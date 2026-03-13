Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό trailer του The Devil Wears Prada 2

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα φιλμ της σύγχρονης ποπ κουλτούρας έχει ξεκινήσει, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «The Devil Wears Prada 2». Η νέα ταινία επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη τους εμβληματικούς χαρακτήρες που σημάδεψαν το αρχικό φιλμ του 2006, ενώ υπόσχεται να εξερευνήσει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας των μέσων και της μόδας. Στο σίκουελ επιστρέφουν οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci στους ρόλους των Miranda Priestly, Andrea Sachs, Emily Charlton και Nigel αντίστοιχα. Η ιστορία τοποθετείται χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ακολουθεί την προσπάθεια της Miranda Priestly να διατηρήσει το περιοδικό Runway ζωντανό σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο και ψηφιακό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τρέιλερ, η Andrea Sachs επιστρέφει στο Runway την ώρα που η Miranda Priestly προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου εκδοτικού τοπίου. Παράλληλα, ο χαρακτήρας της Emily Charlton, τον οποίο υποδύεται η Emily Blunt, έχει πλέον εξελιχθεί σε ισχυρή επικεφαλής ενός μεγάλου brand πολυτελείας, γεγονός που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για το μέλλον του περιοδικού.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2

Σε πρόσφατη συνέντευξη η Emily Blunt σχολίασε τη δυναμική της σχέσης της με τη Meryl Streep λέγοντας ότι «δεν ξέρω γιατί η Meryl Streep και εγώ είμαστε τόσο κακές η μία με την άλλη σε κάθε ταινία που κάνουμε μαζί. Πάντα υπάρχει ένταση μεταξύ μας. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ελπίζω αυτή τη φορά να το διορθώσουμε». Η νέα ταινία θα παρουσιάσει επίσης ένα εντυπωσιακό καστ προσθηκών. Στους νέους πρωταγωνιστές περιλαμβάνονται οι Simone Ashley, Lucy Liu και Kenneth Branagh, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Justin Theroux, BJ Novak και Pauline Chalamet. Στην ταινία επιστρέφουν ακόμη οι Tracie Thoms και Tibor Feldman, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί και στην πρώτη ταινία στους ρόλους της Lily και του Irv Ravitz αντίστοιχα.

Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί αρκετές εμφανίσεις γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Anna Wintour, η Naomi Campbell, η Donatella Versace, η Heidi Klum και ο Marc Jacobs.

Το «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1 Μαΐου 2026 και αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά σίκουελ των τελευταίων ετών. Η επιστροφή των αρχικών πρωταγωνιστών και η προσθήκη νέων χαρακτήρων δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για μια σύγχρονη συνέχεια της ιστορίας που καθόρισε την κινηματογραφική απεικόνιση του κόσμου της μόδας.

Διάβασε επίσης: Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

