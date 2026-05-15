Νέα εποχή για τον Marc Jacobs: Η LVMH πουλά τον οίκο στη WHP Global

Η απόφαση της LVMH να προχωρήσει στην πώληση του Marc Jacobs στη WHP Global προκαλεί έντονες συζητήσεις στον χώρο της μόδας
Πόπη Βασιλείου

Ο Marc Jacobs περνά σε μία νέα εποχή, καθώς η LVMH ανακοίνωσε επίσημα ότι προχωρά στην πώληση του ιστορικού fashion brand στη WHP Global, την εταιρεία διαχείρισης brands με έδρα τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται ήδη πίσω από γνωστά ονόματα της μόδας όπως η Vera Wang και η Rag & Bone. Η είδηση προκάλεσε αμέσως αίσθηση στη διεθνή fashion βιομηχανία, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων μηνών στον χώρο της luxury fashion.

Η συμφωνία, της οποίας το οικονομικό τίμημα δεν αποκαλύφθηκε, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον χώρο της luxury fashion, καθώς ο Marc Jacobs αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά brands της σύγχρονης μόδας. Η είδηση προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις στον fashion κόσμο, με πολλούς να προσπαθούν ήδη να «διαβάσουν» τι σηματοδοτεί αυτή η νέα εποχή τόσο για το brand όσο και για τον ίδιο τον σχεδιαστή.

Η WHP Global, η οποία τα τελευταία χρόνια επεκτείνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό της αποκτώντας γνωστά fashion και lifestyle brands, φαίνεται πως βλέπει στον Marc Jacobs ένα πραγματικό «διαμάντι» για την ανάπτυξή της. Η εταιρεία έχει ήδη στην κατοχή της μεγάλα ονόματα της αγοράς και με την προσθήκη του Marc Jacobs ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της μόδας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνοδεύτηκε και από δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του Marc Jacobs μέσα από τα social media. Ο διάσημος σχεδιαστής δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, όπου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για το brand.

«Καθώς συνεχίζω το ταξίδι μου ως creative director, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις παθιασμένες, εργατικές, αφοσιωμένες, δημιουργικές και ταλαντούχες ομάδες ανθρώπων στη Marc Jacobs International», έγραψε χαρακτηριστικά ο σχεδιαστής, σε μία ανάρτηση που σχολιάστηκε έντονα από ανθρώπους της μόδας αλλά και fans του brand.

Ο Marc Jacobs παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της fashion βιομηχανίας. Από την εποχή που καθόρισε τη grunge αισθητική των 90s μέχρι τη δημιουργία ενός brand που συνδέθηκε με τη σύγχρονη πολυτέλεια και την pop κουλτούρα, το όνομά του εξακολουθεί να έχει τεράστια επιρροή στον χώρο της μόδας. Η νέα συμφωνία με τη WHP Global φαίνεται πως ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τον οίκο, με τη διεθνή fashion κοινότητα να περιμένει πλέον τις επόμενες κινήσεις και τις αλλαγές που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν στη στρατηγική και την εικόνα του brand.

