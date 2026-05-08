Μουσικά Νέα 08.05.2026

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η TAMTA επιστρέφει με ένα νέο TAMTA X SMUT live event την Κυριακή 10 Μαΐου, με opening DJ set από τη LOO και live εμφάνιση της V4L
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις της Τάμτα, στο SMUT ATHENS, φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος τους για την φετινή σεζόν. Το sold out live show, που έχει αφήσει το αποτύπωμα του στην alternative σκηνή της Αθήνας, για πρώτη χρονιά με live guest acts, μετράει τις τελευταίες παραστάσεις και εάν αναζητάς το κάτι διαφορετικό στην Αθηναϊκή διασκέδαση, αυτή είναι η ευκαιρία σου να μυηθείς στον μοναδικό universe που έχει ετοιμάσει η Τάμτα.

Tamtasmut

Βρέθηκα στο live της Τάμτα: Δεν ήταν συναυλία, ήταν κάτι που σε πάει σε άλλη διάσταση

Η fashion-forward καλλιτέχνιδα, έχει βρει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει takeover το queer underground club και να το μετατρέπει ξανά και ξανά σε σημείο αναφοράς για όλους τους music enthusiasts της πόλης. Δεν μιλάμε για ένα απλό performance αλλά μια immersive εμπειρία που ξεκινά ήδη από την είσοδο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 και το προσωπικό του club σου καλύπτει τις κάμερες του κινητού με αυτοκόλλητο, λίγο πριν μπεις στον χώρο. Και εδώ αρχίζει ένα δυνατό warm up για να μπεις στο αντισυμβατικό Universe της Τάμτα. Το ζέσταμα αναλαμβάνει η Loo, με ένα DJ set με cinematic ηλεκτρονικό ήχο και η V4L, με ένα live opening act με dreamy pink pop vocals της.

Tamta_Smut (2)

O Bill Roxenos και η Τάμτα, υπογράφουν το creative direction του δίωρου main act, που χωρίζεται σε δύο parts και σίγουρα όλοι θα βρούμε κομμάτια του εαυτού μας μέσα σε αυτά. Το ταξίδι επαναπροσδιορισμού της καλλιτέχνιδας παίρνει μορφή επί σκηνής μέσα από ορμητικά performances, μουσικές εναλλαγές και ερμηνευτικές αντιθέσεις από το νέο μουσικού ERA της και καταλήγει στο δεύτερο μισό όπου παρουσιάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τα σκηνικά έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Χαλδαίος ,η επιμέλεια φώτων είναι του Βαγγέλη Μούντριχα και η επιμέλεια του ήχου, είναι του Γιάννη Βενιού.

Κρατήσεις εισιτηρίων: https://smutix.sumupstore.com/product/tamta-live-x-smut-10-05-2026

Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bill Roxenos Smut Athens Τάμτα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
Επόμενο
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026

Δες επίσης

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας
Μουσικά Νέα

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις
Μουσικά Νέα

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

08.05.2026
«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit
Μουσικά Νέα

«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

08.05.2026
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί
EUROVISION

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

08.05.2026
Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans
EUROVISION

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

08.05.2026
Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision
EUROVISION

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

08.05.2026
Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ

08.05.2026
8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα
Μουσικά Νέα

8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο