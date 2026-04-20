Μουσική 20.04.2026

Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou

Στις 26 Απριλίου το show επιστρέφει πιο φρέσκο, ανανεωμένο και με ακόμα πιο δυνατή ενέργεια από ποτέ με την Τάμτα
Στις 26 Απριλίου, η Τάμτα, μας καλεί να βρεθούμε στο επίκεντρο ενός ενεργειακού big alt-pop bang, στον πιο notorious underground χώρο της Αθήνας, το SMUT ATHENS. Το residency της αντισυμβατικής καλλιτέχνιδας,συνεχίζει πιο δυναμικό από ποτέ και σε προσκαλεί για να σε μυήσει σε μια μοναδική live εμπειρία, ένα πολύχρωμο σύμπαν, ειδικά σχεδιασμένο από την Τάμτα και τους συνεργάτες της, που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στο νυχτερινό αθηναϊκό nightlife.

Μπορεί να είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά και να έχουν ήδη προηγηθεί δύο sold-out live shows, μαζί με τον TSO και την Vassilina, όμως η Τάμτα και η ευρηματική ομάδα της ξέρουν πάντα πώς να στήνουν ένα performative experience που σε εκπλήσσει ξανά και ξανά. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30, και ήδη από την είσοδο χτίζεται ένα ιδιαίτερο hype. Το προσωπικό του club σε καλωσορίζει, σου καλύπτουν τις κάμερες του κινητού με αυτοκόλλητο, και όλα αυτά όσο ακούς τον hardcore απόηχο από το εσωτερικό του industrial χώρου. Με techno & hyperpop από το opening dj act του TEO.x3 και στη συνέχεια το performance της guest artist LOU, μπαίνουμε στο απόλυτο mood για να απολαύσουμε την Τάμτα και τους performer της σε ένα δίωρο live act.

Τάμτα: Το πιο ξεχωριστό underground show της Αθήνας επιστρέφει με νέα σκηνικά και εκρηκτικά acts

Το live ακολουθεί πλέον το χαρακτηριστικό format του όπου χωρίζεται σε δύο parts.Θεατρικότητα, μουσικες και ερμηνευτικές αντιθέσεις, 3 stages, iconic outfits, inclusivity και πολύ attitude σε μια εικαστική βραδιά που εξελίσσεται σε ατελείωτο party. Για τα υπόλοιπα θα μιλήσουν από μόνα τους η σκηνογραφία του Κωνσταντίνου Χαλδαίου, η επιμέλεια φώτων του Βαγγέλη Μούντριχα και ο ήχος τουΓιάννη Βενιου. Πίσω από το Creative Direction βρίσκεται ο Bill Roxenos μαζί με την Tamta.

Tο show επιστρέφει πιο φρέσκο, ανανεωμένο και με ακόμα πιο δυνατή ενέργεια από ποτέ. Μέσα από αυτό το διαδραστικό show, “αφηνόμαστε” στην δυναμικότητα των πιο αντισυμβατικών καλλιτεχνικών era της Τάμτα όπως «IDENTITY CRISIS» & «THE VILLAIN HEROINE» και φυσικά θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 22χρονης πορεία της Τάμτα.

Το show γίνεται με την στήριξη των: KIKI MUSIC, ERODIOS PR & MANAGEMENT και MINOS EMI a Universal Music Group.

