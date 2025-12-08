Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

Ο παίκτης που συνδυάζει παιδεία, ταλέντο, ήθος και star material

Στο φετινό The Voice, ένα όνομα έχει συζητηθεί όσο λίγα και όχι άδικα. Ο 21χρονος Βάγγος Δανέζης, ο παίκτης που έκανε το κοινό να φωνάζει «steal!», τους coaches να μιλούν για λαμπρό μέλλον και όλη την Ελλάδα να ψάχνει να μάθει «ποιος είναι αυτός ο πιτσιρικάς με τη φωνάρα και το αστέρι». Και κάπως έτσι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την ανατροπή και τον έκλεψε την τελευταία στιγμή, χαρίζοντάς μας ένα από τα πιο… ανακουφιστικά steals της σεζόν.

Ας δούμε όμως ποιος είναι πραγματικά ο Βάγγος…

Facts που δεν ξέρατε για τον Βάγγο Δανέζη

1. Είναι μόλις 21 αλλά «γράφει» σαν έτοιμος επαγγελματίας

Γεννημένος στην Αθήνα, Ταύρος στο ζώδιο (ναι, εξηγεί πολλά…), με καταγωγή από Σύρο και Σπάρτη. Παρότι μικρός, βγάζει μια ωριμότητα στη σκηνή που μοιάζει… αταίριαστη με την ηλικία του.

2. Με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Bath!

Τελείωσε Maths & Economics με άριστα – ναι, δεν είναι μόνο ωραίος και ταλαντούχος, είναι και ιδιοφυΐα και το «με το μυαλό και με τη φωνή» σε απόλυτη εφαρμογή.

3. Παίζει κιθάρα, πιάνο και κάνει φωνητική εδώ και 3 χρόνια

Η δουλειά πίσω από το αποτέλεσμα φαίνεται. He’s not just gifted, he’s trained.

4. Έχει ταξιδέψει σχεδόν όλο τον κόσμο

Τα ταξίδια είναι η μεγάλη του αγάπη, κάτι που του έχει ανοίξει το μυαλό, την αισθητική και την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

5. Λατρεύει τη γυμναστική και αυτό… φαίνεται

Δεν το κρύβουμε. Δεν θέλει κι ανάλυση.

6. Μικρός ονειρευόταν να γίνει τραγουδιστής και πάει ολοταχώς

Το είδος που αγαπάει περισσότερο; Λαϊκό. Και αυτό βγαίνει στη φωνή του καθαρά.

7. Το πρώτο του live ήταν SΟLD OUT

Ναι, καλά διάβασες. Sold out. Και αυτό για έναν 21χρονο πρωτοεμφανιζόμενο, δεν είναι τυχαίο.

8. Είναι μεγάλος fan των Coldplay

Τους έχει ακολουθήσει σε τρεις χώρες για να τους δει live.

9. Δεν είναι φαν των social media

Σε μια εποχή που όλοι «πουσάρουν» την εικόνα τους, εκείνος προτιμά δουλειά, σκηνή και στούντιο. Respect!

10. Και ναι… είναι single

Το καταγράφουμε απλώς για να το γνωρίζουν οι fans, just in case.





4+1 λόγοι που θεωρούμε ότι ο Βάγγος Δανέζης αξίζει να κερδίσει το The Voice

1. Γιατί έχει σπάνια εξέλιξη

Όλοι οι coaches, ακόμα και όσοι δεν γύρισαν στα blinds, είπαν το ίδιο: Κάθε εμφάνισή του είναι καλύτερη από την προηγούμενη.Η πρόοδος του είναι εκρηκτική και αυτό είναι το νούμερο ένα ζητούμενο στον διαγωνισμό.

2. Γιατί έχει το σύνολο: φωνή, σκηνική παρουσία, προσωπικότητα

Δεν είναι απλά καλός τραγουδιστής. Είναι ολόκληρο πακέτο. Το είπε και ο Χρήστος Μάστορας: «Έχεις λαμπρή πορεία στη μουσική, έχεις τρομερό άστρο λόγω της προσωπικότητάς σου».

3. Γιατί συγκινεί το κοινό

Τη μέρα του battle, το κοινό φώναζε επίμονα «steal!» πριν καν τελειώσει η ετυμηγορία και μάλιστα δεκάδες κορίτσια του ζητούσαν από τώρα κιόλας selfie! Αυτό δεν συμβαίνει συχνά και σίγουρα δεν συμβαίνει τυχαία.

4. Γιατί ο Μαζωνάκης δεν κάνει τυχαίες κινήσεις

Ο Μάζω δεν γυρίζει εύκολα. Όμως στο battle τον έκλεψε ακαριαία κι αυτό λέει πολλά. Είδε το ταλέντο, είδε το μέλλον και δεν το άφησε να φύγει.

5. Γιατί έχει ήδη βάση και δυναμική εκτός παιχνιδιού

Sold-out live πριν καν γίνει ευρέως γνωστός. Με αυτό το ξεκίνημα, φαντάσου τι μπορεί να κάνει μετά το The Voice.

Και κάτι τελευταίο…

Ο Βάγγος Δανέζης δεν είναι απλώς ένας ακόμα καλός παίκτης του The Voice. Είναι το νέο promise της ελληνικής μουσικής. Φωνή, ταλέντο, παιδεία, δουλειά, σεμνότητα και κάτι που δεν διδάσκεται: αύρα.

Αυτό το αγόρι έχει αστέρι και είναι θέμα χρόνου να το δουν όλοι!

