως εσύ και το χαίρομαι! Να έχεις μια υπέροχη ζωή και να είσαι υγιής και ευτυχισμένος αγόρι μου υπέροχο. Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω. Να σε χαιρόμαστε. Σε λατρεύω! Η μαμά σου».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Έλλη Κοκκίνου είχε αναφερθεί στο διαζύγιο των δικών της γονέων και τον τρόπο που είχε διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση, γεγονός που ίσως διαμόρφωσε και τη δική της προσέγγιση σε θέματα οικογενειακής ζωής και δημοσιότητας.

