«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

Η Σία Κοσιώνη αποχαιρετά τον ΣΚΑΪ με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram - Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Με μια ανάρτηση που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, η Σία Κοσιώνη αποχαιρετά τον ΣΚΑΪ, μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στο κανάλι. Η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τη φράση «Ο τελευταίος χορός», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για την αποχώρησή της. Παράλληλα, ο σταθμός έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση της δημοσιογράφου από το κανάλι.

Στην ίδια ανάρτηση, η Σία Κοσιώνη φωτογραφήθηκε μαζί με τους συνεργάτες της από τον ραδιοφωνικό σταθμό του καναλιού, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη», οι συνεργάτες της συγκεντρώθηκαν γύρω της για να την αποχαιρετήσουν, δημιουργώντας ένα συγκινητικό αλλά και χαλαρό κλίμα, με χιούμορ και χαμόγελα.

«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

Η ίδια εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θέλει να «λυγίσει», ενώ αστειεύτηκε πως στο τέλος μπορεί να… μοιράσει κόλλυβα, κρατώντας όμως τον γνωστό της αυτοσαρκασμό. Παρά τη συγκίνηση, προσπάθησε να δώσει μια πιο ανάλαφρη νότα στη στιγμή.

Σε ένα πιο προσωπικό κομμάτι της τοποθέτησής της, η παρουσιάστρια μίλησε για την πολυετή της πορεία στο κανάλι, λέγοντας πως αυτό που ζει είναι το τελευταίο της δελτίο μετά από δύο δεκαετίες. Όπως ανέφερε, ξεκίνησε στον ΣΚΑΪ σε ηλικία 26 ετών και σήμερα, στα 46 της, αισθάνεται πως έχει μεγαλώσει μαζί με το κανάλι, χτίζοντας μια πορεία γεμάτη εμπειρίες και έντονη δουλειά.

Η ίδια τόνισε πως η επιτυχία δεν είναι ατομική υπόθεση, αλλά αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, χαρακτηρίζοντας την τηλεόραση και το ραδιόφωνο «ομαδικά αθλήματα». Παράλληλα, δήλωσε υπερήφανη για όσα έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνεργατών της.

Αναφερόμενη στο κοινό και στα μηνύματα που λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες, σημείωσε πως η αγάπη και ο σεβασμός που δέχεται θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη της. Όπως είπε, αυτή η αναγνώριση είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της.

Δεν δίστασε επίσης να αναφερθεί στις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής της πορείας, λέγοντας πως η ενημέρωση έχει πολλές απαιτητικές πλευρές, ειδικά όταν αφορά τραγικά γεγονότα. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως από τις πιο δύσκολες στιγμές της ήταν η κάλυψη της υπόθεσης της μικρής Άννυ, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε εκείνη την περίοδο.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Σία Κοσιώνη:

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα»».

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη