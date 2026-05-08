GNTM 7: Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει στην κριτική επιτροπή και αλλάζει τα δεδομένα

Η τηλεοπτική σεζόν ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο ενδιαφέρον, καθώς το GNTM προχωρά σε μία από τις πιο δυνατές αλλαγές της επόμενης χρονιάς. Η Μπέττυ Μαγγίρα επιστρέφει σε έναν ρόλο που φαίνεται να της ταιριάζει απόλυτα, αυτόν της κριτή, υπογράφοντας συνεργασία με το Star και μπαίνοντας επίσημα στην επόμενη σεζόν του show.

Η συμφωνία της με το κανάλι είχε ουσιαστικά «χτιστεί» εδώ και καιρό, ωστόσο πλέον παίρνει και επίσημη μορφή, με τη Μαγγίρα να εντάσσεται στο νέο δυναμικό της κριτικής επιτροπής. Δεν πρόκειται για μια τυχαία τηλεοπτική μεταγραφή, αλλά για μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα πρόθεση ανανέωσης του concept, αλλά και ενίσχυσης της δυναμικής του προγράμματος στην prime time ζώνη.

Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν

Η επιστροφή σε ένα project που της ταιριάζει

Η σχέση της Μπέττυς Μαγγίρα με το GNTM δεν ξεκινά τώρα. Η ίδια είχε ήδη εμφανιστεί στο παρελθόν ως guest σε κρίσιμο επεισόδιο του διαγωνισμού, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και δημιουργώντας την αίσθηση πως θα μπορούσε να έχει πιο μόνιμη παρουσία στο format.

Αυτό ακριβώς φαίνεται πως γίνεται πράξη τώρα, καθώς η νέα της θέση ως κριτής τη φέρνει δίπλα σε ένα ήδη διαμορφωμένο team με έντονη τηλεοπτική ταυτότητα, όπως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην παρουσίαση, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Άγγελος Μπράτης. Η χημεία ανάμεσα στα πρόσωπα θεωρείται ήδη ένα από τα δυνατά χαρτιά της νέας σεζόν, καθώς το κανάλι επενδύει σε ένα πιο «entertainment-driven» πάνελ, που δεν περιορίζεται μόνο στην αυστηρή αξιολόγηση αλλά και στη συνολική τηλεοπτική εικόνα.

Ένα τηλεοπτικό στοίχημα για το Star

Η 7η σεζόν του GNTM αναμένεται να βγει στον αέρα τον Οκτώβριο και να διαρκέσει μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς. Για το Star, η συγκεκριμένη παραγωγή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει πλέον το αντίστοιχο lead-in της Φάρμας, κάτι που αυξάνει την ανάγκη για ισχυρό περιεχόμενο στην prime time. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ένταξη της Μπέττυς Μαγγίρα λειτουργεί ως στρατηγική ενίσχυση. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με εμπειρία στην τηλεόραση, έντονη προσωπικότητα και δυνατό entertainment profile, στοιχεία που μπορούν να δώσουν νέα ενέργεια στο format.

Τα γυρίσματα και η νέα τηλεοπτική σεζόν

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα γυρίσματα του νέου κύκλου θα ξεκινήσουν μετά τη Eurovision, στα τέλη Μαΐου, και θα ολοκληρωθούν προς τα τέλη Αυγούστου, με εξαίρεση τον τελικό που παραδοσιακά γυρίζεται ξεχωριστά. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει παρόμοιο με τις προηγούμενες σεζόν, δείχνοντας ότι η παραγωγή διατηρεί τη δοκιμασμένη της δομή. Παράλληλα, η Μπέττυ Μαγγίρα θα συνεχίσει και τις υπόλοιπες τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και projects γύρω από τη Eurovision, επιβεβαιώνοντας πως η χρονιά που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και γεμάτη τηλεοπτική δραστηριότητα.

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina