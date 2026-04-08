Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η σχεδιάστρια που εμπιστεύτηκε για το νυφικό της

Η Αθηνά Οικονομάκου μιλά για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, το νυφικό της στη Σήλια Κριθαριώτη και τις προετοιμασίες στην Πάρο

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στο περιοδικό HELLO! για τον επερχόμενο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, αποκαλύπτοντας πώς βιώνει αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της. Η ηθοποιός περιέγραψε τα συναισθήματά της ως «ηρεμία, χαρά και συνειδητότητα», τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια φυσική συνέχεια μίας σχέσης που έχει χτιστεί με βάση την αγάπη και την ουσία».

Σχετικά με το νυφικό της, η Αθηνά Οικονομάκου ανέφερε ότι ποτέ δεν ήταν το κορίτσι που ονειρευόταν γάμους ή νυφικά, κάτι που κάνει την προσέγγισή της πιο χαλαρή. Για το λόγο αυτό επέλεξε τη σχεδιάστρια Celia Kritharioti, την οποία εμπιστεύεται για τη δημιουργία ενός νυφικού που να την αντιπροσωπεύει και να ταιριάζει με την προσωπικότητά της. «Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!» σχολίασε με χιούμορ.

Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

Η ηθοποιός δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το ποιοι θα είναι δίπλα της τη μεγάλη μέρα, καθώς θέλει να κρατήσει το γεγονός προσωπικό. Όσον αφορά την πρόταση γάμου, η Αθηνά Οικονομάκου είπε ότι ήρθε «πολύ φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη», και ότι αυτό που ξεχωρίζει στον σύντροφό της είναι «η ποιότητα του χαρακτήρα του. Είναι μια καθαρότητα που σπάνια συναντάς, είναι αυθεντικός και βαθιά ισορροπημένος».

Η συνέπεια στα λόγια και τις πράξεις του ήταν το χαρακτηριστικό που την γοήτευσε περισσότερο. «Σπάνιο προτέρημα στις μέρες μας το να είσαι συνεπής, να κουβαλάς την ευθύνη των λόγων και των πράξεών σου», εξήγησε η ηθοποιός.

Ο γάμος έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στην Πάρο, σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαθέτει εκκλησάκι. Το ζευγάρι σχεδιάζει δύο πάρτι: ένα πριν από τον γάμο και ένα ανήμερα, ενώ ενδέχεται να οργανωθεί και μια μικρή γιορτή την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, έχει προβλεφθεί ότι μαζί με τη μπομπονιέρα θα διανέμεται και ένα κερί από γνωστή εταιρία, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πινελιά στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου

Αυτός είναι ο λόγος που έκανε την Σμαράγδα Καρύδη να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της