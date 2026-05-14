Celeb World 14.05.2026

Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ένα σπάνιο Cartier «London Crash» του 1990 κατάφερε να σαρώσει κάθε εκτίμηση στη μεγάλη δημοπρασία του Christie’s
Πόπη Βασιλείου

Η αγορά των συλλεκτικών ρολογιών συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν σχεδόν αδιανόητα. Αν παρακολουθείς έστω και λίγο τον κόσμο της υψηλής ωρολογοποιίας, τότε γνωρίζεις καλά πως κάθε μεγάλη δημοπρασία μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό πεδίο «μάχης» ανάμεσα σε συλλέκτες, επενδυτές και λάτρεις των luxury watches από κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτή τη φορά, όμως, η δημοπρασία «Rare Watches» του Christie’s στη Γενεύη κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και αποδεικνύοντας πως τα εμβληματικά ρολόγια έχουν μετατραπεί σε πραγματικά έργα τέχνης με ασύλληπτη αξία.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε άγγιξε τα 42.309.684 δολάρια, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό που έχει σημειωθεί ποτέ σε δημοπρασία ρολογιών διαφορετικών συλλεκτών. Η βραδιά στη Γενεύη εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς για τον κόσμο της ωρολογοποιίας, με τα bids να ανεβαίνουν διαρκώς και τους συλλέκτες να διεκδικούν σπάνια κομμάτια που δύσκολα εμφανίζονται ξανά στην αγορά.

Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry

Το απόλυτο highlight της δημοπρασίας ήταν χωρίς αμφιβολία το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990. Το ιδιαίτερο αυτό μοντέλο, που θεωρείται ένα από τα πιο iconic και αναγνωρίσιμα σχέδια στην ιστορία της Cartier, ξεπέρασε κάθε εκτίμηση και πωλήθηκε έναντι σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αυτή την πώληση, το συγκεκριμένο «Crash» έγινε επίσημα το ακριβότερο Cartier που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, αλλά και το πιο ακριβό μοντέλο της σειράς «Crash» στην ιστορία.

https://www.instagram.com/hypebeast/
https://www.instagram.com/hypebeast/

Το συγκεκριμένο ρολόι δεν θεωρείται τυχαία θρύλος στον χώρο της haute horlogerie. Το asymmetrical design του, που μοιάζει σχεδόν «λιωμένο», έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την avant-garde αισθητική και την τολμηρή δημιουργικότητα της Cartier. Για πολλούς συλλέκτες, το «Crash» δεν είναι απλώς ένα ρολόι, αλλά ένα statement piece που συνδυάζει ιστορία, τέχνη και σπανιότητα.

https://www.instagram.com/hypebeast/
https://www.instagram.com/hypebeast/

Παράλληλα, ο οίκος Christie’s επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στον χώρο των μεγάλων δημοπρασιών, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά συλλεκτικών ρολογιών. Και όπως φαίνεται, το ενδιαφέρον γύρω από τα σπάνια Cartier, Patek Philippe και Rolex όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά γίνεται όλο και πιο έντονο χρόνο με τον χρόνο.

Έρχεται τον Σεπτέμβριο στις αίθουσες το «Heart of the Beast» με τον Brad Pitt

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Christie’s Δημοπρασία ρολόγια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα

«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα

14.05.2026
Επόμενο
H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

H Νικόλ Χατζησαράντου στο Fitness O’ Clock: «Δεν αγάπησα αμέσως την ξιφασκία, αλλά τελικά έγινε μέρος της ζωής μου»

14.05.2026

Δες επίσης

79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς
Celeb News

79ο Φεστιβάλ Καννών: Η συγκινητική στιγμή μεταξύ Vin Diesel και Meadow Walker που έγινε το highlight της βραδιάς

14.05.2026
Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson
Celeb News

Νέα νίκη για την Paris Jackson στη μάχη για την περιουσία του Michael Jackson

14.05.2026
Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry
Celeb News

Hollywood: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση παραγωγός για διακίνηση κεταμίνης στον Matthew Perry

14.05.2026
Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο
Celeb News

Η τρυφερή πλευρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Οικογενειακή βόλτα στον ζωολογικό κήπο

14.05.2026
Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του
Celeb News

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα γενέθλιά του

14.05.2026
Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone
Celeb News

Πέθανε και ο δεύτερος αδερφός της Sharon Stone

14.05.2026
«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας
Celeb News

«Mom Era»: Η βόλτα της Κατερίνας Καινούργιου με την 40 ημερών κόρη της στο κέντρο της Αθήνας

14.05.2026
Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν
Celeb News

Demi Moore: Οι δηλώσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη που διχάζουν

13.05.2026
Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα

13.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Από σαλάτα μέχρι γρήγορο γεύμα: 4 εύκολες και γρήγορες συνταγές με κοτόπουλο

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Είναι το πρώτο σου tattoo; 5 tips για να μην το μετανιώσεις ποτέ

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δεν κάνεις καλό ύπνο; 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Πόσες ραδιοφωνικές άδειες θα δώσει η κυβέρνηση στην Αττική;

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Γεμάτα σαλμονέλα τα πρώτα κρέατα που ήρθαν από τη Λατινική Αμερική βάσει της Συνθήκης Mercosur

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία

Η «παγωμένη σύγκρουση» στο Ορμούζ, μεγαλύτερος κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία