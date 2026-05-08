«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μιλά για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή με μία εξομολογητική διάθεση

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και την περίοδο που διανύει, αποκαλύπτοντας πως αυτή τη στιγμή είναι μόνη της και το αντιμετωπίζει με απόλυτη ηρεμία και θετική διάθεση. Η παρουσιάστρια φαίνεται να βρίσκεται σε μια φάση αυτογνωσίας, όπου δίνει έμφαση στον εαυτό της και στην καθημερινότητά της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Προσωπικά είμαι πολύ καλά, είμαι μόνη μου… γι’ αυτό όμως είμαι πολύ καλά; Δεν ξέρω. Είμαι μόνη μου και το απολαμβάνω», δείχνοντας ότι βλέπει αυτή την περίοδο ως μια ευκαιρία για προσωπική ισορροπία και εσωτερική ανασυγκρότηση.

Παράλληλα, η Βάλια Χατζηθεοδώρου ρωτήθηκε και για τη συνεργασία της με την Σίσσυ Χρηστίδου στην τηλεοπτική εκπομπή που συμμετέχει. Όπως αποκάλυψε, ακόμη δεν έχουν γίνει επίσημες συζητήσεις για τη νέα σεζόν, ωστόσο όπως είπε, σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι επαφές και εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά.





Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως υπάρχει θετικό κλίμα γύρω από τη συνεργασία τους, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί κάτι μέχρι στιγμής. Με χαλαρή διάθεση, τόνισε ότι περιμένει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και πως θεωρεί ότι η συνέχεια θα είναι θετική.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να διανύει μια περίοδο επαγγελματικής σταθερότητας αλλά και προσωπικής ηρεμίας, επιλέγοντας να απολαμβάνει την καθημερινότητά της χωρίς πίεση και με περισσότερη αυτοσυγκέντρωση στον εαυτό της.

