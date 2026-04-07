H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

Στο νέο της video clip η Sabrina Carpenter σκηνοθετεί για πρώτη φορά και πρωταγωνιστεί σε μια ανατρεπτική ιστορία «λαμπερής» διάρρηξης

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να επεκτείνει το καλλιτεχνικό της σύμπαν με το νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «House Tour», που κυκλοφόρησε στις 6 Απριλίου. Το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ της Man’s Best Friend (2025) και συνοδεύεται από ένα παιχνιδιάρικο αλλά κινηματογραφικό clip γεμάτο χιούμορ, μόδα και… μικρές δόσεις χάους.

Στο βίντεο, η ποπ σταρ συνεργάζεται με τις ηθοποιούς Margaret Qualley και Madelyn Cline, σχηματίζοντας μια τριάδα κομψών «διαρρηκτριών». Οι τρεις γυναίκες εισβάλλουν σε μια πολυτελή έπαυλη στο Λος Άντζελες και μετατρέπουν την υποτιθέμενη διάρρηξη σε μια σουρεαλιστική εμπειρία: κάνουν αφρόλουτρα, εξερευνούν το σπίτι σαν να βρίσκονται σε ιδιωτική περιήγηση και… παίρνουν μαζί τους διάφορα πολύτιμα αντικείμενα.

Ανάμεσα στα πιο παράξενα ευρήματα είναι ένας πίνακας που θυμίζει τη Μόνα Λίζα αλλά και ένα βραβείο Grammy, το οποίο εξαφανίζεται μαζί με τα υπόλοιπα λάφυρα. Μέχρι να εμφανιστεί η αστυνομία, το σπίτι έχει σχεδόν αδειάσει και οι τρεις φίλες έχουν ήδη φύγει από την πίσω πόρτα.

Η απόδραση όμως δεν είναι χωρίς απρόοπτα. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, το αυτοκίνητό τους χτυπά έναν άγνωστο άντρα. Με χαρακτηριστική αδιαφορία, και με μια δόση μαύρου χιούμορ, οι τρεις γυναίκες συνεχίζουν τον δρόμο τους, μια σκηνή που θυμίζει την παράδοση της Sabrina Carpenter να προσθέτει απρόβλεπτες και σκοτεινά κωμικές στιγμές στα μουσικά της βίντεο.

Το clip ολοκληρώνεται με ένα παράξενο φινάλε: ένα σημείωμα που αφήνει η «συμμορία» για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, όπου τον ευχαριστούν για τη φιλοξενία, ενώ μια ταραντούλα περπατά αργά πάνω στο χαλί.

Η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Sabrina Carpenter

Το «House Tour» έχει μια ακόμη ιδιαίτερη σημασία για την τραγουδίστρια, καθώς είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετεί μουσικό βίντεο. Τη σκηνοθεσία μοιράστηκε με τη Margaret Qualley, κάτι που αποκάλυψε η ίδια μέσω Instagram όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του. Η τραγουδίστρια περιέγραψε το βίντεο ως μια διασκεδαστική συνεργασία με φίλες, δίνοντας έμφαση στην ενέργεια και τη δημιουργικότητα της ομάδας.

Μόδα και pop αισθητική

Πέρα από την ιστορία, το video ξεχωρίζει και για το έντονο στιλιστικό του στοιχείο. Οι τρεις πρωταγωνίστριες εμφανίζονται με outfits που συνδυάζουν lingerie αισθητική, έντονα χρώματα και ψηλοτάκουνα πλατφόρμας.

Τα σύνολα αλλάζουν συνεχώς μέσα στο clip, από μικροσκοπικά σορτς και σατέν σακάκια μέχρι πιο τολμηρά looks που θυμίζουν boudoir στοιχεία. Η Carpenter φαίνεται να συνεχίζει τη φλερτ και playful αισθητική που χαρακτηρίζει την πρόσφατη ποπ εικόνα της.

Μια πολυάσχολη περίοδος για την τραγουδίστρια

Η κυκλοφορία του video έρχεται λίγο πριν από μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της: την πρώτη της εμφάνιση ως headliner στο Coachella. Θα ανέβει στη σκηνή του φεστιβάλ στις 10 και 17 Απριλίου, μοιραζόμενη το line-up με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής.

Με το «House Tour», η Sabrina Carpenter δείχνει ότι δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, καθώς συνδυάζει κινηματογραφική αφήγηση, έντονη αισθητική και αυτοσαρκαστικό χιούμορ, δημιουργώντας ένα clip που μοιάζει περισσότερο με μικρή pop ταινία παρά με ένα απλό μουσικό βίντεο.

Κεντρική εικόνα: @sabrinacarpenter

