Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

Η Τάμτα μιλά για το νέο της τραγούδι «Αυτοταπείνωση», τη δημιουργική της ελευθερία και την πορεία της στη μουσική

Στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη «Themis is Calling», η Τάμτα μίλησε σε μια ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία για τη μουσική της πορεία, τα νέα της projects και την προσωπική της σχέση με τη δημιουργία, σε ένα χαλαρό και ιδιαίτερα αυθόρμητο κλίμα. Η Τάμτα στο Themis is calling: «Είμαι εξαιρετική δολοφόνα στα παιχνίδια»

Μιλώντας για το νέο της τραγούδι «Αυτοταπείνωση», εξήγησε πως κυκλοφορεί μέσα από τη Minos EMI αλλά και το δικό της label, κάτι που της δίνει μεγαλύτερο έλεγχο και καλλιτεχνική ανεξαρτησία στη δουλειά της, σε μια περίοδο που όπως φαίνεται επιλέγει πιο συνειδητά το δημιουργικό της αποτύπωμα.

Σε πιο χαλαρό τόνο, αποκάλυψε την ανταγωνιστική της πλευρά όταν παίζει παιχνίδια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι εξαιρετική δολοφόνος», ενώ ξεκαθάρισε με χιούμορ πως «δεν είμαι bad loser όμως», δείχνοντας ότι παρά τον έντονο ανταγωνισμό της, διατηρεί πάντα καλή διάθεση.

Σε γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις: «δημιουργική, workaholic, πεισματάρα», δίνοντας ένα καθαρό στίγμα της προσωπικότητάς της και της στάσης της απέναντι στη δουλειά.

Αναφερόμενη σε ενδεχόμενες συνεργασίες, σημείωσε πως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που θα ήθελε να δουλέψει μαζί τους, ξεχωρίζοντας τον Slater, ενώ όταν ρωτήθηκε για εναλλακτική επαγγελματική πορεία, είπε ότι θα την ενδιέφερε ο χώρος της μόδας, δείχνοντας την πολυδιάστατη δημιουργική της σκέψη.

Με χιούμορ, δεν δίστασε να πει ότι θα ήθελε να βρίσκεται στην αποστολή Artemis II, αποκαλύπτοντας μια πιο απρόβλεπτη και ονειροπόλα πλευρά της.

Στο δίλημμα Madonna ή Lady Gaga, η Τάμτα απάντησε ξεκάθαρα: «θα σου πω την Gaga», εξηγώντας ότι την εμπνέει ιδιαίτερα η καλλιτεχνική της αισθητική και η σχέση της με τη μόδα και την performance art.

Με χαμόγελο και θετική ενέργεια, η Τάμτα έκλεισε τη σύνδεση αφήνοντας την εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που εξελίσσεται συνεχώς, παραμένοντας αυθεντική, δημιουργική και απόλυτα αφοσιωμένη στη μουσική της ταυτότητα.

