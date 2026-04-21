Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

Η Τάμτα μιλά για το νέο της τραγούδι «Αυτοταπείνωση», τη δημιουργική της ελευθερία και την πορεία της στη μουσική
Στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη «Themis is Calling», η Τάμτα μίλησε σε μια ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία για τη μουσική της πορεία, τα νέα της projects και την προσωπική της σχέση με τη δημιουργία, σε ένα χαλαρό και ιδιαίτερα αυθόρμητο κλίμα. Η Τάμτα στο Themis is calling: «Είμαι εξαιρετική δολοφόνα στα παιχνίδια»

Μιλώντας για το νέο της τραγούδι «Αυτοταπείνωση», εξήγησε πως κυκλοφορεί μέσα από τη Minos EMI αλλά και το δικό της label, κάτι που της δίνει μεγαλύτερο έλεγχο και καλλιτεχνική ανεξαρτησία στη δουλειά της, σε μια περίοδο που όπως φαίνεται επιλέγει πιο συνειδητά το δημιουργικό της αποτύπωμα.

Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou

Σε πιο χαλαρό τόνο, αποκάλυψε την ανταγωνιστική της πλευρά όταν παίζει παιχνίδια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι εξαιρετική δολοφόνος», ενώ ξεκαθάρισε με χιούμορ πως «δεν είμαι bad loser όμως», δείχνοντας ότι παρά τον έντονο ανταγωνισμό της, διατηρεί πάντα καλή διάθεση.

Σε γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις: «δημιουργική, workaholic, πεισματάρα», δίνοντας ένα καθαρό στίγμα της προσωπικότητάς της και της στάσης της απέναντι στη δουλειά.

Αναφερόμενη σε ενδεχόμενες συνεργασίες, σημείωσε πως υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που θα ήθελε να δουλέψει μαζί τους, ξεχωρίζοντας τον Slater, ενώ όταν ρωτήθηκε για εναλλακτική επαγγελματική πορεία, είπε ότι θα την ενδιέφερε ο χώρος της μόδας, δείχνοντας την πολυδιάστατη δημιουργική της σκέψη.

Με χιούμορ, δεν δίστασε να πει ότι θα ήθελε να βρίσκεται στην αποστολή Artemis II, αποκαλύπτοντας μια πιο απρόβλεπτη και ονειροπόλα πλευρά της.

Στο δίλημμα Madonna ή Lady Gaga, η Τάμτα απάντησε ξεκάθαρα: «θα σου πω την Gaga», εξηγώντας ότι την εμπνέει ιδιαίτερα η καλλιτεχνική της αισθητική και η σχέση της με τη μόδα και την performance art.

Με χαμόγελο και θετική ενέργεια, η Τάμτα έκλεισε τη σύνδεση αφήνοντας την εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που εξελίσσεται συνεχώς, παραμένοντας αυθεντική, δημιουργική και απόλυτα αφοσιωμένη στη μουσική της ταυτότητα.

Τάμτα: Το πιο ξεχωριστό underground show της Αθήνας επιστρέφει με νέα σκηνικά και εκρηκτικά acts

H «Αυτοταπείνωση» της Τάμτα αποκτά κινηματογραφική μορφή

Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»
Η Κατερίνα Στικούδη στο OK!: «Έτοιμάζω το 7ο άλμπουμ μου αυτή τη στιγμή»
Spill The Tea με τον Ίαν Στρατή: «Νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή στη Eurovision με την μπάντα μου»
Ο Γιώργος Αυλωνίτης στο Fitness O’ Clock: «Οι τραυματισμοί μου άλλαξαν την καριέρα, αλλά με δυνάμωσαν»
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»
H Μαρίλια Μητρούση στο OK!: «Δεν το περίμενα καθόλου αυτό που έγινε με τη σειρά»
Ο Χρήστος Μοίρας στο Spill The Tea: «Τα 13 χρόνια στη Γερμανία με άλλαξαν σαν άνθρωπο»
H Τίνα Μεσσαροπούλου στο OK!: «Δε θέλω να βλέπω influencers σε πάνελ, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά»
H Μαρία Λυμπεροπούλου στο Spill the Tea: «Με τον Ορφέα δεν βγήκαμε ποτέ πρώτο ραντεβού»
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

