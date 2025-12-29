Ρεκόρ προβολών για το teaser του Ο διάβολος φοράει Prada 2

Η επιστροφή των Meryl Streep και Anne Hathaway οδηγεί τη χρονιά, με τα μεγάλα franchises να μονοπωλούν το ενδιαφέρον του κοινού

Η κινηματογραφική βιομηχανία του 2025 επιβεβαίωσε ότι το κοινό παραμένει πιστό σε γνώριμα σύμπαντα και εμβληματικούς χαρακτήρες. Τα sequels, τα remakes και τα μεγάλα franchises κυριάρχησαν στις ψηφιακές πλατφόρμες, με το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» να σημειώνει ένα ιστορικό ρεκόρ προβολών και να αναδεικνύεται στο πιο πολυσυζητημένο trailer της χρονιάς. Το teaser διάρκειας λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 181.5 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων WaveMetrix, πρόκειται για το πιο δημοφιλές trailer κωμωδίας των τελευταίων 15 ετών.

Καθοριστικό ρόλο στην εκρηκτική διάδοση του teaser έπαιξε η Anne Hathaway, καθώς περίπου το ένα τρίτο των συνολικών προβολών προήλθε από τους προσωπικούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια χρονική συγκυρία που συνέπεσε με τα 43α γενέθλιά της. Η ταινία αποτελεί το πολυαναμενόμενο σίκουελ της επιτυχίας του 2006 και φέρνει ξανά μαζί τις Meryl Streep και Anne Hathaway, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, με τις δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται στο πλατό στο Hudson Yards, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η κυριαρχία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» επιβεβαιώνεται και από τη συνολική εικόνα της χρονιάς, καθώς τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά trailers του 2025 ανήκαν σχεδόν αποκλειστικά σε συνέχειες, remakes ή επανεκκινήσεις γνωστών σειρών. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Moana» με 161.2 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο 24ωρο, ενώ τρίτο ακολούθησε το «Lilo & Stitch» με 149.4 εκατομμύρια προβολές. Ακολούθησαν το «The Fantastic Four First Steps» με 144.1 εκατομμύρια προβολές και το «Toy Story 5» με 133.6 εκατομμύρια προβολές. Στη συνέχεια κατατάχθηκαν τα «Avatar: Fire and Ash» με 127.6 εκατομμύρια προβολές, «Zootopia 2» με 125.6 εκατομμύρια προβολές, «The Odyssey» με 121.4 εκατομμύρια προβολές, «Michael» με 113.9 εκατομμύρια προβολές και «Wicked For Good» με 113 εκατομμύρια προβολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Michael», η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, ήταν η μοναδική παραγωγή της δεκάδας που δεν βασίζεται σε προϋπάρχον franchise.

Στον τομέα των trailers για streaming πλατφόρμες, την απόλυτη κυριαρχία είχε το Netflix με το «Stranger Things: Season 5». Το trailer ανακοίνωσης ημερομηνίας συγκέντρωσε 171.2 εκατομμύρια προβολές, το teaser trailer 164 εκατομμύρια και το πρώτο πλήρες trailer 154.9 εκατομμύρια, με το σύνολο των προβολών να φτάνει τα 490 εκατομμύρια. Ανάμεσα στις κορυφαίες θέσεις βρέθηκαν επίσης το «Squid Game Season 3» με 156.5 και 109.9 εκατομμύρια προβολές, το «Wednesday Season 2» με 119.5 εκατομμύρια προβολές, το «Culpa Nuestra» με 115 εκατομμύρια προβολές και το «One Piece: Season 2» με 94.9 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της WaveMetrix, οι προβολές των 10 κορυφαίων κινηματογραφικών trailers του 2025 ήταν μειωμένες κατά 8% σε σχέση με το 2024, ενώ το YouTube σημείωσε πτώση 5% στο μερίδιό του, την ίδια στιγμή που το TikTok κατέγραψε αύξηση 5%, τη μεγαλύτερη από κάθε άλλη πλατφόρμα. Η Disney ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της, τοποθετώντας 7 ταινίες στην πρώτη δεκάδα, έναντι 4 την προηγούμενη χρονιά.

Τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά trailers του 2025

«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» με 181.5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Moana» του 2026 με 161.2 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Lilo & Stitch» του 2025 με 149.4 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «The Fantastic Four: First Steps» με 144.1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Toy Story 5» με 133.6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Avatar: Fire and Ash» με 127.6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Zootopia 2» με 125.6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «The Odyssey» με 121.4 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Michael» με 113.9 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Wicked: For Good» με 113 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες

Τα πιο δημοφιλή streaming trailers του 2025 σύμφωνα με στοιχεία της WaveMetrix

«Stranger Things: Season 5» στο Netflix ανακοίνωση ημερομηνίας με 171.2 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Stranger Things: Season 5» στο Netflix teaser trailer με 164 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Squid Game Season 3» στο Netflix πρώτο trailer με 156.5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Stranger Things: Season 5» στο Netflix πλήρες trailer με 154.9 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Wednesday Season 2» στο Netflix teaser trailer με 119.5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Culpa Nuestra» στο Prime Video teaser trailer με 115 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «The Wonderfully Weird World of Gumball: Season 1» στο Hulu teaser trailer με 111.3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Squid Game Season 3» στο Netflix teaser trailer με 109.9 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «One Piec:e Season 2» στο Netflix first look trailer με 94.9 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες «Taylor Swift The Eras Tour: The Final Show» στο Disney Plus πρώτο trailer με 82.1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες

Η επιτυχία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» επιβεβαιώνει ότι η νοσταλγία, οι ισχυροί χαρακτήρες και τα αναγνωρίσιμα ονόματα παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες στην ψηφιακή εποχή. Παρά τις μεταβολές στις πλατφόρμες και στις συνήθειες θέασης, το κοινό συνεχίζει να ανταποκρίνεται μαζικά σε ταινίες που συνδυάζουν εμπορική δύναμη, πολιτισμικό αποτύπωμα και ισχυρό star power.

