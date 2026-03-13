Screen News 13.03.2026

Κυκλοφόρησε το εντυπωσιακό trailer του The Devil Wears Prada 2

Η Meryl Streep επιστρέφει ως Miranda Priestly μαζί με τις Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci στο πολυαναμενόμενο σίκουελ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα φιλμ της σύγχρονης ποπ κουλτούρας έχει ξεκινήσει, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «The Devil Wears Prada 2». Η νέα ταινία επαναφέρει στη μεγάλη οθόνη τους εμβληματικούς χαρακτήρες που σημάδεψαν το αρχικό φιλμ του 2006, ενώ υπόσχεται να εξερευνήσει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας των μέσων και της μόδας. Στο σίκουελ επιστρέφουν οι Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci στους ρόλους των Miranda Priestly, Andrea Sachs, Emily Charlton και Nigel αντίστοιχα. Η ιστορία τοποθετείται χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας και ακολουθεί την προσπάθεια της Miranda Priestly να διατηρήσει το περιοδικό Runway ζωντανό σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο και ψηφιακό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τρέιλερ, η Andrea Sachs επιστρέφει στο Runway την ώρα που η Miranda Priestly προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου εκδοτικού τοπίου. Παράλληλα, ο χαρακτήρας της Emily Charlton, τον οποίο υποδύεται η Emily Blunt, έχει πλέον εξελιχθεί σε ισχυρή επικεφαλής ενός μεγάλου brand πολυτελείας, γεγονός που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για το μέλλον του περιοδικού.

Διάβασε επίσης: Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2

Σε πρόσφατη συνέντευξη η Emily Blunt σχολίασε τη δυναμική της σχέσης της με τη Meryl Streep λέγοντας ότι «δεν ξέρω γιατί η Meryl Streep και εγώ είμαστε τόσο κακές η μία με την άλλη σε κάθε ταινία που κάνουμε μαζί. Πάντα υπάρχει ένταση μεταξύ μας. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ελπίζω αυτή τη φορά να το διορθώσουμε».  Η νέα ταινία θα παρουσιάσει επίσης ένα εντυπωσιακό καστ προσθηκών. Στους νέους πρωταγωνιστές περιλαμβάνονται οι Simone Ashley, Lucy Liu και Kenneth Branagh, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Justin Theroux, BJ Novak και Pauline Chalamet. Στην ταινία επιστρέφουν ακόμη οι Tracie Thoms και Tibor Feldman, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί και στην πρώτη ταινία στους ρόλους της Lily και του Irv Ravitz αντίστοιχα.

Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί αρκετές εμφανίσεις γνωστών προσωπικοτήτων από τον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Anna Wintour, η Naomi Campbell, η Donatella Versace, η Heidi Klum και ο Marc Jacobs.

Το «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1 Μαΐου 2026 και αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά σίκουελ των τελευταίων ετών. Η επιστροφή των αρχικών πρωταγωνιστών και η προσθήκη νέων χαρακτήρων δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες για μια σύγχρονη συνέχεια της ιστορίας που καθόρισε την κινηματογραφική απεικόνιση του κόσμου της μόδας.

Διάβασε επίσης: Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

Bugonia: Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου έρχεται στο Netflix

Καμπανάκι για το Hollywood – Οι μισοί Αμερικανοί δεν πατούν πια στα σινεμά

Το απρόσμενο δώρο του Cookie Monster στη Miley Cyrus που έγινε viral

Η Kathryn Hahn θα ενσαρκώσει τη Mother Gothel στη live action ταινία «Μαλλιά Κουβάρια»

Η Kate Winslet σε συζητήσεις για πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

The Bell Jar: Η Billie Eilish ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο Mickey Rourke έχασε το σπίτι του λόγω οφειλών σε ενοίκια

Η Juliette Binoche απαντά στον Chalamet από τη Θεσσαλονίκη: «Νόμιζα ότι ο κινηματογράφος πεθαίνει»

Γιατί διακόπηκε η συνεργασία Meghan Markle – Netflix; Όλο το παρασκήνιο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί