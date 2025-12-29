Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη – Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου

Η Αθήνα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 και να υποδεχθεί τη νέα χρονιά με μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή στο κέντρο της πόλης. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων δίνει ραντεβού με κατοίκους και επισκέπτες στην πλατεία Συντάγματος, για ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του 2026, γεμάτο μουσική, χορό και ξεχωριστές εκπλήξεις.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου στην καρδιά της πόλης, σημειώνοντας:

«Σας περιμένουμε στο Σύνταγμα για να αλλάξουμε μαζί χρονιά. Υποδεχόμαστε το 2026 με τον Κωστή Μαραβέγια, τη Ρένα Μόρφη, τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, επιλέγουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, με σεβασμό στο περιβάλλον, στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι στους δυνατούς ήχους και στα ζώα. Ελάτε να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά με χαμόγελα και αισιοδοξία».

Η έναρξη στις 22:00 με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα δώσει τον τόνο της βραδιάς με αγαπημένες μελωδίες. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ενέργεια, αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές διασκευές, στο γνώριμο πολύχρωμο μεσογειακό του ύφος που παντρεύει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα ακολουθήσει με τη χαρακτηριστική, βελούδινη φωνή της και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει προσωπικές επιτυχίες, διαχρονικά λαϊκά τραγούδια και ανατρεπτικές διασκευές. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας ζωντανό τον παλμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο αθηναϊκός ουρανός θα μεταμορφωθεί σε έναν καμβά φωτός, μέσα από το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην πόλη. Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα για την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση, σηματοδοτώντας την επίσημη έλευση του 2026.

