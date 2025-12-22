MadWalk 2025 Mega
The Holiday: Έτσι θα υιοθετήσεις τα «quite luxury» outfits της Amanda

Τα iconic κασμιρένια outfits της Amanda συνδυάζουν διακριτική πολυτέλεια με tailored γραμμές, προσφέροντας έμπνευση για κομψά festive looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την εορταστική περίοδο να πλησιάζει, η διαχρονική ταινία «The Holiday» έχει γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των Χριστουγέννων για πολλούς θεατές. Η Cameron Diaz, η οποία υποδύθηκε την Amanda, παραμένει iconic όχι μόνο για την ερμηνεία της, αλλά και για το στιλ της στην ταινία, το οποίο έχει επηρεάσει γενιές fashion lovers.

Όταν σκεφτόμαστε λευκά Χριστούγεννα, η εικόνα που έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι η Amanda να σέρνει τη βαλίτσα της στους χιονισμένους δρόμους του Surrey, ντυμένη με το μαύρο jacket της με επένδυση από shearling. Η ταινία του 2006, σκηνοθετημένη από τη Nancy Meyers, έχει καταγραφεί ως αριστούργημα της εορταστικής ρομαντικής κωμωδίας, προνοητική και πρωτοποριακή για την εποχή της. Από την ιδέα της ανταλλαγής σπιτιών στις αρχές της ψηφιακής εποχής, μέχρι την χαρακτηριστική αισθητική της «αγχωμένης Αγγλίδας» που ενσαρκώνει η Kate Winslet και τον αξιαγάπητο Mr. Napkin Head του Jude Law, κάθε στοιχείο της ταινίας εκπέμπει γοητεία και διαχρονικότητα.

Διάβασε επίσης: Fashion recap 2025: Από τις μουσικές καρέκλες στους οίκους μόδας στα bag charms του Instagram

Ωστόσο, το πιο διαχρονικό στοιχείο της ταινίας παραμένει το στιλ της Amanda. Η γκαρνταρόμπα της αποτελεί υπόδειγμα «quiet luxury», με κομψά, ακριβά κομμάτια χωρίς έντονα λογότυπα ή υπερβολικά χρώματα. Η σχεδιάστρια κοστουμιών Marlene Stewart εξηγεί ότι οι ήπιες αποχρώσεις, τα πλούσια υλικά και οι κλασικές γραμμές επιλέχθηκαν σκόπιμα για να μεταδώσουν τη φινέτσα και την επαγγελματική υπόσταση της Amanda. «Η ιδέα ήταν να δημιουργήσουμε ένα look που να είναι πολυτελές αλλά και διασκεδαστικό. Είναι μια επαγγελματίας γυναίκα», λέει η Stewart, επισημαίνοντας ότι τα ρούχα της Diaz είναι πάντα καλοραμμένα και κομψά, σε αντίθεση με τα outfits της Winslet.

Η γοητεία του στιλ της Amanda έγκειται στην πρακτικότητα και την πολυτέλεια ταυτόχρονα. Από cozy layers για το σπίτι μέχρι γρήγορες εξορμήσεις για τα ψώνια, κάθε outfit είναι προσεγμένο, tailored και διαχρονικό. Η Cameron Diaz πρόσφατα θυμήθηκε αυτά τα κοστούμια σε μία συνέντευξη για το Vogue, χαρακτηρίζοντάς τα «μια από τις καλύτερες γκαρνταρόμπες» που είχε ποτέ, ενώ αποκάλυψε ότι σχεδόν όλα τα κασμιρένια outfits για τον ρόλο ήταν έτοιμα μέσα σε μια μόνο ημέρα. Η ηθοποιός απολάμβανε να περιβάλλεται από κασμίρ και κομψά ρούχα, που απέπνεαν διακριτική πολυτέλεια.

Με λίγα λόγια, αν θέλεις να φέρεις λίγη μαγεία του Hollywood στις φετινές γιορτές, η Amanda από το The Holiday είναι ο απόλυτος οδηγός σου για κομψά, διαχρονικά και πολυτελή looks, όπου οι ουδέτερες αποχρώσεις, τα καλοραμμένα ρούχα και η διακριτική πολυτέλεια συνδυάζονται ιδανικά με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Διάβασε επίσης: Οpera gloves: To αξεσουάρ που θα φέρει τον αέρα του παλιού Hollywood στα γιορτινά σου looks

