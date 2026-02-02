Mad Bubble
Φιλανθρωπική Συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»

Μια πρωτοβουλία αγάπης από τη μαθήτρια Εύα Κοταρίδη, στο πλαίσιο του Personal Project της (Α' Λυκείου).
Όταν μια μαθητική εργασία συναντά την ενσυναίσθηση και τη θέληση για προσφορά, το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική γιορτή αλληλεγγύης. Η Εύα, μαθήτρια της Α’ Λυκείου, στο πλαίσιο του Personal Project της, οραματίστηκε και υλοποίησε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με έναν σπουδαίο σκοπό: την ενίσχυση της Στέγης Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος».

Αυτή η αυθόρμητη πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε αμέσως από τρεις κορυφαίους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή και ο Χρήστος Μάστορας ενώνουν τις φωνές τους και ανεβαίνουν στη σκηνή του NOX αφιλοκερδώς, αποδεικνύοντας ότι η μουσική έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο.

Σας προσκαλούμε σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μεγάλες επιτυχίες, όπου κάθε εισιτήριο αποτελεί μια πολύτιμη πράξη στήριξης για τα κορίτσια της Στέγης που μας έχουν ανάγκη.

Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της αλυσίδας αγάπης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

  • Ημερομηνία: Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026
  • Ώρα Έναρξης: 20:00
  • Χώρος: NOX (Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα)
  • Σκοπός: Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες της Στέγης Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος».

Προπώληση & Κρατήσεις:

Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος»

Η Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου «Άγιος Αλέξανδρος» επιτελεί ένα δυσαναπλήρωτο κοινωνικό έργο για περισσότερα από 60 χρόνια. Αποτελεί μια «ζεστή αγκαλιά» για κορίτσια που βρίσκονται σε κίνδυνο, προερχόμενα από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή περιβάλλοντα που αδυνατούν να τους προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και ασφάλεια.

Ο σκοπός της Στέγης:

  • Προστασία & Φροντίδα: Παρέχει πλήρη στέγαση, διατροφή και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε κορίτσια ηλικίας 6 έως 18 ετών.
  • Εκπαίδευση & Ανάπτυξη: Στηρίζει τα παιδιά στις σπουδές τους και στην εκμάθηση τεχνών, προσφέροντας εφόδια για την ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία.
  • Ψυχολογική Στήριξη: Μέσα από ένα εξειδικευμένο περιβάλλον, βοηθά τα κορίτσια να επουλώσουν τα τραύματα του παρελθόντος και να ονειρευτούν ξανά το μέλλον τους με αισιοδοξία. 

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό σωματείο που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις δωρεές. Η συμμετοχή σας σε αυτή τη συναυλία βοηθά άμεσα στη συνέχιση της λειτουργίας της Στέγης και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς καταφυγίου για τα παιδιά αυτά.

Επίσημη Ιστοσελίδα: stegithileon.gr

μουσική Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος» Φιλανθρωπική Συναυλία
