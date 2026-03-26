Screen News 26.03.2026

Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα

Η Meryl Streep αποκαλύπτει την παρέμβαση της συμπρωταγωνίστριάς της και το έντονο παρασκήνιο των γυρισμάτων στη Νέα Υόρκη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Anne Hathaway παρενέβη αποφασιστικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», ζητώντας από τους παραγωγούς να αποκλείσουν την παρουσία μοντέλων που είναι υπερβολικά αδύνατα. Την αποκάλυψη έκανε η Meryl Streep σε συνέντευξή της στο περιοδικό Harper’s Bazaar. Η Anne Hathaway, γνωστή από την ταινία «Les Miserables», συμμετέχει σε μια σειρά σημαντικών παραγωγών πριν από το φθινόπωρο, μεταξύ των οποίων το «Mother Mary» της A24, η συνέχεια του «The Devil Wears Prada» και το «The Odyssey» του Christopher Nolan.

Σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, όπου μεγάλοι οίκοι μόδας δίσταζαν να συνδέσουν το όνομά τους με ένα άγνωστο κινηματογραφικό εγχείρημα, η νέα παραγωγή εξασφάλισε τη στήριξη κορυφαίων brands. Οι ηθοποιοί συμμετείχαν ακόμη και σε πραγματικές επιδείξεις μόδας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο. Η εμπειρία αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη Meryl Streep, η οποία επιστρέφει στον υποψήφιο για Όσκαρ ρόλο της Miranda Priestly.

Η ίδια δήλωσε ότι «εντυπωσιάστηκα από το πόσο όμορφα και νέα ήταν τα μοντέλα, αλλά και από το πόσο ανησυχητικά αδύνατα ήταν. Πίστευα ότι αυτά τα ζητήματα είχαν αντιμετωπιστεί εδώ και χρόνια. Η Annie το αντιλήφθηκε επίσης και απευθύνθηκε άμεσα στους παραγωγούς, εξασφαλίζοντας δεσμεύσεις ότι τα μοντέλα στην ταινία μας δεν θα είναι τόσο αποστεωμένα. Είναι ένα κορίτσι με αρχές».

Παράλληλα, η Meryl Streep περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε στα γυρίσματα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι η έντονη δημοσιότητα την αιφνιδίασε. Όπως ανέφερε «παρότι γνωρίζαμε την επίδραση της πρώτης ταινίας πριν από 20 χρόνια, κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος για την έκρηξη ενδιαφέροντος που μας περικύκλωσε. Χρειάστηκαν αστυνομικά μέτρα και έλεγχος του πλήθους. Λεωφορεία με θαυμαστές κατέφθαναν και οι παπαράτσι κατέκλυζαν τον χώρο, σε σημείο που σε μια περίπτωση παρεμπόδιζαν τα γυρίσματα και ήρθαν σε ένταση με το συνεργείο. Η Annie διατήρησε την ψυχραιμία της, αλλά εγώ ένιωσα ανησυχία».

Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται στην Andy Sachs, την οποία υποδύεται η Anne Hathaway, η οποία πλέον εργάζεται ως υπεύθυνη ύλης στο περιοδικό Runway και έρχεται ξανά σε επαφή με τη Miranda Priestly. Η προσπάθεια αναζωογόνησης του περιοδικού φέρνει αντιμέτωπες τις δύο γυναίκες με την Emily, τον ρόλο της οποίας ενσαρκώνει η Emily Blunt, ενώ επιστρέφει και ο Stanley Tucci στον ρόλο του Nigel.

Ο σκηνοθέτης David Frankel εξήρε την αφοσίωση της Anne Hathaway, δηλώνοντας ότι «σήκωσε ένα τεράστιο βάρος. Βρίσκεται σε κάθε σκηνή της ταινίας, εργάστηκε ακούραστα, χωρίς παράπονα και με ενθουσιασμό». Ο ίδιος σημείωσε ότι οι χαρακτήρες έχουν εξελιχθεί σημαντικά μέσα σε 20 χρόνια καριέρας, ενώ και ο χώρος των μέσων ενημέρωσης έχει αλλάξει ριζικά. Όπως ανέφερε «πρόκειται για μια ιστορία για μια γυναίκα γύρω στα 40, για το πώς συμφιλιώνεσαι με τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι». Η ταινία «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1 Μαΐου.

