Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990

Η αγορά των συλλεκτικών ρολογιών συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητα. Αν παρακολουθείς έστω και λίγο τον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας, τότε γνωρίζεις καλά πως κάθε μεγάλη δημοπρασία μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό πεδίο «μάχης» ανάμεσα σε συλλέκτες, επενδυτές και λάτρεις των luxury watches από κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτή τη φορά, όμως, η δημοπρασία «Rare Watches» του Christie’s στη Γενεύη κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και αποδεικνύοντας πως τα εμβληματικά ρολόγια έχουν μετατραπεί σε πραγματικά έργα τέχνης με ασύλληπτη αξία.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε άγγιξε τα 42.309.684 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό που έχει σημειωθεί ποτέ σε δημοπρασία ρολογιών διαφορετικών συλλεκτών. Η βραδιά στη Γενεύη εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς για τον κόσμο της ωρολογοποιίας, με τα bids να ανεβαίνουν διαρκώς και τους συλλέκτες να διεκδικούν σπάνια κομμάτια που δύσκολα εμφανίζονται ξανά στην αγορά.

Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry

Το απόλυτο highlight της δημοπρασίας ήταν χωρίς αμφιβολία το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990. Το ιδιαίτερο αυτό μοντέλο, που θεωρείται ένα από τα πιο iconic και αναγνωρίσιμα σχέδια στην ιστορία της Cartier, ξεπέρασε κάθε εκτίμηση και πωλήθηκε έναντι σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αυτή την πώληση, το συγκεκριμένο «Crash» έγινε επίσημα το ακριβότερο Cartier που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, αλλά και το πιο ακριβό μοντέλο της σειράς «Crash» στην ιστορία.

Το συγκεκριμένο ρολόι δεν θεωρείται τυχαία θρύλος στον χώρο της haute horlogerie. Το asymmetrical design του, που μοιάζει σχεδόν «λιωμένο», έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την avant-garde αισθητική και την τολμηρή δημιουργικότητα της Cartier. Για πολλούς συλλέκτες, το «Crash» δεν είναι απλώς ένα ρολόι, αλλά ένα statement piece που συνδυάζει ιστορία, τέχνη και σπανιότητα.

Παράλληλα, ο οίκος Christie’s επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στον χώρο των μεγάλων δημοπρασιών, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά συλλεκτικών ρολογιών. Και όπως φαίνεται, το ενδιαφέρον γύρω από τα σπάνια Cartier, Patek Philippe και Rolex όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά γίνεται όλο και πιο έντονο χρόνο με τον χρόνο.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt