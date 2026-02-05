Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του The Drama που αναμένεται στις αίθουσες στις 3 Απριλίου υπογράφει ο Kristoffer Borgli

Το νέο trailer της ταινίας «The Drama» αποκαλύπτει τη Zendaya και τονRobert Pattinson στους ρόλους ενός ζευγαριού του οποίου τα σχέδια γάμου καταρρέουν λίγες ημέρες πριν από την τελετή. Η ειδυλλιακή εικόνα της σχέσης τους ανατρέπεται από την αποκάλυψη ενός βαθιά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν της ηρωίδας της Zendaya, το οποίο πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που απειλεί όχι μόνο τον γάμο αλλά και την ίδια τη βάση της εμπιστοσύνης τους.

Η ταινία «The Drama» αποτελεί το νέο σκηνοθετικό εγχείρημα του Kristoffer Borgli και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Απριλίου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Mamoudou Athie, Alana Haim και Hailey Gates, ενώ η Zoë Winters, γνωστή από τη σειρά «Succession», υποδύεται τη φωτογράφο του γάμου.

Η ιστορία επικεντρώνεται στους χαρακτήρες Emma Harwood και Charlie Thompson. Η Emma Harwood, την οποία ενσαρκώνει η Zendaya, εργάζεται σε βιβλιοπωλείο στη Λουιζιάνα και είναι απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Ο Charlie Thompson, τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson, είναι Βρετανός διευθυντής μουσείου και κάτοχος διδακτορικού στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts, με επαγγελματική δραστηριότητα στο Μουσείο Τέχνης του Κέιμπριτζ. Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες έγιναν γνωστές μέσα από μια εικονική αναγγελία αρραβώνων που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Boston Globe στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας.

Ο Kristoffer Borgli επιστρέφει μετά τη μαύρη κωμωδία «Dream Scenario» του 2023, η οποία χάρισε στον Nicolas Cage υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το «The Drama» αποτελεί την τέταρτη σκηνοθετική του δουλειά.

Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη από τρεις επερχόμενες συνεργασίες της Zendaya και του Robert Pattinson. Οι δύο ηθοποιοί θα συναντηθούν ξανά στην ταινία «The Odyssey» του Christopher Nolan, η οποία αναμένεται στις 17 Ιουλίου από την Universal Pictures, ενώ θα ακολουθήσει η συμμετοχή τους στο «Dune Part Three» του Denis Villeneuve, που θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου από τη Warner Bros.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

