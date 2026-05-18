Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και χωρίς Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο ΛΕΞ επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή και ετοιμάζεται να «σαρώσει» την Ελλάδα με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία που ήδη έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στην ραπ κοινότητα. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο δημοφιλής ράπερ ανακοίνωσε μια σειρά από συναυλίες που θα ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η περιοδεία του δεν περιλαμβάνει Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς όλες οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις της περιφέρειας και συγκεκριμένα σε μεγάλα στάδια. Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη μεγάλο, αφού κάθε εμφάνιση του ΛΕΞ μετατρέπεται σε sold-out γεγονός.

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο tour που θα καλύψει αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με σταθμούς σε Κρήτη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η αυλαία της περιοδείας θα πέσει στα Ιωάννινα.

Οι εμφανίσεις θα φιλοξενηθούν σε μεγάλα γήπεδα και στάδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες θαυμαστές να ζήσουν από κοντά την ενέργεια του καλλιτέχνη.

Οι ημερομηνίες και οι πόλεις της περιοδείας

13/6 – Ηράκλειο Κρήτης: Παγκρήτιο Στάδιο

21/6 – Λάρισα: AEL FC Arena

27/6 – Ξάνθη: Γήπεδο Α.Ο.Ξ.

01/7 – Πάτρα: Παμπελοποννησιακό Στάδιο

02/9 – Βόλος: Πανθεσσαλικό Στάδιο

05/9 – Χανιά: Εθνικό Στάδιο Χανίων

19/9 – Ιωάννινα: Στάδιο «Ζωσιμάδες»

Κάθε σταθμός αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές, με την περιοδεία να θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες του καλοκαιριού.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ότι η περιοδεία δεν περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΛΕΞ επέλεξε να επικεντρωθεί στην περιφέρεια, φέρνοντας το live show του σε πόλεις που σπάνια φιλοξενούν τόσο μεγάλες παραγωγές. Η κίνηση αυτή έχει ήδη σχολιαστεί έντονα από τους fans, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κοινό από όλη την Ελλάδα να ζήσει από κοντά τη συναυλιακή εμπειρία.

Η καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με κάθε στάση να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο δημοφιλής ράπερ συνεχίζει να αποδεικνύει πως κάθε του εμφάνιση μετατρέπεται σε γεγονός για τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Με ένα πρόγραμμα που καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα, το φετινό του tour αναμένεται να γράψει ιστορία και να συζητηθεί έντονα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

