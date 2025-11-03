ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Kέρδισε 5 POLO backpacks στο Mad Radio 106,2

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, περισσότερα δώρα! Κάθε εβδομάδα, κάτι νέο συμβαίνει on air — ένα δώρο, ένα τραγούδι της εβδομάδας, μια ευκαιρία να ζήσεις τη μουσική λίγο περισσότερο.

Κάθε εβδομάδα, το Mad Radio 106,2 χαρίζει νέα, μοναδικά δώρα στους ακροατές του. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 άκου το τραγούδι της εβδομάδας. Δώσε προσοχή στους παραγωγούς μας και μπες στο επόμενο giveaway! Listen more. Win more

Οι νικητές ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα εδώ — stay tuned για τους διαγωνισμούς κάθε εβδομάδας εδώ!

Πώς θα κερδίσεις;

Κάθε εβδομάδα, επιλέγουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο παίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας κι εσύ, μόλις το ακούσεις, τρέχεις και στέλνεις μήνυμα με τον τίτλο του τραγουδιού, στο viber του σταθμού, 6936646656 και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση!



Το τραγούδι αυτής της εβδομάδας είναι το «Azizam» του Ed Sheeran!

Μόλις το ακούσεις, στείλε μήνυμα στο viber του σταθμού, 6936646656 και μπες στην κλήρωση για 5 POLO backpacks! Από το Loona και το Lydia, για κάθε μέρα και σπουδές, μέχρι το Void και το Noir για πιο urban στυλ και το Cabin, ιδανικό για αποδράσεις του Σαββατοκύριακου! 5 διαφορετικά backpack από την Polo — ένα για κάθε vibe!



Ό,τι κι αν κουβαλάς, σίγουρα υπάρχει ένα backpack που σε εκφράζει!

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο mad.gr τη Δευτέρα 10/11.