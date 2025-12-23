Αυτά είναι τα outfits που θα θες να κάνεις recreate από τη νέα σεζόν του Emily in Paris

Από τα power blazers της Sylvie μέχρι τις statement εμφανίσεις της Emily η νέα σεζόν παραδίδει μαθήματα υψηλής αισθητικής και γίνεται ο απόλυτος οδηγός μόδας

Η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris έκανε πρεμιέρα στο Netflix και, για ακόμη μία φορά, το στιλ πρωταγωνιστεί εξίσου έντονα με την πλοκή. Τα looks της Emily, της Sylvie και της Mindy συνεχίζουν να κινούνται ανάμεσα στο παριζιάνικο chic και τον απόλυτο μαξιμαλισμό, δημιουργώντας εμφανίσεις που δεν περνούν απαρατήρητες και που μοιάζουν φτιαγμένες για να γίνουν fashion references της επόμενης χρονιάς.

Από power blazers σε έντονες αποχρώσεις μέχρι statement φορέματα για βραδινές εξόδους, η νέα σεζόν αποδεικνύει πως το Emily in Paris παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά style shows της εποχής. Κάθε outfit αφηγείται τη δική του ιστορία και δίνει ξεκάθαρα σήματα για τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν μέσα στο 2026.

Διάβασε επίσης: The Holiday: Έτσι θα υιοθετήσεις τα «quite luxury» outfits της Amanda

Η δύναμη του χρώματος σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Το κόκκινο αναδεικνύεται ως το απόλυτο power color της σεζόν. Φορεμένο σε σακάκια, είτε cropped είτε oversized, συνδυάζεται με πολύχρωμα tops και δημιουργεί ένα δυναμικό, σύγχρονο office look με παριζιάνικη αυτοπεποίθηση.

Γεωμετρικό jumpsuit

Τα printed jumpsuits και catsuits κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φέρνοντας έντονα μοτίβα και fashion drama. Είναι το κομμάτι που λειτουργεί από μόνο του, δίνοντας χαρακτήρα και τόλμη σε κάθε εμφάνιση, ακόμα και μέσα στον χειμώνα.

Σακάκι ιππασίας με κολάν

Η κλασική ραπτική αποκτά νέα διάσταση μέσα από structured σακάκια με διαχρονικά στοιχεία, όπως βελούδινους γιακάδες και μεταλλικά κουμπιά. Συνδυάζονται απροσδόκητα με κολάν, δημιουργώντας ένα polished αλλά ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Πράσινο σακάκι με λευκό πουκάμισο

Οι ρίγες και τα prints φοριούνται μαζί χωρίς κανόνες. Το πράσινο σακάκι με λευκές λεπτομέρειες ανοίγει τον δρόμο για πιο τολμηρούς συνδυασμούς, αποδεικνύοντας πως το mix & match είναι ξανά στο επίκεντρο.

Μπλε mini φόρεμα με κρόσσια και πλατφόρμες

Ένα φόρεμα που συνδυάζει λάμψη, κρόσσια και statement παπούτσια γίνεται το απόλυτο βραδινό highlight. Ιδανικό για χορό, κλέβει την παράσταση και αποτυπώνει τη fearless αισθητική της Mindy.

Διάβασε επίσης: Fashion recap 2025: Από τις μουσικές καρέκλες στους οίκους μόδας στα bag charms του Instagram

Δες κι αυτό…