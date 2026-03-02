Μουσικά Νέα 02.03.2026

Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο εκπρόσωπος του Ισραήλ - Τι δηλώνει για την εμφάνισή του
Οι νικητές των εθνικών τελικών σε Ευρώπη και Αυστραλία, οι μεγάλες ανατροπές και τα φαβορί για τη Βιέννη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στους εθνικούς τελικούς της Eurovision, καθώς η εικόνα των φετινών συμμετοχών για τον διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη αρχίζει να διαμορφώνεται οριστικά. Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί 22 από τα 35 κομμάτια που θα διαγωνιστούν, ενώ μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να συμπληρωθεί το παζλ, σύμφωνα με την προθεσμία που έχει θέσει η European Broadcasting Union.

Η αρχή έγινε την Παρασκευή στη Λιθουανία, όπου ο Lion Ceccah εξασφάλισε την εκπροσώπηση της χώρας με το «Solo Quero Mas». Παρότι ισοβάθμησε με τους SHWR, η προτίμηση του κοινού έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του και του χάρισε την πρόκριση.

Το Σάββατο ακολούθησε ένα άκρως «γεμάτο» πρόγραμμα με 6 τελικούς σε διαφορετικές χώρες. Στο Όσλο, ο Jonas Lovv ανέτρεψε τα προγνωστικά και πήρε το εισιτήριο για τη Eurovision, παρότι θεωρούνταν τέταρτο φαβορί. Αντίθετα, ο Alexander Rybak, που παρουσιαζόταν ως επικρατέστερος, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση.

Στη Βουλγαρία, η δημόσια τηλεόραση BNT επέστρεψε στον θεσμό μετά από τριετή απουσία, διοργανώνοντας εθνικό τελικό με γνωστά ονόματα της εγχώριας σκηνής. Η Dara επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος και στη συνέχεια αναδείχθηκε το τραγούδι που θα ερμηνεύσει στη σκηνή της Βιέννη: το δυναμικό και χορευτικό «Bangaranga».

Στη Φινλανδία, τα στοιχήματα είχαν ήδη «δείξει» καθαρό νικητή τους Linda & Pete, και το δίδυμο επιβεβαίωσε τις προβλέψεις. Με το «Liekinheitin» συγκέντρωσαν σαρωτική βαθμολογία, αφήνοντας πολύ πίσω τους αντιπάλους τους και θέτοντας υψηλούς στόχους για την Ελσίνκι, φιλοδοξώντας να επαναλάβουν τον θρίαμβο του 2006.

Στο Βελιγράδι, παρών στον σερβικό τελικό ήταν ο Ακύλας, εκπρόσωπος της Ελλάδας για φέτος, ο οποίος παρουσίασε ζωντανά το «Ferto», ξεσηκώνοντας τους παρευρισκόμενους. Αν και τα προγνωστικά έδειχναν Zejna, τελικά τη χώρα θα εκπροσωπήσει το ροκ συγκρότημα Lavina με το «Kraj Mene».


Από τις λεγόμενες Big4 (με την Ισπανία εκτός φέτος), η Ιταλία και η Γερμανία ολοκλήρωσαν επίσης τις επιλογές τους. Στο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, επικράτησε ο Sal DaVinci με το «Per Sempre Si», σε μια βραδιά με οριακές διαφορές στα ποσοστά.

Την ίδια ώρα, στο Βερολίνο, η Sarah Engels επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, καθώς το «Fire» συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό στο televoting και της χάρισε την εκπροσώπηση της Γερμανίας.

Η πιο ηχηρή ανακοίνωση, πάντως, ήρθε από την άλλη πλευρά του κόσμου. Η Αυστραλία αποκάλυψε πως στη 70ή Eurovision θα διαγωνιστεί με τη Delta Goodrem, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop παρουσίες της χώρας. Το τραγούδι της τιτλοφορείται «Eclipse» και η είδηση εκτόξευσε αμέσως την Αυστραλία στις αποδόσεις των στοιχημάτων, φέρνοντάς τη από τη 12η στην 4η θέση μέσα σε λίγες ώρες.

