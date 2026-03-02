TV 02.03.2026

Γιώργος Λιάγκας: Μουδιασμένος στην έναρξη του Πρωινού – «Έχουμε πόλεμο»

Γιώργος Λιάγκας: Μουδιασμένος στην έναρξη του Πρωινού - «Έχουμε πόλεμο»
Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη και διαφορετική διάθεση, λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή
Ο Γιώργος Λιάγκας, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης, έχει συνδέσει το όνομά του άρρηκτα με την πρωινή ζώνη και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η πολυετής πορεία του στην εκπομπή έχει σημαδευτεί από ποικίλες στιγμές, από την ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων με έντονη συναισθηματική φόρτιση, μέχρι την ανανέωση της ομάδας του και τις προσωπικές του απουσίες, διατηρώντας πάντα έναν ιδιαίτερο και δυναμικό τρόπο επικοινωνίας με το τηλεοπτικό κοινό. Η ικανότητά του να ελίσσεται μεταξύ της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθιστά την εκπομπή του ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τηλεοπτικής εμπειρίας.

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη και διαφορετική διάθεση, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είχαν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της επικαιρότητας.

Ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς συγκλονισμένος από τα διεθνή γεγονότα, επέλεξε να απευθυνθεί στους τηλεθεατές με έντονη συναισθηματική φόρτιση, θέτοντας τον τόνο της εκπομπής μακριά από τη συνηθισμένη πρωινή ευθυμία. «Αλλαγή εκπομπής, τι να κάνουμε; Έχουμε πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την επιτακτική ανάγκη να μεταφερθεί το κλίμα της εποχής.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα, τραγικά περιστατικά που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο, όπως η κατάρριψη ενός Αμερικανικού F15 στο Κουβέιτ. 

«Πριν από λίγο καταρρίφθηκε Αμερικανικό F15 στο Κουβεϊτ. Το θέμα είναι ότι έχουν σκοτωθεί και παιδάκια, σκοτώθηκαν και κάποιες αθλήτριες. Ο Τραμπ πανηγυρίζει που σκότωσε τον εχθρό, πες ότι αυτό είναι μια επιτυχία του πολέμου, το ότι σκοτώνουν αθώα παιδάκια και γυναίκες, γιατί αυτό δεν είναι μια αποτυχία;», είπε ο παρουσιαστής.

