«Το Σόι Σου»: Το προξενιό της Φωτούλας φέρνει ανατροπές για τη Σάντρα

Η Φωτούλα επιστρέφει αποφασισμένη να βάλει σε τάξη την ερωτική ζωή της Σάντρας και, όπως είναι φυσικό, το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι απλό. Στο αποψινό επεισόδιο του «Το Σόι Σου», η αγαπημένη ηρωίδα φτάνει στην Αθήνα για να εμφανιστεί στο θρυλικό Φεστιβάλ Προβατίνας σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, αλλά πολύ γρήγορα στρέφει την προσοχή της σε ένα διαφορετικό σχέδιο.

Πεπεισμένη ότι έχει βρει τον ιδανικό υποψήφιο γαμπρό, αποφασίζει να γνωρίσει στη Σάντρα τον Θοδωρή, γιο του ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Η ιδέα προκαλεί αρχικά πανικό τόσο στη Σάντρα όσο και σε ολόκληρη την οικογένεια, που περιμένει το χειρότερο.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Μια κρέπα φέρνει χάος στο επεισόδιο της Τετάρτης 13/5

Ο υποψήφιος γαμπρός που ανατρέπει τις προσδοκίες

Όταν όμως ο Θοδωρής κάνει την εμφάνισή του, όλα αλλάζουν. Αντί για τον σκληρό και ακατέργαστο τύπο που είχαν φανταστεί, συναντούν έναν ιδιαίτερα γοητευτικό, ευγενικό και καλλιεργημένο νέο. Η Σάντρα εντυπωσιάζεται αμέσως και το προξενιό αρχίζει ξαφνικά να μοιάζει πολύ πιο ενδιαφέρον απ’ όσο περίμενε.

Τι κρύβει ο Θοδωρής;

Παρά την ιδανική πρώτη εικόνα, η ιστορία έχει και τη μυστηριώδη πλευρά της. Ο Θοδωρής δείχνει να βιάζεται υπερβολικά να παντρευτεί, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα πραγματικά του κίνητρα. Ταυτόχρονα, η εκπληκτική ομοιότητά του με ένα πρόσωπο από τα νεανικά χρόνια της Αλεξάνδρας ξυπνά μνήμες και δημιουργεί νέα ερωτηματικά.

Μια γνωριμία που ίσως αλλάξει τα πάντα

Το αποψινό επεισόδιο συνδυάζει χιούμορ, απρόβλεπτες εξελίξεις και οικογενειακές ανατροπές, με τη Φωτούλα να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι καλές της προθέσεις οδηγούν συνήθως σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: βρήκε τελικά η Σάντρα τον ιδανικό σύντροφο ή αυτή η γνωριμία θα αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη απ’ όσο φαίνεται;

Ο Όμιλος Antenna ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας τους με τον Στρατή Λιαρέλλη

8 στιγμές από το GNTM που θα ζουν για πάντα rent-free στο μυαλό μας