Screen News 29.12.2025

Κυρίαρχο το Avatar 3 στο box office – Εντυπωσιακά τα νούμερα του Timothée Chalamet

Η Disney οδηγεί την εορταστική ανάκαμψη των αιθουσών, ενώ ο Timothée Chalamet σημειώνει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της A24
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Καθώς ένα δύσκολο κινηματογραφικό έτος πλησιάζει στο τέλος του, η περίοδος των Χριστουγέννων έδωσε την πιο αισιόδοξη εικόνα για το παγκόσμιο box office από την πανδημία και μετά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ταινιών, που απευθύνθηκε σε διαφορετικά κοινά, οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των εισπράξεων, με απόλυτο πρωταγωνιστή το «Avatar: Fire and Ash» του James Cameron και με τη μεγαλύτερη έκπληξη να έρχεται από το «Marty Supreme» με τον Timothée Chalamet.

Το «Avatar: Fire and Ash» κυριάρχησε στην πρώτη θέση του χριστουγεννιάτικου τετραημέρου, συγκεντρώνοντας 88 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 64 εκατομμύρια προήλθαν από το καθαρό τριήμερο Παρασκευής έως Κυριακής. Παρότι κινείται χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο μέρος της σειράς στο ίδιο χρονικό σημείο, η δυναμική του παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Οι διεθνείς αγορές πρόσθεσαν ακόμη 181.2 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό παγκόσμιο σύνολο στα 760.4 εκατομμύρια δολάρια έως την Κυριακή. Με μία ακόμη εβδομάδα προβολών πριν ολοκληρωθεί επίσημα η εορταστική περίοδος, η ταινία οδεύει με ασφάλεια προς το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επίδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω την κυριαρχία της Disney στο παγκόσμιο box office του 2025, καθώς το στούντιο διαθέτει τις τρεις μοναδικές ταινίες της χρονιάς που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μετά τα «Lilo & Stitch» και «Zootopia 2». Το «Zootopia 2» παραμένει εντυπωσιακά ψηλά πέντε εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του και έφτασε τα 561 εκατομμύρια δολάρια μόνο στην Κίνα, ολοκληρώνοντας το Σαββατοκύριακο με συνολικά έσοδα 1.420 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Στη δεύτερη θέση του τετραημέρου βρέθηκε το «Marty Supreme» της A24, σε σκηνοθεσία Josh Safdie και με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet στον ρόλο ενός φιλόδοξου πρωταθλητή επιτραπέζιας αντισφαίρισης στη δεκαετία του 1950. Η ταινία συγκέντρωσε 27.1 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της ανεξάρτητης εταιρείας. Ο Timothée Chalamet διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ταινίας, με έντονη προσωπική παρουσία σε ευρηματικές καμπάνιες που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μέσων. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποδίδει εμπορικά, με το ερώτημα πλέον να αφορά το αν το «Marty Supreme» μπορεί να ξεπεράσει το όριο του εξειδικευμένου κοινού και να αγκαλιαστεί από το ευρύτερο mainstream ακροατήριο.

Την τρίτη θέση του τετραημέρου κατέλαβε το «Anaconda» της Sony, το οποίο άνοιξε με έσοδα 23.6 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τη συγκρατημένη έως αρνητική υποδοχή από τους κριτικούς. Τέταρτο ακολούθησε το «The Housemaid» σε σκηνοθεσία Paul Feig, το οποίο συγκέντρωσε 23.1 εκατομμύρια δολάρια στο τετραήμερο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε σχέση με τον προϋπολογισμό των 36 εκατομμυρίων. Στο καθαρό τριήμερο Παρασκευής έως Κυριακής, το «The Housemaid» ξεπέρασε οριακά το «Anaconda», με έσοδα 14.9 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι 14.5. Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «David» της Angel Studios, που απευθύνεται σε κοινό πίστης, με 16.7 εκατομμύρια δολάρια στο τετραήμερο και συνολικά έσοδα 49.2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έκτη στην κατάταξη ήρθε η οικογενειακή παραγωγή «The SpongeBob Movie Search for SquarePants» της Paramount, η οποία συγκέντρωσε 14.1 εκατομμύρια δολάρια στο τετραήμερο και ανέβασε το εγχώριο σύνολό της στα 37.8 εκατομμύρια δολάρια.

Την έβδομη θέση κατέλαβε το «Song Sung Blue», με πρωταγωνιστές τους Hugh Jackman και Kate Hudson και βασισμένο στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 2008 για τους Mike Sardina και Claire Sardina, το οποίο απέφερε 11.5 εκατομμύρια δολάρια στο τετραήμερο, καταγράφοντας εξαιρετική αποδοχή από το κοινό.

Τέλος, το «Wicked For Good» της Universal παρέμεινε στο top 10, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με 331.6 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και 172.3 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Παρά την απογοητευτική του πορεία στην Κίνα, η συνολική εικόνα της εορταστικής περιόδου επιβεβαιώνει ότι ο κινηματογράφος, όταν προσφέρει ποικιλία και ισχυρά γεγονότα, εξακολουθεί να κινητοποιεί μαζικά το κοινό.

29.12.2025
29.12.2025

