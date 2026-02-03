Mad Bubble
Στο φως το trailer του Ο Διάβολος φορά Prada 2

20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, το σίκουελ επαναφέρει τη Miranda Priestly σε μια βιομηχανία που αλλάζει δραματικά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Δύο δεκαετίες μετά την κινηματογραφική επιτυχία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, ο κόσμος της υψηλής μόδας και των αδυσώπητων εργασιακών ισορροπιών επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο εκτενές trailer της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», προαναγγέλλοντας την πολυαναμενόμενη συνέχεια που φέρνει ξανά στο προσκήνιο εμβληματικούς χαρακτήρες και νέες συγκρούσεις, σε ένα τοπίο όπου τα περιοδικά παλεύουν για επιβίωση.

Η νέα ταινία, με προγραμματισμένη πρεμιέρα την 1 Μαΐου 2026, σηματοδοτεί την επιστροφή της Meryl Streep στον ρόλο της Miranda Priestly, της θρυλικής αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway. Στο σίκουελ, η Miranda Priestly καλείται να αντιμετωπίσει την παρακμή της έντυπης δημοσιογραφίας και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται ραγδαία, με την ψηφιακή εποχή να απειλεί τα θεμέλια της εξουσίας της.

Απέναντί της βρίσκεται πλέον η πρώην βοηθός της, την οποία υποδύεται η Emily Blunt, σε έναν ρόλο αισθητά διαφοροποιημένο. Η άλλοτε καταπιεσμένη συνεργάτιδα της Miranda Priestly εμφανίζεται τώρα ως υψηλόβαθμο στέλεχος ενός πανίσχυρου ομίλου πολυτελείας, ελέγχοντας διαφημιστικά κονδύλια που το Runway έχει απόλυτη ανάγκη για να επιβιώσει. Η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο γυναίκες μετατρέπεται σε κεντρικό άξονα της πλοκής, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση ισχύος στον κόσμο της μόδας.

Παράλληλα, η Anne Hathaway επιστρέφει στον ρόλο της Andrea Sachs, της νεαρής απόφοιτης που στο πρώτο φιλμ εισήλθε στον σκληρό κόσμο της δημοσιογραφίας μόδας αναζητώντας επαγγελματική καταξίωση στη Νέα Υόρκη. Η Andrea Sachs είχε βρεθεί τότε αντιμέτωπη με την απώλεια ισορροπίας ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, σε μια ιστορία που γνώρισε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική απήχηση. Η πρώτη ταινία «The Devil Wears Prada» σημείωσε παγκόσμιες εισπράξεις ύψους 326 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιερώνοντας τους χαρακτήρες της ως σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής.

Στο καστ του σίκουελ επιστρέφουν επίσης οι Stanley Tucci, Tracie Thoms και Tibor Feldman, διατηρώντας τη σύνδεση με τον αρχικό πυρήνα της ιστορίας. Στο πλευρό τους προστίθενται νέα ονόματα, με τον Kenneth Branagh και τον Patrick Brammall να υποδύονται τους ερωτικούς συντρόφους των χαρακτήρων της Meryl Streep και της Anne Hathaway αντίστοιχα. Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη οι Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga και Pauline Chalamet, διευρύνοντας το σύμπαν της ιστορίας με πρόσωπα από διαφορετικούς καλλιτεχνικούς χώρους. Εμφανίσεις θα κάνουν επίσης οι θεατρικοί ηθοποιοί Helen J. Shen και Conrad Ricamora, καθώς και ο κωμικός Caleb Hearon. Αντίθετα, ο Adrian Grenier, που είχε υποδυθεί τον Nate, τον σύντροφο της Andrea Sachs στην πρώτη ταινία, δεν θα επιστρέψει.

Τη σκηνοθεσία του «The Devil Wears Prada 2» αναλαμβάνει εκ νέου ο David Frankel, ενώ το σενάριο υπογράφει ξανά η Aline Brosh McKenna, διασφαλίζοντας τη δημιουργική συνέχεια του αρχικού φιλμ.

Το τρέιλερ προϊδεάζει για μια ταινία που δεν περιορίζεται στη νοσταλγία, αλλά επιχειρεί να σχολιάσει τις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας της μόδας και των μέσων ενημέρωσης. Είκοσι χρόνια μετά, το «The Devil Wears Prada 2» φαίνεται έτοιμο να επαναφέρει τη λάμψη, την ειρωνεία και τις σκληρές αλήθειες που καθιέρωσαν την πρώτη ταινία, αυτή τη φορά μέσα σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει ριζικά.

