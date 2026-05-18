Celeb World 18.05.2026

«Charlie’s Angels»: Η θρυλική επανένωση των Jaclyn Smith και Kate Jackson που συγκίνησε το Hollywood

Στο Paley Honors Spring Gala 2026, οι δύο σταρ εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
Πόπη Βασιλείου

Οι πρωταγωνίστριες της σειράς «Charlie’s Angels», Jaclyn Smith και Kate Jackson, βρέθηκαν ξανά μαζί σε μια στιγμή γεμάτη νοσταλγία και λάμψη που εκτυλίχθηκε στο The Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, επανενωμένες στο κόκκινο χαλί μετά από δεκαετίες. Η εμφάνισή τους στο Paley Honors Spring Gala 2026 δεν ήταν απλώς μια ακόμη celebrity στιγμή, αλλά ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο για όλους όσοι μεγάλωσαν με τη σειρά που σημάδεψε την τηλεοπτική ιστορία.

Η Kate Jackson, στα 77 της χρόνια, εμφανίστηκε με διακριτική κομψότητα, επιλέγοντας ένα σατέν σύνολο σε απαλή κρεμ απόχρωση, με ρομαντικές λεπτομέρειες και κλασική αισθητική που ανέδειξε τη διαχρονική της φινέτσα. Δίπλα της, η Jaclyn Smith, σήμερα 80 ετών, εντυπωσίασε με ένα μαύρο σακάκι από σατέν και ένα σύνολο που συνδύαζε κομψότητα και μοντέρνα λεπτομέρεια, αποδεικνύοντας πως το στυλ δεν γνωρίζει ηλικία.

Οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μαζί, χαμογελαστές και εμφανώς συγκινημένες, θυμίζοντας στο κοινό την εποχή που μεσουρανούσαν ως μέλη των «Charlie’s Angels», της σειράς που έκανε πρεμιέρα το 1976 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Μαζί με τη Farrah Fawcett και αργότερα τη Cheryl Ladd, διαμόρφωσαν ένα τηλεοπτικό σύμπαν που συνδύαζε δράση, γυναικεία δυναμική και μόδα, επηρεάζοντας ολόκληρες γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Jaclyn Smith, που υποδύθηκε την Kelly Garrett, υπήρξε η μοναδική από τις αρχικές «Αγγλέλους» που παρέμεινε στη σειρά μέχρι το τέλος της το 1981, ενώ η Kate Jackson, ως Sabrina Duncan, άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα με τον έξυπνο και ισορροπημένο χαρακτήρα της. Η συμβολή τους στην επιτυχία της σειράς θεωρείται καθοριστική, καθώς βοήθησαν να μετατραπεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands παγκοσμίως.


Η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση ήταν ιδιαίτερα σπάνια, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή για τους fans που συνεχίζουν να τις θεωρούν σύμβολα μιας άλλης εποχής της τηλεόρασης. Το γεγονός ότι βρέθηκαν ξανά μαζί σε δημόσιο event μετά από τόσα χρόνια προκάλεσε έντονη συγκίνηση και πληθώρα σχολίων στα social media.

«Καμπάνες»: Το νέο νησιώτικο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού κυκλοφορεί παγκοσμίως

Η νέα καλοκαιρινή περιοδεία του ΛΕΞ είναι γεγονός – Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών

«Σε θαυμάζω και σε καμαρώνω»: Η συγκινητική ανάρτηση της Έλλης Κοκκίνου για τα γενέθλια του γιου της
