Lady Gaga και Doechii βάζουν «φωτιά» στο «The Devil Wears Prada 2» – Tο τραγούδι «Runway» που θα σε κάνει να περιμένεις την πρεμιέρα

Ανακάλυψε τη συνεργασία της Lady Gaga με τη Doechii στο νέο τραγούδι «Runway» από το «The Devil Wears Prada 2».
Αν υπάρχει μία κινηματογραφική επιστροφή που μπορεί να σε παρασύρει ξανά στον λαμπερό, αμείλικτο και εθιστικό κόσμο της υψηλής μόδας, αυτή είναι το «The Devil Wears Prada 2». Και αυτή τη φορά, δεν είναι μόνο η επιστροφή των Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci που ανεβάζει την προσμονή στα ύψη. Το νέο κεφάλαιο της εμβληματικής ταινίας του 2006 έρχεται να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό pop αποτύπωμα χάρη στη συνεργασία της Lady Gaga με τη Doechii στο ολοκαίνουργιο original song «Runway». Μόλις ένα μικρό απόσπασμα ακούστηκε στο τελικό trailer της ταινίας, ήταν αρκετό για να σε βάλει αμέσως στο κλίμα ενός sequel που δείχνει αποφασισμένο να κυριαρχήσει τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στις μουσικές πλατφόρμες.

Meryl Streep: Η αλήθεια πίσω από τη Miranda Priestly που αλλάζει όσα πίστευες για τον θρυλικό ρόλο

Η κυκλοφορία της ταινίας έχει προγραμματιστεί για την 1η Μαΐου, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όχι μόνο λόγω της νοσταλγίας που κουβαλά ο τίτλος, αλλά και επειδή η μουσική επένδυση μοιάζει φτιαγμένη για να χαρίσει στο franchise νέα πολιτισμική δυναμική. Το «Runway», όπως όλα δείχνουν, δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό soundtrack track. Είναι το τραγούδι που φιλοδοξεί να ντύσει συναισθηματικά και αισθητικά τη νέα εποχή του «Prada».

Η επιλογή της Lady Gaga μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η αισθητική της ταυτότητα, η σχέση της με τη μόδα και η ικανότητά της να μετατρέπει κάθε project σε pop γεγονός ταιριάζουν απόλυτα με τον κόσμο της Miranda Priestly και της Runway. Το γεγονός μάλιστα ότι θα πραγματοποιήσει και cameo εμφάνιση στην ταινία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προσμονής, αφού ξέρεις ήδη πως κάθε της παρουσία, όσο σύντομη κι αν είναι, μπορεί να κλέψει τις εντυπώσεις.

Από την άλλη, η Doechii έρχεται να προσφέρει τη δική της ακατέργαστη ενέργεια, στιχουργική τόλμη και σύγχρονη καλλιτεχνική φρεσκάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Lady Gaga έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το ταλέντο της, τονίζοντας πως η γραφή της μοιάζει «άμεσα θρυλική». Αυτή ακριβώς η εκτίμηση φαίνεται πως μετουσιώνεται τώρα σε μια συνεργασία με κινηματογραφική και μουσική βαρύτητα.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στο timing. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη ταινία που μετατράπηκε σε pop culture φαινόμενο και απέσπασε δύο οσκαρικές υποψηφιότητες και τρεις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες, η συνέχεια καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία και στη σύγχρονη αισθητική. Η παρουσία της Gaga και της Doechii δείχνει ακριβώς αυτή την πρόθεση: να κρατήσει ζωντανό τον μύθο, αλλά να μιλήσει και στη δική σου σημερινή pop ευαισθησία.

Η πασαρέλα άνοιξε ξανά – και αυτή τη φορά ο ήχος της έχει την υπογραφή δύο γυναικών που ξέρουν πολύ καλά πώς να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε γεγονός.

Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα

Μαγειρίτσα: Η πιο εύκολη συνταγή που θα πετύχει 100% ακόμα κι αν δεν «το ‘χεις» στην κουζίνα

Μαγειρίτσα: Η πιο εύκολη συνταγή που θα πετύχει 100% ακόμα κι αν δεν «το ‘χεις» στην κουζίνα

07.04.2026
Επόμενο
H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

07.04.2026

H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»
Μουσικά Νέα

H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

07.04.2026
Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200
Μουσικά Νέα

Το «ARIRANG» των BTS παραμένει ασταμάτητο στο Νο 1 ενώ νέες κυκλοφορίες σαρώνουν το Top 10 του Billboard 200

07.04.2026
Τι συμβαίνει με Charli XCX και Sky Ferreira; Η συζήτηση που «άναψε» στα social media
Μουσικά Νέα

Τι συμβαίνει με Charli XCX και Sky Ferreira; Η συζήτηση που «άναψε» στα social media

07.04.2026
Η Evangelia απολαμβάνει το όνειρο στο Λος Άντζελες – Η θέα από το σπίτι της που μαγνήτισε τα βλέμματα
Μουσικά Νέα

Η Evangelia απολαμβάνει το όνειρο στο Λος Άντζελες – Η θέα από το σπίτι της που μαγνήτισε τα βλέμματα

06.04.2026
Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο
City Guide

Οι Pet Shop Boys αποκαλύπτουν το οπτικό τους σύμπαν σε νέο Βιβλίο

06.04.2026
Tο σπάνιο τραγούδι των Guns N’ Roses που ακούστηκε ζωντανά ξανά μετά από 35 χρόνια σε συναυλία τους
Μουσικά Νέα

Tο σπάνιο τραγούδι των Guns N’ Roses που ακούστηκε ζωντανά ξανά μετά από 35 χρόνια σε συναυλία τους

06.04.2026
Αντιγόνη-Ελένη Φουρέιρα: Η πρώτη κοινή εμφάνιση που έγινε viral στα social media
Μουσικά Νέα

Αντιγόνη-Ελένη Φουρέιρα: Η πρώτη κοινή εμφάνιση που έγινε viral στα social media

06.04.2026
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Άννα Βίσση ανακοίνωσε την ημερομηνία της συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: H Άννα Βίσση ανακοίνωσε την ημερομηνία της συναυλία της στο ΟΑΚΑ

06.04.2026
Ο Keanu Reeves επιστρέφει στα charts με τους Dogstar μετά από 25 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Keanu Reeves επιστρέφει στα charts με τους Dogstar μετά από 25 χρόνια

05.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της