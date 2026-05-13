8 στιγμές από το GNTM που θα ζουν για πάντα rent-free στο μυαλό μας

Το GNTM ετοιμάζεται να επιστρέψει στους δέκτες μας για τον 7ο κύκλο του, υποσχόμενο μια σεζόν γεμάτη υψηλή ραπτική, έντονα συναισθήματα και ανατροπές που θα συζητηθούν. Το επιτυχημένο fashion reality επιστρέφει στην πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του, έχοντας στο τιμόνι μια κριτική επιτροπή που συνδυάζει την εμπειρία, το στυλ και την τηλεοπτική λάμψη. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Άγγελος Μπράτης, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναζητήσουν το επόμενο top model της Ελλάδας, μέσα από δοκιμασίες που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας. Η φετινή σεζόν αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον θεσμό, εστιάζοντας σε διεθνή πρότυπα μόδας και σε μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στον εμπορικό δυναμισμό και την couture κομψότητα.

Η ιστορία του διαγωνισμού είναι γεμάτη από iconic στιγμές που έχουν μείνει ανεξίτηλες στη μνήμη του κοινού, από τα δάκρυα στα απαιτητικά makeovers μέχρι τις επικές ατάκες των κριτών που έγιναν viral σε χρόνο μηδέν. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά τις φωτογραφήσεις σε ακραίες συνθήκες, όπως οι λήψεις σε παγωμένα νερά ή σε ύψη που προκαλούν δέος, καθώς και τις στιγμές έντασης στο πλατό που ανέβαζαν την αδρεναλίνη στα ύψη. Το GNTM δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα μόδας, αλλά ένας μηχανισμός παραγωγής τηλεοπτικών στιγμών που διαμορφώνουν την pop κουλτούρα της χώρας. Με την προσθήκη νέων προσώπων στην επιτροπή και την επιστροφή αγαπημένων συνεργατών, ο 7ος κύκλος στοχεύει να αναβιώσει εκείνη τη μαγεία που κάνει κάθε επεισόδιο μια μοναδική εμπειρία μόδας και θεάματος.

GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα

1. Ηλιάννα Παπαγεωργίου: To πολυέργαλείο του GNTM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στον πρώτο κιόλας κύκλο του GNTM, συστήνοντας τον εαυτό της σε ένα κοινό που τότε δεν γνώριζε το εύρος της πορείας της. Παρόλα αυτά, κατάφερε πολύ γρήγορα να εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση στην «εγκυκλοπαίδεια» των ελληνικών memes με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Κατά τη διάρκεια των πρώτων castings, το μοντέλο έβρισκε σταθερά έναν τρόπο να ταυτιστεί με τους διαγωνιζόμενους, δηλώνοντας με αφοπλιστική άνεση πως είχε βιώσει σχεδόν οποιαδήποτε εμπειρία ή δυσκολία περιέγραφαν, μια συνήθεια που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο iconic και viral στιγμές στην ιστορία του διαγωνισμού.

2. Έχω κάνει χείλη και cheetos

Μιλώντας για αξέχαστες στιγμές, δεν θα μπορούσε να λείπει η Αλιόνα Αμπράμοβα, μία από τις διαγωνιζόμενες που κατάφεραν να γράψουν ιστορία χωρίς καν να περάσουν το στάδιο των casting. Παρόλο που δεν εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι, η συμμετοχή της έμεινε ανεξίτηλη χάρη σε μία και μόνο ατάκα που έγινε αμέσως viral. Όταν οι κριτές την ρώτησαν για τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της, η ίδια απάντησε με απόλυτη φυσικότητα πως δεν είχε κάνει τίποτα παραπάνω πέρα από «χείλη και τσίτος», χαρίζοντας στον διαγωνισμό μία από τις πιο κλασικές και διασκεδαστικές στιγμές στην πορεία του.

3. Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια

Στο πάνθεον των πιο απρόσμενων αποχωρήσεων ανήκει δικαιωματικά η Κύπρια Αντζελίνα Γεωργίου, η οποία κατάφερε να αφήσει άφωνη την παραγωγή και το κοινό πριν καν ξεκινήσει η επίσημη δράση. Λίγο πριν την ανακοίνωση της δοκιμασίας που θα έκρινε την είσοδο στο σπίτι, η ίδια αποφάσισε να αποχωρήσει χωρίς καμία εξήγηση, αναφέροντας απλώς πως πάει για… καφέ. Με την τσάντα στον ώμο και τα ακουστικά της σταθερά στη θέση τους, η Αντζελίνα αγνόησε κάθε προσπάθεια της παραγωγής να την μεταπείσει ή να κατανοήσει την απόφασή της, χαρίζοντας μας μια από τις πιο σουρεαλιστικές και iconic στιγμές που έχουμε δει σε reality μόδας.

4. Διπλή νίκη

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία του διαγωνισμού παραμένει ο τελικός που κατέληξε σε μια πρωτοφανή ισοπαλία, αναδεικνύοντας 2 νικήτριες. Το σύστημα της ψηφοφορίας του κοινού κατέρρευσε ολοκληρωτικά, οδηγώντας την παραγωγή στην απόφαση να ακυρώσει τις ψήφους των τηλεθεατών και να βασιστεί αποκλειστικά στην ετυμηγορία της επιτροπής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε δει το φως της δημοσιότητας, η αμερικανική εταιρεία που διαχειριζόταν την πλατφόρμα είχε διαβεβαιώσει το Star για την ασφάλεια του συστήματος, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία, η εικόνα «πάγωσε» μόλις η συμμετοχή άγγιξε τις 360.000, αφήνοντας το κοντρόλ χωρίς καμία πρόσβαση στα αποτελέσματα. Αυτό το τεχνικό σφάλμα οδήγησε σε εκείνη την αμήχανη τηλεοπτική στιγμή, όπου η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε πως ο τίτλος θα μοιραζόταν σε δύο κορίτσια, σφραγίζοντας έτσι τον πιο επεισοδιακό τελικό στην ιστορία του fashion reality.

5. «I will back»

Ανάμεσα στις στιγμές που ο αυθορμητισμός και η ένταση της στιγμής δημιούργησαν τηλεοπτική ιστορία, ξεχωρίζει σίγουρα και η αποχώρηση της Ρασέλ. Σε μια στιγμή έντονου εκνευρισμού, όπου τα συναισθήματα υπερτερούν ακόμα και των γνώσεων, η ίδια θέλησε να δώσει μια υπόσχεση επιστροφής, αφήνοντας το δικό της στίγμα στην pop κουλτούρα του διαγωνισμού. Η φράση της «I will back», η οποία ειπώθηκε αντί για το ορθό «I will be back», έγινε αμέσως viral, αποδεικνύοντας πως στο GNTM ακόμα και ένα γλωσσικό ολίσθημα μπορεί να μετατραπεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και χιουμοριστικές στιγμές που ακολουθούν τους παίκτες ακόμα και μετά το τέλος του παιχνιδιού.

6. Συγκλο all the way

Από την αναδρομή στις πιο iconic στιγμές του GNTM, δεν θα μπορούσε να λείπει η γυναίκα που σφράγισε τον διαγωνισμό με την προσωπικότητά της, η Βίκυ Καγιά. Η ίδια έχει προσφέρει απλόχερα «τροφή» στην pop κουλτούρα, όχι μόνο μέσα από τις συμβουλές της, αλλά κυρίως μέσα από τις χαρακτηριστικές της ατάκες και τα ηχητικά εφέ που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του κοινού. Η λέξη «συγκλό» είναι σίγουρα η φράση που θα συνεχίσει να ακούγεται σε κάθε συζήτηση για τη μόδα όσα χρόνια κι αν περάσουν, αποτελώντας πλέον μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου. Μαζί με τον ενθουσιασμό, τις αυστηρές παρατηρήσεις και το απαράμιλλο στυλ της, η Βίκυ κατάφερε να μετατρέψει κάθε κρίση στο πλατό σε μια τηλεοπτική στιγμή που δύσκολα ξεχνιέται.

7. Κεφάλαιο Μέγκι Ντριο

Η Μέγκι Ντριο αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες που πέρασαν ποτέ από τον διαγωνισμό, έχοντας εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση στην ιστορία του θεσμού. Οι φράσεις της δεν έγιναν απλώς viral, αλλά μετατράπηκαν σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής αργκό στα social media. Από το επικό «σε ποιο ουράνιο και τόξο» και το αμίμητο «η μπήχη της», μέχρι το αποφασιστικό «έκφρασα», η Μέγκι κατάφερε να δημιουργήσει έναν δικό της γλωσσικό κώδικα. Η παρουσία της στο GNTM υπενθυμίζει πως πέρα από τη μόδα, ο διαγωνισμός είναι ένας τόπος όπου οι έντονες προσωπικότητες αφήνουν το στίγμα τους μέσα από στιγμές αυθορμητισμού που το κοινό λατρεύει να επαναφέρει ξανά και ξανά.

8. «Δεν μπορώ να το κάνω»

Η Κέισι Μίζιου χάρισε στον διαγωνισμό μία από τις πιο ανθρώπινες και ταυτόχρονα διασκεδαστικές στιγμές, η οποία έχει εξελιχθεί στο απόλυτο soundtrack της καθημερινής μας κούρασης. Η φράση της «Δεν μπορώ να το κάνω, τα παρατάω», ειπωμένη σε μια στιγμή απόλυτης απόγνωσης κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής δοκιμασίας, κατάφερε να ταυτιστεί με κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην πραγματική ζωή. Ακόμα και σήμερα, όταν τα πράγματα γίνονται κάπως πιο δύσκολα ή απαιτητικά, η συγκεκριμένη ατάκα εμφανίζεται αυτόματα στο μυαλό μας ως το απόλυτο meme επιβίωσης, αποδεικνύοντας πως το GNTM έχει την ικανότητα να μετατρέπει το προσωπικό drama των παικτών σε μια συλλογική, viral εμπειρία.

