Προσεχώς γάμοι το καλοκαίρι 2026: Έλληνες επώνυμοι που είπαν το «ναι»

Το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται ιδιαίτερα έντονο για την ελληνική showbiz, καθώς αρκετά αγαπημένα ζευγάρια ετοιμάζονται να προχωρήσουν στο επόμενο μεγάλο βήμα της σχέσης τους. Από διακριτικές τελετές μέχρι πιο λαμπερές γαμήλιες στιγμές, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο προσμονή, συγκίνηση και…πολλά «save the date».

Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Η Φαίη Σκορδά ετοιμάζεται να παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, επιλέγοντας μια πιο διακριτική και προσωπική προσέγγιση. Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση από το 2021, κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κάτι που χαρακτηρίζει σταθερά τη δημόσια εικόνα της παρουσιάστριας.

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ετοιμάζονται να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Πάρο, έναν τόπο που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για το ζευγάρι. Με καλεσμένους από το στενό τους περιβάλλον και ένα ήδη προγραμματισμένο pre wedding event, όλα δείχνουν πως πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους νησιώτικους γάμους του καλοκαιριού.

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης

Η Δανάη Μπάρκα προετοιμάζει τον γάμο της με τον επιχειρηματία σύντροφό της, σε μια στιγμή που φαίνεται να συνδυάζει προσωπική ευτυχία και επαγγελματική σταθερότητα. Το ζευγάρι σχεδιάζει μια τελετή με λαμπερούς καλεσμένους από τον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ το νυφικό φαίνεται πως θα φέρει την υπογραφή γνωστού ελληνικού σχεδιαστικού διδύμου.

Δώρα Παντέλη – Τζον Μεραμβελιωτάκης

Η Δώρα Παντέλη ετοιμάζεται για τον γάμο της στα τέλη του καλοκαιριού, έχοντας ήδη δημιουργήσει οικογένεια με τον σύντροφό της. Το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και η σχέση τους έχει ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο, με τον γάμο να αποτελεί μια φυσική συνέχεια της κοινής τους πορείας.

Γιώργος Παπαδόπουλος – Γαλάτεια Βασιλειάδη

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη ετοιμάζουν τον γάμο τους στην Κύπρο, με μια πιο προσωπική τελετή που θα ακολουθηθεί από after party στην Αθήνα. Το ζευγάρι έχει ήδη μοιραστεί τη χαρά του με τον στενό του κύκλο, επιλέγοντας μια γιορτή αγάπης με φιλικό και οικογενειακό χαρακτήρα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Γιάννης Καραβασάνης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο σύντροφός της βρίσκονται σε φάση προετοιμασιών για τον γάμο τους, με την τελική τοποθεσία να παραμένει ακόμη ανοιχτή. Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η παρουσιάστρια έχει αφήσει να εννοηθεί πως οι λεπτομέρειες του γάμου βρίσκονται ακόμη σε διαμόρφωση, γεγονός που κάνει την αναμονή ακόμα πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό.

Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, οι γάμοι της ελληνικής showbiz διαμορφώνουν ήδη το πιο λαμπερό κοινωνικό αφήγημα της σεζόν, με κάθε ζευγάρι να γράφει τη δική του ιστορία αγάπης με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

