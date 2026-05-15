«The Late Show with Stephen Colbert»: Το αποχαιρετιστήριο φιλί του Pedro Pascal στον Stephen Colbert

Μια στιγμή που κανείς δεν περίμενε στο Late Show – Το φιλί ανάμεσα σε Pedro Pascal και Stephen Colbert που «έριξε» το πλατό και έγινε viral σε δευτερόλεπτα

Μία στιγμή που συνδύασε χιούμορ, αυθορμητισμό και τηλεοπτική ανατροπή σημειώθηκε στο «The Late Show with Stephen Colbert», όταν ο Pedro Pascal βρέθηκε καλεσμένος στον Stephen Colbert και αποφάσισε να χαρίσει στο κοινό ένα από τα πιο απρόβλεπτα τηλεοπτικά στιγμιότυπα της χρονιάς. Σε μια περίοδο όπου η εκπομπή ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, η συνάντηση των δύο ανδρών εξελίχθηκε σε ένα viral σκηνικό που συζητήθηκε έντονα στα social media.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Stephen Colbert υποδέχτηκε τον Pedro Pascal με τον γνώριμο, χαλαρό του τρόπο, προτού η ατμόσφαιρα αλλάξει ξαφνικά λόγω μιας αυθόρμητης κίνησης του ηθοποιού. Ο Pedro Pascal, παρατηρώντας ένα προηγούμενο στιγμιότυπο της εκπομπής όπου είχε δοθεί ένα φιλί, έδειξε με χιούμορ πως ήθελε να συμμετάσχει στο ίδιο «moment». Η αντίδραση του Stephen Colbert ήταν άμεση και θετική, με το κοινό να αντιλαμβάνεται ότι κάτι απρόβλεπτο ετοιμαζόταν να συμβεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Pedro Pascal πλησίασε τον παρουσιαστή και αντάλλαξαν ένα σύντομο φιλί στο στόμα, προκαλώντας αποθέωση από το κοινό στο στούντιο. Η στιγμή έγινε αμέσως viral, καθώς συνδύαζε χιούμορ και μια σπάνια τηλεοπτική αυθορμησία που σπάνια βλέπεις σε late night εκπομπές.

Μετά το περιστατικό, ο Pedro Pascal εξήγησε με απόλυτη ειλικρίνεια: «Ζήλεψα». Η ατάκα του προκάλεσε γέλια στο πλατό, με τον Κόλμπερτ να απαντά χαμογελώντας πως «δεν υπάρχει λόγος, αυτά τα χείλη σύντομα θα είναι ελεύθερα», αναφερόμενος στο επικείμενο τέλος της εκπομπής του.

Η στιγμή αυτή δεν ήταν απλώς ένα αστείο τηλεοπτικό στιγμιότυπο, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί το «The Late Show with Stephen Colbert» παραμένει τόσο δημοφιλές: επειδή αφήνει χώρο στο απρόβλεπτο, στο ανθρώπινο και στο αυθόρμητο. Και εσύ, παρακολουθώντας το, αντιλαμβάνεσαι πως μερικές φορές τα πιο απλά gestures είναι αυτά που μένουν περισσότερο στη μνήμη του κοινού.

