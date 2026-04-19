Η Σίλια Δούμου στο Mad Radio 106,2: «Όλο μου το περιεχόμενο στα social media είναι για να εμπνέει τις γυναίκες»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Σίλια Δούμου. Η content creator, μίλησε για τα project που τρέχει αυτή τη στιγμή, τα φιλόδοξα σχέδια της για το μέλλον, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική της ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Για όποιον δεν γνωρίζει, η Σίλια Δούμου έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια έντονη digital παρουσία, με δυναμική δραστηριότητα στα social media και περισσότερους από 14.000 followers στο Instagram. Τον Απρίλιο του 2024 έκανε το επόμενο βήμα με το YouTube vidcast «Oh My Cash», ένα project αφιερωμένο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την ενδυνάμωση, μέσα από ιστορίες και συζητήσεις που εμπνέουν τη σύγχρονη γυναίκα.

Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο, δημιούργησε το «Girls Only Catch Up Club», μια γυναικεία κοινότητα που ξεπερνά τα όρια ενός απλού social project και φέρνει κοντά γυναίκες μέσα από events, ταξίδια και κοινές εμπειρίες σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, η Βαρκελώνη και το Μπάνσκο. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του club μοιράζονται στιγμές από δραστηριότητες όπως workouts, brunch, pilates, dinners, αλλά και πιο fun εμπειρίες όπως χορός με τακούνια και γυμναστική στη θάλασσα, δημιουργώντας έναν χώρο αποδοχής και σύνδεσης. Με αυτή τη συνεχή παρουσία και το πολυδιάστατο content της, η Σίλια Δούμου πλέον αποτελεί και μέρος του MAD Viral.

Η ίδια, μάλιστα, μιλώντας για τα projects που τρέχει αυτή τη στιγμή, αποκάλυψε: «Η αλήθεια είναι ότι από όταν ήμουν στο σχολείο έκανα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί έχω και πολλά ενδιαφέροντα. Πάντα όμως ήθελα να κάνω πράγματα που θα εμπνέουν τους γύρω μου να γίνονται καλύτεροι».

Μιλώντας για το content που της αρέσει να ανεβάζει στα social media, είπε: «Όλο μου το περιεχόμενο αφορά τις γυναίκες. Ακόμα και στα προσωπικά μου social, όταν ανεβάζω κάτι, όπως ένα outfit που μου άρεσε, πάντα σκέφτομαι ότι θα το δει μια γυναίκα και θα εμπνευστεί».

Για το «Girls Only Catch Up Club», το community που έχει δημιουργήσει για τις γυναίκες που θέλουν να γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, ανέφερε: «Το concept του club είναι ένα ανοιχτό community για γυναίκες, χωρίς συνδρομή. Μπορούν να έρθουν κοπέλες με την παρέα τους, αλλά και μόνες τους, και να γνωρίσουν εκεί νέα άτομα».

Με αφορμή τα ταξίδια που πραγματοποιεί η ίδια με το «Girls Only Catch Up Club», αλλά και την πρόσφατη συμμετοχή του συντρόφου της, Gio Kay, στο Survivor, μίλησε για το αν θα επέλεγε ποτέ να βρεθεί και εκείνη σε αυτό το τηλεπαιχνίδι επιβίωσης: «Ίσως και να πήγαινα. Δεν θα έλεγα ότι είναι το show που 100% ταιριάζει σε εμένα. Παρ’ όλα αυτά, ίσως και να το έκανα για να έχω αυτή την εμπειρία».

Μιας και αναφέρθηκε ο Gio Kay στη συζήτηση, η Σίλια ξετύλιξε το κουβάρι της σχέσης τους, μιλώντας για το πώς γνωρίστηκαν: «Γνωριστήκαμε στη Βουλγαρία, τυχαία. Ήμασταν και οι δύο εκεί για διακοπές και γνωριστήκαμε παραγγέλνοντας sandwich».

Για τη σχέση της με τον σύντροφό της είπε ότι είναι αρκετά ήρεμη και φυσιολογική: «Είμαστε μαζί 3 χρόνια. Πριν ξεκινήσει το virality από τα social media, ήμασταν ήδη μαζί, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι μεταξύ μας».

Περνώντας στον σχολιασμό της θεματολογίας του Mad.gr, τα άστρα ήταν αυτά που βρέθηκαν αμέσως στο επίκεντρο. Κάποια ζώδια λατρεύουν την ισορροπία και την ασφάλεια τόσο πολύ που κρατούν τις σχέσεις τους για πολλά χρόνια. Η Σίλια, ως Τοξότης, σχολίασε αν αυτή η αστρολογική θεωρία οφείλεται πραγματικά στα ζώδια ή αν είναι απλά θέμα χαρακτήρα: «Είμαι πολύ επιλεκτική με τα άτομα που έχω γύρω μου, οπότε σπάνια έχω θέματα με φίλους. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά δεν τσακωνόμαστε ποτέ με τις φίλες μου». Ακόμη, συμπλήρωσε πως το χαρακτηριστικό που θέλει να έχουν οι φίλες της είναι να υπάρχει κοινό όραμα: «Μου αρέσει οι άνθρωποι που έχω δίπλα μου να νιώθω ότι τους πηγαίνω μπροστά και με πηγαίνουν κι εκείνοι».

Το show του Justin Bieber στο Coachella 2026 είναι από αυτά που οι θαυμαστές περίμεναν σχεδόν με αγωνία να παρακολουθήσουν. Παρ’ όλα αυτά, η εμφάνισή του κατάφερε να διχάσει το κοινό, καθώς ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή και, αντί να φέρει κέφι και ενέργεια, κάθισε στο γραφείο του, σύνδεσε τον υπολογιστή του και έκανε μια αναδρομή στο καλλιτεχνικό του παρελθόν μέσα από το YouTube. Η Σίλια, ως θαυμάστρια του τραγουδιστή, παρέθεσε τη δική της άποψη: «Ήταν μια φοβερή ιδέα, καθώς αυτό το show ήταν αρκετά συναισθηματικό για εκείνον. Αν έχει παρακολουθήσει κανείς την ιστορία του, ξέρει ότι επειδή έγινε πολύ μικρός σταρ και έχει περάσει πολλές δυσκολίες, όλο αυτό ήταν σαν μια healing συνεδρία για όσα έχει περάσει».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν 3 είδη ταξιδιών που χρειάζεται κανείς να κάνει μέσα στη ζωή του. Το πρώτο είναι αυτό που πρέπει να πραγματοποιήσει μόνος του, το δεύτερο είναι να ταξιδέψει σε έναν προορισμό με διαφορετική κουλτούρα και το τρίτο είναι ένα ταξίδι κοντά στη φύση. Η Σίλια, μιας και είναι μια κοπέλα που αγαπά τα ταξίδια, μίλησε για αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής και την έκανε να δει τα πράγματα αλλιώς: «Έχω πάει στην Αμερική και όλα έμοιαζαν να έχουν βγει από ταινία. Ήταν κάτι εξωπραγματικό. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι όλα είναι πιο μεγάλα. Τα κτήρια, τα φαγητά, τα προϊόντα, τα πάντα. Θα έμενα εκεί αν το είχα κάνει πολύ νωρίτερα».

Η Dua Lipa πρόσφατα μίλησε για τη beauty ρουτίνα που ακολουθεί πάντα, ακόμα και στις διακοπές της. Συγκεκριμένα, η σταρ ποντάρει στον καλό καθαρισμό, σε ένα ενυδατικό lip balm και φροντίζει πάντα να φοράει το άρωμά της: «Είναι πολύ φίλη μου η Dua Lipa, γιατί κι εγώ ακολουθώ αυτά. Έχω πάντα ένα lip balm μέσα στην τσάντα μου, γιατί δεν μπορώ να μην είναι ενυδατωμένα τα χείλη μου. Επίσης, έχω πάντα και το άρωμά μου».

Τέλος, το «April Relationships Theory» είναι μια τάση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο TikTok και βάζει τους χρήστες σε σκέψεις για τις σχέσεις που έχουν γύρω τους. Η Σίλια μίλησε για το αν έχει βρεθεί η ίδια ποτέ σε αυτή τη φάση ξεκαθαρίσματος: «Συνήθως το παθαίνω την Πρωτοχρονιά. Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ο μήνας, απλά είναι η στιγμή που θέλω εγώ να κάνω μια εσωτερική αναζήτηση».

