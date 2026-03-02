ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε 2 λαχταριστές πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan με το Mad Radio 106,2

Φαντάσου να κερδίσεις 2 πίτσες Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφεια σε crispy ζύμη ή τις αντίστοιχες νηστίσιμες επιλογές, έτοιμες για παραλαβή με τη διαδικασία Take Away από το κατάστημα της επιλογής σου, κατόπιν συνεννόησης, με γεύσεις που θα διαλέξεις από το pizzafan.gr! Αυτός ο διαγωνισμός υπόσχεται να κάνει κάθε στιγμή πιο απολαυστική και να ανεβάσει τη διάθεσή σου στα ύψη.

Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από Δευτέρα 02-03-2026 στις 22:00 έως και Τρίτη 31-03-2026 στις 21:00. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές.

Η συμμετοχή είναι πανεύκολη και εξαρτάται από την ταχύτητά σου! Άκου την εκπομπή της Αντιγόνης Βιντιάδη στο Mad Radio 106,2 (13:00 – 16:00) και μόλις δοθεί το σύνθημα, κάλεσε στο 210-6665669. Ο πιο γρήγορος που θα πάρει τηλέφωνο θα αναδειχθεί νικητής της ημέρας και θα απολαύσει τις πιο λαχταριστές πίτσες της πόλης!

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PIZZA FUN @ MAD RADIO 106,2 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΙΝΤΙΑΔΗ»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την εταιρεία “PIZZA FAN” που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Θρασυβούλου 3 & Λεωφ. Πεντέλης 73, 15233, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη καθημερινά ενός (1) νικητή, με δώρο από 2 πίτσες Bianca Italian Fan με με Φιλαδέλφεια σε crispy ζύμη ή με αντίστοιχες νηστίσιμες, για παραλαβή με τη διαδικασία του Take Away, στο κατάστημα της επιλογής του, κατόπιν συνεννόησης με γεύσεις επιλογής από το pizzafan.gr (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

2 πίτσες Bianca Italian Fan με με Φιλαδέλφεια σε crispy ζύμη ή αντίστοιχες νηστίσιμες, για παραλαβή με τη διαδικασία του Take Away, στο κατάστημα της επιλογής του, κατόπιν συνεννόησης με γεύσεις επιλογής από το pizzafan.gr

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 02-03-2026 και ώρα 10:00 μ.μ. μέχρι και την Τρίτη 31-03-2026 και ώρα 21:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων (ακροατής) που ακούει την εκπομπή της Αντιγόνης Βιντιάδη στο Mad Radio 106,2 (13:00 – 16:00), καλεί στο 210-6665669. Ο πιο γρήγορος που θα καλέσει είναι και αυτός που θα αναδειχθεί νικητής.

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Ο νικητής θα πρέπει να καλέσει στο 18111 ή στο 2108112000, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ανακηρύσσεται νικητής, να αναφέρει ότι έχει κερδίσει από το Mad Radio 106,2 και να δώσει το τηλέφωνό σου. Το δώρο πρέπει να εξαργυρωθεί μέχρι δύο (2) μήνες μετά την ανάδειξή τους ως νικητή.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.