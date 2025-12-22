Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Maestro»

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τη Σοφία Μανουσακίδου μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δίνοντας ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Maestro», αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Ο γνωστός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο καινούργιος κύκλος της σειράς θα αποτελείται από έξι επεισόδια και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2026.

«Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία των γυρισμάτων. Αυτή την περίοδο δουλεύουμε τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, ενώ απομένουν άλλα δύο. Θα κάνουμε μια μικρή παύση και θα επιστρέψουμε στα γυρίσματα την άνοιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα υποσχέσεις για εξελίξεις που θα συζητηθούν.

Όπως τόνισε, το νέο κεφάλαιο του Maestro θα περιλαμβάνει εκπλήξεις, χωρίς ωστόσο να θέλει να αποκαλύψει περισσότερα σε αυτή τη φάση. «Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα», είπε με νόημα. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας: «Τα τελευταία χρόνια έχω αφιερώσει το 99% της ζωής μου στο Maestro. Είμαι πολύ χαρούμενος αλλά και συγκινημένος», σημείωσε, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως μετά το τέλος της σειράς θα ακολουθήσει και νέα κινηματογραφική ταινία.





Σε ερώτηση σχετικά με το πολυσυζητημένο reunion του Παρά Πέντε, αλλά και το αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα αντίστοιχο reunion σε κάποια δική του σειρά, ο δημιουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε δική μου δουλειά. Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο Maestro και δεν το έχω σκεφτεί», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως ανυπομονεί να παρακολουθήσει το reunion του Παρά Πέντε.

