Fashion 02.03.2026

New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style

giorgio_armani
Στο ντεμπούτο της στο ready-to-wear, η Silvana Armani επαναφέρει τη signature αισθητική του Armani με oversized κοστούμια, fluid παντελόνια και κιμονό
Μαρία Χατζηγιάννη

Για το ντεμπούτο της στο ready-to-wear, η Silvana Armani, ανιψιά και στενή συνεργάτιδα του Giorgio Armani, παρουσίασε μια συλλογή με τίτλο «New Horizons» για τον οίκο Giorgio Armani. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό palazzo της Via Borgonuovo 21 στο Μιλάνο, έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για τον οίκο, καθώς εκεί ο σχεδιαστής είχε παρουσιάσει τις πρώτες του πασαρέλες πριν μεταφέρει τις επιδείξεις στο Armani/Teatro, το εντυπωσιακό θέατρο που σχεδίασε ο Tadao Ando.

Το σκηνικό της πασαρέλας, με προβολές σύννεφων που κινούνταν αργά, δημιουργούσε μια αίσθηση ηρεμίας και συνέχειας. Η συλλογή δεν επιχειρούσε να απομακρυνθεί από την αισθητική του οίκου, αντίθετα, επανερχόταν στα στοιχεία που έκαναν το όνομα «Armani» συνώνυμο της διαχρονικής κομψότητας: τη ρευστή ραπτική, τις καθαρές γραμμές και την effortless πολυτέλεια.

Η δύναμη της αποδομημένης ραπτικής

Η επίδειξη άνοιξε με δύο oversized γκρι κοστούμια που θύμιζαν το εμβληματικό menswear look της Julia Roberts, όταν παρέλαβε τη Χρυσή Σφαίρα της το 1990. Η Silvana Armani επανερμήνευσε το κλασικό αυτό σύνολο για το φθινόπωρο του 2026, δίνοντας νέα ζωή στο signature tailoring του οίκου.

Τα σακάκια φορέθηκαν ανοιχτά πάνω από cropped πλεκτά ή λεπτεπίλεπτα πουκάμισα με cowl neck, ενώ μικρές λεπτομέρειες, όπως καρφίτσες με τα ζώδια Λέοντα και Καρκίνου, πρόσθεταν μια διακριτική λάμψη. Τα παντελόνια χαμήλωναν στους γοφούς και συνδυάζονταν με μπορντό ζώνες, δημιουργώντας μια πιο χαλαρή, σύγχρονη σιλουέτα που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά φορά vintage Armani σακάκια των ’80s και ’90s με baggy jeans.

Στη συλλογή, όμως, η αισθητική αυτή αποκτούσε μια πιο refined εκδοχή. Τα denim αντικαταστάθηκαν από ρευστά λευκά παντελόνια που ακουμπούσαν σχεδόν στο πάτωμα, ενώ layered κομμάτια, όπως cropped γιλέκα κάτω από μακριά σακάκια, δημιουργούσαν ενδιαφέρουσες αναλογίες.

Η μετάβαση από τα day looks στο eveningwear ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη. Αντί για μια σειρά από εντυπωσιακά gowns, ο οίκος επέλεξε μια πιο ήρεμη προσέγγιση στη βραδινή κομψότητα.

Τουνίκ και κιμονό φορέθηκαν πάνω από balloon trousers από υφάσματα όπως crêpe και βελούδο, δημιουργώντας σιλουέτες που αγκάλιαζαν το σώμα με άνεση και απαλότητα. Πολλά κομμάτια είχαν τσαλακωμένες υφές και κεντήματα που θύμιζαν μικροσκοπικές οροσειρές, σαν ένα τρισδιάστατο τοπίο που ξεδιπλώνεται πάνω στο ύφασμα.

Στη συλλογή «New Horizons», η κομψότητα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Τα flat παπούτσια και τα lace-up work boots φορέθηκαν τόσο με daywear όσο και με evening looks, ενώ τσάντες τύπου pouch και messenger εναλλάσσονταν ανάμεσα στα σύνολα, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Silvana Armani αποδεικνύει ότι το DNA του οίκου παραμένει ζωντανό. Κλασικές φόρμες επαναπροσδιορίζονται με διακριτική τόλμη, διατηρώντας το πνεύμα δημιουργικής ελευθερίας που ο Giorgio Armani υπερασπίστηκε από την αρχή της καριέρας του.

Η συλλογή δεν είναι απλώς ένα νέο κεφάλαιο για τον οίκο, είναι μια υπενθύμιση ότι η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές, μόνο καθαρές γραμμές, κίνηση και μια αίσθηση διαχρονικής ισορροπίας.

Fashion Giorgio Armani Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου
