Άννα Βίσση: Οι σχέσεις που την καθόρισαν – Από τον Νίκο Καρβέλα μέχρι τις φιλίες που τελείωσαν

Η Άννα Βίσση. Μια φωνή, μια παρουσία, ένας μύθος. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στον χρόνο, όχι μόνο με τα τραγούδια της που έχουν γίνει ύμνοι, αλλά και με τις σχέσεις που την καθόρισαν, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Από τον αξεπέραστο συνεργάτη και σύντροφό της, Νίκο Καρβέλα, μέχρι τις φιλίες που έγραψαν ιστορία και κάποιες που, δυστυχώς, έφτασαν στο τέλος τους, η πορεία της Άννας είναι γεμάτη από δυνατές συνδέσεις. Εσύ, έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιες ήταν αυτές οι σχέσεις που την έκαναν αυτό που είναι σήμερα; Πάμε να τις δούμε μαζί!

Η αδιαχώριστη δυάδα: Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας

Είναι αδύνατον να μιλήσεις για την Άννα Βίσση χωρίς να αναφερθείς στον Νίκο Καρβέλα. Η συνεργασία τους δεν ήταν απλά μια επαγγελματική σχέση, ήταν ένα καλλιτεχνικό πυροτέχνημα που γέννησε αμέτρητες επιτυχίες και διαμόρφωσε το μουσικό τοπίο της Ελλάδας. Ο Νίκος Καρβέλας, με την ιδιοφυή του πένα και τις πρωτοποριακές του ιδέες, κατάφερε να αναδείξει την Άννα Βίσση σε απόλυτο fashion icon και φαινόμενο της pop κουλτούρας.

Τραγούδια όπως το «Δώδεκα», το «Ξυπνάω το πρωί», το «Αντίο» και αμέτρητα άλλα, είναι σφραγισμένα με την υπογραφή και των δύο. Η σχέση τους, που πέρασε από τα σαλόνια της προσωπικής ζωής στη σκηνή, έδειξε ότι η αγάπη και η καλλιτεχνική σύμπραξη μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Ακόμα και μετά τον χωρισμό τους, η αμοιβαία εκτίμηση και ο σεβασμός παρέμειναν, κάτι που φάνηκε και σε στιγμές όπως το συγκινητικό φινάλε των 10 χρόνων «Hotel Ερμού», όπου η Άννα φίλησε τον Νίκο στη σκηνή, αποδεικνύοντας ότι κάποιες δεσμοί είναι πιο δυνατοί από τον χρόνο.

Οι φιλίες που έγραψαν ιστορία (και κάποιες που σόκαραν)

Πέρα από τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση έχει χτίσει δυνατές φιλίες στον χώρο της showbiz, αλλά και εκτός αυτού. Οι φιλίες της είναι συχνά αντικείμενο συζήτησης, ειδικά όταν κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος τους. Η περίπτωση της «κολλητής φίλης» που, μετά από 30 χρόνια, η πόρτα της Άννας έκλεισε, έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Η Άννα, ως άνθρωπος που ζει έντονα και πιστεύει στην απόλυτη ειλικρίνεια, δεν διστάζει να βάζει όρια, ακόμα και στις πιο στενές σχέσεις της, όταν νιώθει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Αυτή η στάση, αν και μπορεί να σοκάρει, δείχνει την ακεραιότητα και την πίστη της στις αρχές της. Βέβαια, υπάρχουν και οι φιλίες που αντέχουν στον χρόνο και τις δυσκολίες, όπως η συνεργασία της με νεότερους καλλιτέχνες. Η στήριξή της σε ταλαντούχους ανθρώπους, όπως ο D3lta για τη Eurovision ή η συμμετοχή της στο MadWalk με τον Illeoo, αποδεικνύουν ότι η Άννα Βίσση αγκαλιάζει τη νέα γενιά και πιστεύει στο ταλέντο. Ακόμα και στιγμές χαράς, όπως αυτές με τη Μαρία Καβογιάννη, όπου τραγούδησαν μαζί το «I Will Survive», δείχνουν την αυθόρμητη και ζωντανή πλευρά της.

Η Άννα Βίσση, άλλωστε, δεν είναι μόνο η απόλυτη σταρ, αλλά και ένας άνθρωπος με έντονη προσωπικότητα, που ζει και αναπνέει για τις σχέσεις του. Είτε πρόκειται για μια μακροχρόνια συνεργασία που έγινε έρωτας, είτε για μια φιλία που έφτασε στο τέλος της, οι άνθρωποι που την περιβάλλουν διαμορφώνουν την πορεία της. Το πρόσφατο λανσάρισμα του creative label της με τη Δήμητρα Κούστα, αλλά και οι μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζει, όπως αυτή στο ΟΑΚΑ, δείχνουν ότι η Άννα Βίσση είναι πιο ενεργή από ποτέ, έτοιμη να γράψει νέα κεφάλαια στην ιστορία της, πάντα με τους δικούς της όρους και πάντα με ανθρώπους που την αγαπούν και την υποστηρίζουν.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Το απόλυτο comfort night – 3 σνακ για να δεις την ταινία σου να είσαι στο σινεμά

Το απόλυτο comfort night – 3 σνακ για να δεις την ταινία σου να είσαι στο σινεμά

Η Σίλια Δούμου στο Mad Radio 106,2: «Όλο μου το περιεχόμενο στα social media είναι για να εμπνέει τις γυναίκες»

Η Σίλια Δούμου στο Mad Radio 106,2: «Όλο μου το περιεχόμενο στα social media είναι για να εμπνέει τις γυναίκες»

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα

Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί

Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou

Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral

Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του

Η JLo στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση; Το ποσό που συζητιέται για 10 λεπτά on stage

Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση