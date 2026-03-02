Μουσικά Νέα 02.03.2026

Akylas: Ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας με το «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της χώρας

Ο Akylas εμφανίστηκε ως special guest στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με μια δυναμική εμφάνιση, ο Akylas ξεσήκωσε το τηλεοπτικό κοινό της Σερβίας, τραγουδώντας το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό για την ανάδειξη της σερβικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026. Ο Akylas εμφανίστηκε ως special guest στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» μεταφέροντας την ενέργεια και τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής συμμετοχής στο σερβικό και διεθνές κοινό.

Μια γεύση από το «Ferto» πήρε και το κοινό της Γερμανίας, καθώς στο πρώτο κανάλι του ARD κατά τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale» παρουσιάστηκε απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο «Sing for Greece 2026». Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία , ο Akylas πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού.

Photo credits: Tanjug

Διάβασε επίσης: Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic), ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το τραγούδι «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Επίσης, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Akyla, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο Akylaς, σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς τού έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ζωντανά σε πρωινή εκπομπή της δημόσιας σερβικής ραδιοτηλεόρασης RTS και έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κι άλλα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας.

Photo credits: Tanjug

Ο Akylas συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία του για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με πάθος, δημιουργικότητα και σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Διάβασε επίσης: Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά

Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά

02.03.2026
Επόμενο
Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

02.03.2026

Δες επίσης

Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία
Μουσικά Νέα

Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

02.03.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση

02.03.2026
Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

02.03.2026
Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard
Μουσικά Νέα

Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard

02.03.2026
Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές
Μουσικά Νέα

Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές

01.03.2026
Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube
Μουσικά Νέα

Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

28.02.2026
Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka
Μουσικά Νέα

Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka

28.02.2026
Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο
Μουσικά Νέα

Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο

27.02.2026
Η Rihanna ξενυχτά στο στούντιο και φουντώνουν τα σενάρια για νέο album
Μουσικά Νέα

Η Rihanna ξενυχτά στο στούντιο και φουντώνουν τα σενάρια για νέο album

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών