H Sabrina Carpenter εμφανίζεται με μαύρα μαλλιά και είναι ίδια η Billie Eilish

Η Sabrina Carpenter μας εντυπωσιάζει με δραματική αλλαγή στα μαλλιά και τολμηρά looks στο νέο τεύχος του Perfect

Η Sabrina Carpenter μας δείχνει μια εντελώς νέα πλευρά του εαυτού της στο νέο τεύχος του περιοδικού Perfect, αφήνοντας πίσω τα χαρακτηριστικά χρυσοξανθά μαλλιά της και υποδεχόμενη ένα δραματικό, κατάμαυρο look με αυστηρές αφέλειες. Η 26χρονη τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την αλλαγή με μαύρο μανικιούρ και έντονο eyeliner, δημιουργώντας μια έντονα γοτθική εμφάνιση που δύσκολα αναγνωρίζεται από τους θαυμαστές της.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από τον Bryce Anderson και τη στιλίστρια Katie Grand, ενώ η Carpenter εμφανίζεται και σε δεύτερο εξώφυλλο με πλούσιες φράουλο-ξανθές μπούκλες, φορώντας ροζ μίνι φόρεμα Marc Jacobs διακοσμημένο με κρυστάλλους. Συνολικά, το περιοδικό παρουσίασε οκτώ διαφορετικά εξώφυλλα, αναδεικνύοντας τη Sabrina σε πολλές εκδοχές και στυλ.

Σε συνέντευξή της με τον Marc Jacobs, η Sabrina Carpenter μίλησε για τη διαδικασία της φωτογράφησης και την αγάπη της για τις αλλαγές στην εμφάνιση: «Φορούσα πολλές περούκες και δοκίμασα σχήματα που ίσως να μην φορούσα κανονικά», εξήγησε, προσθέτοντας πως η μόδα μπορεί να μεταμορφώσει τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή της.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της με τη μόδα και το ύψος της, λέγοντας: «Είμαι πολύ κοντή, οπότε η αρχική μου σχέση με τη μόδα ήταν δύσκολη. Η μέρα που κατάλαβα τι σημαίνει tailoring άλλαξε τη ζωή μου».

Η αλλαγή στα μαλλιά δεν είναι εντελώς καινούρια για τη Carpenter, καθώς είχε βάψει τα μαλλιά της καστανόξανθα για τις ανάγκες της ταινίας Nola το 2018 και είχε χρησιμοποιήσει σκοτεινές περούκες σε sketches του Saturday Night Live τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Η Sabrina Carpenter ετοιμάζεται για την επικείμενη Coachella headline εμφάνισή της, δύο χρόνια και δύο άλμπουμ μετά την τελευταία της παρουσία στο φεστιβάλ. Όπως ανέφερε η ίδια, πρόκειται για «το πιο φιλόδοξο σόου που έχω κάνει ποτέ».

Με το νέο της look και την προετοιμασία για τη μεγάλη σκηνή του Coachella, η Carpenter δείχνει ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί και να τολμήσει αλλαγές, προσφέροντας στους θαυμαστές της εικόνες και στιγμές που δεν είχαν ξαναδεί.

