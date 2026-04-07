Lady Gaga και Doechii βάζουν «φωτιά» στο «The Devil Wears Prada 2» – Tο τραγούδι «Runway» που θα σε κάνει να περιμένεις την πρεμιέρα

Αν υπάρχει μία κινηματογραφική επιστροφή που μπορεί να σε παρασύρει ξανά στον λαμπερό, αμείλικτο και εθιστικό κόσμο της υψηλής μόδας, αυτή είναι το «The Devil Wears Prada 2». Και αυτή τη φορά, δεν είναι μόνο η επιστροφή των Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci που ανεβάζει την προσμονή στα ύψη. Το νέο κεφάλαιο της εμβληματικής ταινίας του 2006 έρχεται να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό pop αποτύπωμα χάρη στη συνεργασία της Lady Gaga με τη Doechii στο ολοκαίνουργιο original song «Runway». Μόλις ένα μικρό απόσπασμα ακούστηκε στο τελικό trailer της ταινίας, ήταν αρκετό για να σε βάλει αμέσως στο κλίμα ενός sequel που δείχνει αποφασισμένο να κυριαρχήσει τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στις μουσικές πλατφόρμες.

Η κυκλοφορία της ταινίας έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαΐου, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όχι μόνο λόγω της νοσταλγίας που κουβαλά ο τίτλος, αλλά και επειδή η μουσική επένδυση μοιάζει φτιαγμένη για να χαρίσει στο franchise νέα πολιτισμική δυναμική. Το «Runway», όπως όλα δείχνουν, δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό soundtrack track. Είναι το τραγούδι που φιλοδοξεί να ντύσει συναισθηματικά και αισθητικά τη νέα εποχή του «Prada».

Η επιλογή της Lady Gaga μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η αισθητική της ταυτότητα, η σχέση της με τη μόδα και η ικανότητά της να μετατρέπει κάθε project σε pop γεγονός ταιριάζουν απόλυτα με τον κόσμο της Miranda Priestly και της Runway. Το γεγονός μάλιστα ότι θα πραγματοποιήσει και cameo εμφάνιση στην ταινία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προσμονής, αφού ξέρεις ήδη πως κάθε της παρουσία, όσο σύντομη κι αν είναι, μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις.

Από την άλλη, η Doechii έρχεται να προσφέρει τη δική της ακατέργαστη ενέργεια, στιχουργική τόλμη και σύγχρονη καλλιτεχνική φρεσκάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Lady Gaga έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το ταλέντο της, τονίζοντας πως η γραφή της μοιάζει «άμεσα θρυλική». Αυτή ακριβώς η εκτίμηση φαίνεται πως μετουσιώνεται τώρα σε μια συνεργασία με κινηματογραφική και μουσική βαρύτητα.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στο timing. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία που μετατράπηκε σε pop culture φαινόμενο και απέσπασε δύο οσκαρικές υποψηφιότητες και τρεις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, η συνέχεια καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία και στη σύγχρονη αισθητική. Η παρουσία της Gaga και της Doechii δείχνει ακριβώς αυτή την πρόθεση: να κρατήσει ζωντανό τον μύθο, αλλά να μιλήσει και στη δική σου σημερινή pop ευαισθησία.

Η πασαρέλα άνοιξε ξανά – και αυτή τη φορά ο ήχος της έχει την υπογραφή δύο γυναικών που ξέρουν πολύ καλά πώς να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε γεγονός.

