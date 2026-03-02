Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά

Ο επί χρόνια στυλίστας της Zendaya, Law Roach υποστήριξε στα SAG Actor Awards 2026 ότι ο γάμος έχει ήδη τελεστεί, ενώ το ζευγάρι διατηρεί σιγή ιχθύος

Φήμες για μυστικό γάμο της Zendaya και του Tom Holland πυροδότησε ο Law Roach, επί χρόνια στυλίστας της ηθοποιού, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο κόκκινο χαλί των SAG Actor Awards 2026. Μιλώντας στο Access Hollywood, ο Law Roach δήλωσε κατηγορηματικά «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Τον χάσατε». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Είναι απολύτως αλήθεια», ενισχύοντας τα σενάρια ότι το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι στιγμής, ούτε η Zendaya ούτε ο Tom Holland έχουν τοποθετηθεί επισήμως, ενώ εκπρόσωποί τους δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Οι φήμες περί γάμου είχαν αναζωπυρωθεί τον Φεβρουάριο, όταν η Zendaya εθεάθη να φορά χρυσή βέρα στο αριστερό της χέρι αντί για το μονόπετρο διαμάντι 5 καρατίων που είχε προκαλέσει συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στο Beverly Hills μαζί με τον παραγωγό Josh Lieberman, με το συγκεκριμένο κόσμημα να ενισχύει τις εικασίες.

Η Zendaya, 29 ετών, και ο Tom Holland, επίσης 29 ετών, είχαν προκαλέσει φήμες αρραβώνα όταν εκείνη εμφανίστηκε με εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του pagesix, ο Tom Holland έκανε πρόταση γάμου ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2024, λίγο μετά την απόφαση του ζευγαριού να κάνει κοινά τατουάζ. Η Zendaya και ο Tom Holland, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς ταινιών «Spider-Man», έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τη δημοσιότητα, διατηρώντας χαμηλό προφίλ παρά το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

