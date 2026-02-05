Mad steilto
Mad steilto
Screen News 05.02.2026

Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του The Drama που αναμένεται στις αίθουσες στις 3 Απριλίου υπογράφει ο Kristoffer Borgli
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το νέο trailer της ταινίας «The Drama» αποκαλύπτει τη Zendaya και τονRobert Pattinson στους ρόλους ενός ζευγαριού του οποίου τα σχέδια γάμου καταρρέουν λίγες ημέρες πριν από την τελετή. Η ειδυλλιακή εικόνα της σχέσης τους ανατρέπεται από την αποκάλυψη ενός βαθιά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν της ηρωίδας της Zendaya, το οποίο πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που απειλεί όχι μόνο τον γάμο αλλά και την ίδια τη βάση της εμπιστοσύνης τους.

Η ταινία «The Drama» αποτελεί το νέο σκηνοθετικό εγχείρημα του Kristoffer Borgli και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Απριλίου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Mamoudou Athie, Alana Haim και Hailey Gates, ενώ η Zoë Winters, γνωστή από τη σειρά «Succession», υποδύεται τη φωτογράφο του γάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Στο φως το trailer του Ο Διάβολος φορά Prada 2

Η ιστορία επικεντρώνεται στους χαρακτήρες Emma Harwood και Charlie Thompson. Η Emma Harwood, την οποία ενσαρκώνει η Zendaya, εργάζεται σε βιβλιοπωλείο στη Λουιζιάνα και είναι απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Ο Charlie Thompson, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, είναι Βρετανός διευθυντής μουσείου και κάτοχος διδακτορικού στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts, με επαγγελματική δραστηριότητα στο Μουσείο Τέχνης του Κέιμπριτζ. Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες έγιναν γνωστές μέσα από μια εικονική αναγγελία αρραβώνων που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Boston Globe στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kristoffer Borgli επιστρέφει μετά τη μαύρη κωμωδία «Dream Scenario» του 2023, η οποία χάρισε στον Nicolas Cage υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το «The Drama» αποτελεί την τέταρτη σκηνοθετική του δουλειά.

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη από τρεις επερχόμενες συνεργασίες της Zendaya και του Robert Pattinson. Οι δύο ηθοποιοί θα συναντηθούν ξανά στην ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan, η οποία αναμένεται στις 17 Ιουλίου από την Universal Pictures, ενώ θα ακολουθήσει η συμμετοχή τους στο «Dune Part Three» του Denis Villeneuve, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου από τη Warner Bros.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jessica Jones επιστρέφει – Δες το trailer του Daredevil: Born Again

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Robert Pattinson The Drama TRAILER Zendaya ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

05.02.2026
Επόμενο
Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

05.02.2026

Δες επίσης

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt
Cinema

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

05.02.2026
Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love
Cinema

Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

05.02.2026
Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα
Cinema

Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα

04.02.2026
13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell
Cinema

13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell

04.02.2026
Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell
Cinema

Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

04.02.2026
Το Frozen III κάνει αποφασιστικό βήμα προόδου
Cinema

Το Frozen III κάνει αποφασιστικό βήμα προόδου

04.02.2026
Το Stranger Things επιστρέφει: Ερχεται νέα animated σειρά Tales from ’85
Cinema

Το Stranger Things επιστρέφει: Ερχεται νέα animated σειρά Tales from ’85

03.02.2026
Συνελήφθη ο σεναριογράφος της οσκαρικής ταινίας «Ένα απλό ατύχημα»
Cinema

Συνελήφθη ο σεναριογράφος της οσκαρικής ταινίας «Ένα απλό ατύχημα»

03.02.2026
Michael Jackson: Το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης βιογραφίας είναι εδώ
Cinema

Michael Jackson: Το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης βιογραφίας είναι εδώ

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα