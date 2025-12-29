MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Living 29.12.2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη – Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2025 στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη - Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου
Πώς θα υποδεχτεί η Αθήνα το 2026 στο Σύνταγμα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αθήνα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 και να υποδεχθεί τη νέα χρονιά με μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή στο κέντρο της πόλης. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων δίνει ραντεβού με κατοίκους και επισκέπτες στην πλατεία Συντάγματος, για ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του 2026, γεμάτο μουσική, χορό και ξεχωριστές εκπλήξεις.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου στην καρδιά της πόλης, σημειώνοντας:
«Σας περιμένουμε στο Σύνταγμα για να αλλάξουμε μαζί χρονιά. Υποδεχόμαστε το 2026 με τον Κωστή Μαραβέγια, τη Ρένα Μόρφη, τον Νίκο Μουτσινά και την Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, επιλέγουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, με σεβασμό στο περιβάλλον, στους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι στους δυνατούς ήχους και στα ζώα. Ελάτε να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά με χαμόγελα και αισιοδοξία».

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2025 στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη - Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τι δεν πρέπει να πεις ποτέ στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αν θες να «μπει» καλά ο χρόνος

Η έναρξη στις 22:00 με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα δώσει τον τόνο της βραδιάς με αγαπημένες μελωδίες. Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ενέργεια, αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές διασκευές, στο γνώριμο πολύχρωμο μεσογειακό του ύφος που παντρεύει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2025 στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη - Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου
Pinterest.com

Η Ρένα Μόρφη θα ακολουθήσει με τη χαρακτηριστική, βελούδινη φωνή της και τη δυναμική σκηνική παρουσία της, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει προσωπικές επιτυχίες, διαχρονικά λαϊκά τραγούδια και ανατρεπτικές διασκευές. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας ζωντανό τον παλμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο αθηναϊκός ουρανός θα μεταμορφωθεί σε έναν καμβά φωτός, μέσα από το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην πόλη. Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα για την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση, σηματοδοτώντας την επίσημη έλευση του 2026.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2025 στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη - Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πώς να οργανώσεις το τέλειο πρωτοχρονιάτικο δείπνο με τη βοήθεια του ChatGPT

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2025 ΑΘΗΝΑ Κωστής Μαραβέγιας ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Πλατεία Συντάγματος Πρωτοχρονιά Ρένα Μόρφη Τόνια Σωτηροπούλου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυρίαρχο το Avatar 3 στο box office – Εντυπωσιακά τα νούμερα του Timothée Chalamet

Κυρίαρχο το Avatar 3 στο box office – Εντυπωσιακά τα νούμερα του Timothée Chalamet

29.12.2025
Επόμενο
Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή

Σε σχέση Νίκος Οικονομόπουλος – Μελίνα Νικολαΐδη; Η απάντηση του τραγουδιστή

29.12.2025

Δες επίσης

H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη
Life

H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη

29.12.2025
Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Beauty

Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

29.12.2025
Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη
Fashion

Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη

29.12.2025
Η Κλέλια Ανδριολάτου τόλμησε το pixie cut και είναι αγνώριστη!
Beauty

Η Κλέλια Ανδριολάτου τόλμησε το pixie cut και είναι αγνώριστη!

29.12.2025
Ανανέωσε γρήγορα τις αφέλειες σου πριν το ρεβεγιόν με αυτό το trick
Beauty

Ανανέωσε γρήγορα τις αφέλειες σου πριν το ρεβεγιόν με αυτό το trick

29.12.2025
Διάφανα φορέματα: Το απόλυτο must-have για τα γιορτινά parties
Fashion

Διάφανα φορέματα: Το απόλυτο must-have για τα γιορτινά parties

29.12.2025
Τι δεν πρέπει να πεις ποτέ στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αν θες να «μπει» καλά ο χρόνος
Life

Τι δεν πρέπει να πεις ποτέ στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αν θες να «μπει» καλά ο χρόνος

29.12.2025
Οι συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις στην πρίζα όταν λείπεις για ταξίδι
Life

Οι συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να αφήνεις στην πρίζα όταν λείπεις για ταξίδι

28.12.2025
Πώς να οργανώσεις το τέλειο πρωτοχρονιάτικο δείπνο με τη βοήθεια του ChatGPT
Life

Πώς να οργανώσεις το τέλειο πρωτοχρονιάτικο δείπνο με τη βοήθεια του ChatGPT

28.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού