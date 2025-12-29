MadWalk 2025 highlights
Life 29.12.2025

Τι δεν πρέπει να πεις ποτέ στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αν θες να «μπει» καλά ο χρόνος

Ένας άτυπος οδηγός για να αλλάξει ο χρόνος χωρίς να αλλάξουν οι οικογενειακές ισορροπίες και να μην γίνει το δείπνο δυσάρεστη εμπειρία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Είναι μια τελετουργία υψηλού ρίσκου. Άνθρωποι που αγαπιούνται αλλά γνωρίζουν ακριβώς πού να χτυπήσουν ο ένας τον άλλον κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι με καλές προθέσεις και ακόμη καλύτερη μνήμη. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να συνυπάρξουν ευχές αγάπης παιδικά τραύματα οικονομικές αγωνίες και σχόλια που δεν έπρεπε ποτέ να ειπωθούν. Για να μπει ο νέος χρόνος χωρίς βαριά σιωπή, επιθετικά βλέμματα ή ψεύτικα χαμόγελα υπάρχουν κάποιες φράσεις που απλώς δεν λέγονται. Όχι επειδή είναι κακές αλλά επειδή είναι επικίνδυνες.

Πρώτο και απολύτως απαγορευτικό είναι κάθε σχόλιο που ξεκινά με την καλή πρόθεση της ειλικρίνειας και καταλήγει σε προσβολή. Παρατηρήσεις για το φαγητό την ποσότητα το αλάτι ή το αν πέρσι ήταν καλύτερο δεν αποτελούν γαστρονομική κριτική αλλά συναισθηματική πρόκληση. Όποιος μαγείρεψε δεν θέλει feedback αλλά αναγνώριση. Η σωστή φράση είναι πάντα ένα γενναιόδωρο μπράβο ακόμη κι αν μέσα σου σκέφτεσαι ότι το σουφλέ είναι σαν μπετόν αρμέ.

www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Το κόκκινο κρασί με παγωτό βανίλια είναι το γιορτινό food trend του TikTok που κλέβει την παράσταση

Δεύτερη κατηγορία φράσεων που πρέπει να μείνουν ανείπωτες είναι εκείνες που αφορούν σε σώμα, ηλικία ή αλλαγές στην εμφάνιση. Ερωτήσεις για κιλά, ρυτίδες, μαλλιά ή το αν κάποιος δείχνει κουρασμένος, λειτουργούν σαν μικρά βεγγαλικά που μπορεί να εκραγούν φαντασμαγορικά ή να προκαλέσουν αμηχανία. Φράσεις όπως «πήρες κιλά;», «τα πόσα έκλεισες είπαμε;» δεν ανοίγουν συζήτηση ανοίγουν πληγές. Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι δεν είναι ιατρικό συνέδριο ούτε reunion παλιών ανασφαλειών.

Τρίτη επικίνδυνη ζώνη είναι οι ερωτήσεις ζωής που ξεκινούν αθώα και τελειώνουν σε αδιέξοδο. Πότε θα παντρευτείς; Πότε θα κάνεις παιδί; Δεν βρήκες ακόμη δουλειά; Γιατί δεν έμεινες στη δουλειά που είχες; Αυτές οι φράσεις δεν είναι ενδιαφέρον είναι έλεγχος. Και συνήθως ειπώνονται από ανθρώπους που πιστεύουν ότι βοηθούν ενώ απλώς θυμίζουν στον άλλον όλα όσα ήδη σκέφτεται μόνος του.

www.freepik.com

Τέταρτο θέμα που δεν αγγίζεται είναι η σύγκριση. Καμία αναφορά σε αδέλφια ξαδέλφια φίλους ή παιδιά φίλων που τα πήγαν καλύτερα στη ζωή. Η σύγκριση δεν εμπνέει. Δηλητηριάζει. Και στο οικογενειακό τραπέζι λειτουργεί σαν επιστροφή σε ρόλους που όλοι νόμιζαν ότι είχαν αφήσει πίσω τους.

Πέμπτο και εξίσου κρίσιμο είναι να μην ανοίγει η πόρτα των επικίνδυνων θεμάτων. Πολιτική θρησκεία κοινωνικές συγκρούσεις και μεγάλα παγκόσμια θέματα έχουν την τάση να μετατρέπουν το γιορτινό τραπέζι σε πάνελ αντιπαράθεσης. Ακόμη κι αν κάποιος αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει για όσα τον βαραίνουν ο χρόνος και ο τόπος δεν είναι αυτός. Η Πρωτοχρονιά δεν αντέχει μεγάλα βάρη. Θέλει ελαφριά λόγια και ασφαλείς κουβέντες.

www.freepik.com

Τέλος υπάρχει μια φράση που δεν λέγεται ποτέ αλλά συχνά εκφράζεται με πράξεις. Το μήνυμα της αποχώρησης. Το να σηκωθεί κάποιος για το κινητό, την τηλεόραση ή ένα άλλο δωμάτιο δηλώνει ανία απόρριψη και απόσταση. Ακόμη κι αν νιώθεις ότι δεν αντέχεις άλλο λίγη υπομονή είναι το πιο γενναιόδωρο πρωτοχρονιάτικο δώρο.

Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι δεν χρειάζεται μεγάλες αλήθειες. Χρειάζεται μικρές σιωπές σωστές λέξεις και τη συνειδητή απόφαση να μη βγει κανείς πληγωμένος στον νέο χρόνο. Γιατί ο χρόνος αλλάζει ούτως ή άλλως. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει χωρίς να χαλάσει τίποτα.

Διάβασε επίσης: 3 στολίδια που φέρνουν τύχη – Πρόσθεσέ τα στο δέντρο ακόμα και τελευταία στιγμή

MAD Christmas Πρωτοχρονιά σχέσεις ΤΡΑΠΕΖΙ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Δύο πανομοιότυπα έργα του Banksy εμφανίστηκαν στο Λονδίνο

Δύο πανομοιότυπα έργα του Banksy εμφανίστηκαν στο Λονδίνο

29.12.2025
Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral

Ο James Hetfield απαγγέλει χριστουγεννιάτικο ποίημα και γίνεται viral

29.12.2025

