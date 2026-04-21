Life 21.04.2026

Αλλεργίες την άνοιξη: Τα σημεία του σπιτιού που χρειάζονται asap καθαρισμό

Η σωστή στοχευμένη καθαριότητα στο σπίτι σου μπορεί να μειώσει σημαντικά τα αλλεργικά συμπτώματα μέσα σε λίγες μέρες
Αν ανήκεις σε εκείνους που αμέσως με την άνοιξη ξεκινούν φτέρνισμα, δακρύζουν τα μάτια και νιώθουν το σπίτι να τους «βαραίνει», τότε ο καθαρισμός σου δεν μπορεί να είναι επιφανειακός. Χρειάζεται στοχευμένη δράση σε συγκεκριμένα σημεία που λειτουργούν σαν μαγνήτες για σκόνη, γύρη και ακάρεα.

Το πρώτο και πιο σημαντικό σημείο είναι τα υφάσματα. Καναπέδες, μαξιλάρια, χαλιά και κουρτίνες συγκρατούν τεράστιες ποσότητες αλλεργιογόνων. Αν δεν τα καθαρίζεις συστηματικά, ουσιαστικά τα αφήνεις να ανακυκλώνονται στον αέρα που αναπνέεις. Ο συχνός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA και το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες κάνει τεράστια διαφορά.

Εξίσου κρίσιμο είναι το υπνοδωμάτιο. Εκεί περνάς πολλές ώρες και η επαφή με σεντόνια και μαξιλάρια σημαίνει άμεση έκθεση σε ακάρεα. Η αλλαγή σεντονιών κάθε εβδομάδα και ο συχνός αερισμός του χώρου είναι απαραίτητα βήματα που δεν πρέπει να παραλείπεις.

Τα φίλτρα του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι ένα ακόμη σημείο που συχνά αγνοείς. Όταν δεν καθαρίζονται, απλώς ανακυκλώνουν τη σκόνη μέσα στο σπίτι σου, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα. Ένας τακτικός καθαρισμός ή αντικατάσταση των φίλτρων βοηθά σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Μην ξεχνάς επίσης τις επιφάνειες που «μαζεύουν» σιωπηλά σκόνη, όπως ράφια, βιβλιοθήκες και διακοσμητικά αντικείμενα. Όσο πιο πολλά αντικείμενα έχεις εκτεθειμένα, τόσο περισσότερα σημεία συγκέντρωσης αλλεργιογόνων δημιουργούνται.

Τέλος, ο αερισμός του σπιτιού πρέπει να γίνεται στρατηγικά. Προτίμησε ώρες με χαμηλή συγκέντρωση γύρης, συνήθως νωρίς το πρωί ή μετά τη βροχή, ώστε να ανανεώνεις τον αέρα χωρίς να επιβαρύνεις τον χώρο σου.

Με στοχευμένο καθαρισμό και μικρές καθημερινές συνήθειες, μπορείς να μετατρέψεις το σπίτι σου σε έναν χώρο όπου η άνοιξη δεν σημαίνει ταλαιπωρία, αλλά πραγματική ανανέωση.

αλλεργίες Άνοιξη καθαριότητα
Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία

Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

