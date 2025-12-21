MadWalk 2025 Mega
The Voice: Ο Βάγγος Δανέζης σαρώνει και προχωρά δυναμικά στον ημιτελικό!

Ο 21χρονος Βάγγος Δανέζης εντυπωσίασε στο μουσικό battle και εξασφάλισε τη θέση του στον ημιτελικό του The Voice
Μαρία Χατζηγιάννη

Το επεισόδιο της Κυριακής, 21 Οκτωβρίου 2025, στο The Voice of Greece ήταν γεμάτο ένταση, δυνατές ερμηνείες και συγκινήσεις, καθώς οι διαγωνιζόμενοι αντιμετώπισαν τα κρίσιμα battles της φάσης. Κάθε μονομαχία ανέδειξε ταλέντα, με τους coaches να σχολιάζουν, να δίνουν συμβουλές και να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για το ποιος θα προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά battles της βραδιάς, ο 21χρονος Βάγγος Δανέζης από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη αντιμετώπισε την Μαρία Μιχαήλ από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Η εμφάνιση του νεαρού τραγουδιστή ενθουσίασε το κοινό και τους coaches, οδηγώντας τον τελικά στην πρόκριση για τον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την δυναμική και την ξεχωριστή του παρουσία στο talent show.

Διάβασε επίσης: Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

Προτού φτάσουμε στο battle, ο Βάγγος Δανέζης είχε ήδη συζητηθεί όσο λίγοι στο φετινό The Voice. Ο νεαρός τραγουδιστής είχε κερδίσει το κοινό με τη φωνή και την προσωπικότητά του, με τους θεατές να φωνάζουν «steal!» και τους coaches να μιλούν για ένα λαμπρό μέλλον. Η ανατροπή ήρθε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, που τον έκλεψε την τελευταία στιγμή, χαρίζοντάς μας ένα από τα πιο ανακουφιστικά και εντυπωσιακά steals της σεζόν.

Η πρόκρισή του στον ημιτελικό επιβεβαιώνει την πορεία του Βάγγου Δανέζη στο talent show, ενώ το κοινό συνεχίζει να συζητά για τον 21χρονο «αστέρα» που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και την καρδιά των τηλεθεατών.


Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στο The Voice μετά την περιπέτεια της υγείας της

THE VOICE The Voice Greece
